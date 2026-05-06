Tomáš Bezdeda prehovoril o osudovom stretnutí: Lásku našiel tam, kde by ju vôbec nečakal

Osudové stretnutia sa často dejú vtedy, keď ich človek najmenej čaká. Sympatický spevák by o tom vedel rozprávať.
Pre magazín Báječná žena spevák Tomáš Bezdeda prezradil, ako sa zoznámil so svojou manželkou Ivanou. Bývalý účastník obľúbenej šou SuperStar, ktorého diváci mohli vidieť aj v Let’s Dance po boku Mirky Kosorínovej, dnes žije najmä rodinným životom.
S Ivanou vychovávajú dvoch synčekov, ktorí im robia obrovskú radosť. Ich spoločný príbeh sa však nezačal na koncerte ani v spoločnosti známych, ale celkom nenápadne – vo fitku, kam obaja chodili predovšetkým kvôli sebe. A práve tam sa ich cesty spojili spôsobom, ktorý by sám Tomáš predtým považoval skôr za filmový scenár.
Stretnutie, ktoré malo zvláštne čaro
Tomáš Bezdeda priznáva, že zoznámenie s Ivanou malo pre neho takmer filmovú atmosféru. Nebola to žiadna veľká romantická scéna, skôr nenápadné stretnutie, ktoré si však Tomáš zapamätal dodnes. „Bol to príbeh ako z romantického filmu a priznám sa, že by som to nikdy vo vlastnom živote nečakal,“ povedal Tomáš.
Svoju budúcu manželku stretol v prostredí, ktoré dobre poznal. Do fitka chodil už dlhší čas, no Ivanu si predtým nevšimol. Keď ju zbadal, zaujala ho natoľko, že si najskôr nebol istý, či tam náhodou nepracuje. „Stretol som ju vo fitku. Najprv som si myslel, že je nejaká trénerka alebo cvičiteľka… Nepoznal som ju a to aj napriek tomu, že som do toho fitka chodil dlho,“ prezradil.
