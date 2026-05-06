Polícia rieši krutý prípad z Levíc: Kobyla uhynula v pivničných priestoroch, nemala prístup k vode ani potrave

Vyšetrovateľ environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru obvinil 34-ročného muža a 40-ročnú ženu z prečinu zanedbania starostlivosti o zviera. 20-ročná kobyla v obci Mýtne Ludany v okrese Levice bez potravy, vody a potrebnej starostlivosti v lete minulého roku uhynula.
K skutku došlo v júli minulého roku. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, kobylu držali v pivničných priestoroch bez zabezpečenia základných životných potrieb. Vyšetrovaním bolo preukázané, že konanie obvinených bolo v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti.
Polícia upozorňuje na možné tresty
Polícia upozorňuje, že akékoľvek konanie vedúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je porušením zákona o veterinárnej starostlivosti a môže byť trestne stíhané.
Nahlásiť chybu v článku