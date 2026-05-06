Po 60 rokoch sme sa dočkali: Vláda schválila nový Občiansky zákonník, nastanú mnohé zmeny

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor

Nina Malovcová
TASR
Súčasný zákonník vznikol ešte v roku 1964.

Vláda schválila nový Občiansky zákonník. Urobila tak na stredajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.

„Občianske právo je odvetvím práva, ktoré sa bytostne dotýka každého jedného človeka. Upravuje rodinné a statusové otázky, reguluje následky bežných, ale aj zásadných majetkových rozhodnutí v živote človeka. Jeho kvalitná štruktúra a obsah sú preto nevyhnutné na to, aby všetky tieto vzťahy fungovali riadne a správne a aby boli v prípade sporov súdne rozhodnutia predvídateľné,“ priblížilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Pripomenulo, že v súčasnosti platný Občiansky zákonník prijali v roku 1964 a bol vystavaný okolo typických situácií socialistického života.

Nový zákonník má odstrániť socialistické relikty

Cieľom predkladaného návrhu preto je odstrániť relikty socialistického prístupu k súkromnému právu a zmodernizovať súkromné právo zavedením chýbajúcich inštitútov. Pozdvihnúť sa má význam autonómie vôle tým, že nový Občiansky zákonník má byť nosným pilierom slobodného uváženia a voľby každého jednotlivca o tom, ako chce žiť a usporiadať si svoje životné situácie tak, aby zásah štátu do toho bol minimálny, uviedol rezort.

Pokračuje, že jeho snahou je aj zjednotiť podstatnú časť súkromnoprávnej úpravy odstránením duplicity právnej úpravy a presunom úpravy z osobitných predpisov do Občianskeho zákonníka. Nová legislatíva má sprehľadniť a vyjasniť systém súkromného práva, a teda lepšie prepojiť úpravu, ktorá zostane zachovaná v osobitných predpisoch.

„Výsledkom by mal byť nový Občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému,“ skonštatovalo MS.

Zákonník bude mať sedem častí

Predkladaný návrh zákona sa skladá zo siedmich častí. Prvá časť je venovaná všeobecným inštitútom. Obsahuje právnu úpravu predmetu súkromnoprávnych vzťahov, definície pojmu zviera či zavedenie trojročnej všeobecnej premlčacej lehoty. V druhej časti sa napríklad precizuje právna úprava fyzických osôb a opatrovníctva.

„Tretia časť návrhu zákona je po vyhodnotení uplatnených zásadných pripomienok redukovaná na úpravu majetkových vzťahov medzi manželmi (spoločné imanie manželov), ktorá v zásade zrkadlí súčasný právny stav,“ vysvetlilo ministerstvo.

Foto: Pexels

Ďalej priblížilo, že štvrtá časť sa venuje úprave záväzkového práva. Piata časť vymedzuje vecné práva. V šiestej časti sa napríklad presadzuje princíp autonómie vôle osoby poručiteľa, rozširujú právne úkony pre prípad smrti a zavádzajú sa nové delačné dôvody, ako dedičská zmluva, a nové právne inštitúty. Posledná siedma časť návrhu zákona je venovaná úprave spoločných, prechodných, záverečných a zrušovacích ustanovení.

Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od 1. júla 2027.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac