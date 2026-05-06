Kajúcnici prídu o časť výhod: Vláda schválila nový systém benefitov a tvrdšie pravidlá, pribudne aj 180-dňová lehota

Od doterajšej filozofie poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia či prerušenia trestného stíhania má Trestný poriadok prejsť k systému benefitov formou mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a to vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste.
Vyplýva to z návrhu novely Trestného poriadku, ktorý v stredu schválila vláda. „Účelom navrhovanej právnej úpravy je posilniť efektívnosť odhaľovania a dokazovania najzávažnejších foriem trestnej činnosti, najmä trestných činov organizovanej kriminality, korupcie, terorizmu a úmyselných násilných trestných činov, prostredníctvom precizovania hmotnoprávnych benefitov pre páchateľov, ktorí sa podieľajú na ich objasnení,“ uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR ako predkladateľ v dôvodovej správe k návrhu.
Zmeny majú priniesť jasnejšie pravidlá
Rezort ďalej tvrdí, že zmenou sa posilní väzba medzi priznaním benefitu a konkrétnym prínosom spolupracujúcej osoby pre objasnenie trestnej činnosti. „Navrhovanou úpravou sa zároveň odstraňujú aplikačné nejasnosti pri posudzovaní podmienok pre priznanie týchto benefitov a vytvára sa jednotnejší rámec pre rozhodovaciu činnosť súdov,“ dodalo MS. V nadväznosti na zmenu koncepcie poskytovania benefitov sa má primerane zmeniť aj definícia spolupracujúcej osoby.
Okrem českej právnej úpravy sa rezort spravodlivosti pri návrhu zmien inšpiroval aj talianskym právnym poriadkom. Zaviesť sa má po jeho vzore povinnosť 180 dní pre spolupracujúcu osobu, ktorej boli poskytnuté alebo sľúbené benefity, vypovedať úplne a pravdivo o všetkej trestnej činnosti, ktorú spáchala, ako aj o tej, ktorú spáchali iné osoby a vie o nej.
Spolupracujúca osoba by v tejto lehote mala takisto povinnosť vydať výnosy z jej trestnej činnosti alebo označiť veci v jej dispozícii, ktoré sú výnosom, aby sa predišlo prípadom, v ktorých orgány činné v trestnom konaní ako jeden z benefitov umožnia osobe užívať nezákonne získaný majetok.
Zaviesť sa má aj záverečné vyhlásenie
Uvedené podľa MS aj zjednodušuje a zefektívňuje postup pri odčerpávaní uvedených výnosov z trestnej činnosti. Lehota 180 dní má plynúť od dňa spísania záznamu o spolupráci. Zaviesť sa má aj povinnosť takejto spolupracujúcej osoby po uplynutí lehoty podať záverečné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že nepozná ďalšie podstatné skutočnosti, ktoré sa týkajú jej trestnej činnosti alebo trestnej činnosti iných osôb.
„Účelom tejto úpravy je taktiež eliminovať ‚dávkovanie‘ svedeckých výpovedí spolupracujúcou osobou podľa toho, ako sa vyvíjajú konania voči nej alebo osobám, o ktorých trestnej činnosti vypovedala, prípadne na účel poskytovania dodatočných benefitov,“ vysvetlilo MS.
Lehota 180 dní je podľa neho dostatočne dlhá doba na to, aby sa spolupracujúca osoba rozpamätala o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa trestnej činnosti, o ktorej vie. Súčasne sa upravuje postup, akým spôsobom majú byť tieto výpovede spolupracujúcej osoby zaznamenávané, aby sa zabránilo následným manipulovaniam s nimi.
Novela rieši aj porušenie spolupráce
Novelou sa upravujú aj následky nedodržania spolupráce spolupracujúcim obvineným, ktoré Trestný poriadok doposiaľ neupravoval. Podľa aktuálnej právnej úpravy na sľúbené alebo poskytnuté benefity nie je právny nárok a obe strany sú povinné pri plnení spolupráce postupovať v dobrej viere.
„Avšak v prípade, že došlo k porušeniu spolupráce zo strany spolupracujúceho obvineného, bolo v podstate čisto v rukách prokurátora, ako závažne vyhodnotí toto porušenie a či pristúpi k nejakým následkom pre spolupracujúcu osobu,“ vysvetľuje MS.
Nová úprava tak explicitne stanovuje prípady, keď prokurátor musí ukončiť spoluprácu. Ide o prípady, keď spolupracujúca osoba nedodrží zákonom stanovené podmienky spolupráce. Súčasne sa zavádza aj povinnosť spolupracujúcej osoby pre poskytnutie alebo zachovanie si benefitov nespáchať nový úmyselný trestný čin v lehote troch rokov od spísania záznamu. Takýto úmyselný trestný čin sa nepovažuje za porušenie podmienok spolupráce, ak jeho závažnosť je zjavne zanedbateľná k závažnosti trestného činu, na objasnení ktorého sa podieľa.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2026.
Nahlásiť chybu v článku