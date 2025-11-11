Seniori z domova dôchodcov nemohli uveriť vlastným očiam: Za oknami im vyrástol unikátny kruh z húb, nazývajú ho čarovným

Foto: Facebook (Mořkov)

Dana Kleinová
Obec už má teóriu, ako mohol kruh vzniknúť.

Kruhy v prírode sa zvyknú spájať s rituálnou mágiou. Nie tak div, že keď seniori zbadali z okna domova dôchodcov dokonalý kruh vytvorený z húb, nemohli ho nazvať inak ako „čarovným“. Mykológ má však na jeho vznik racionálne vysvetlenie.

Obyvateľom českej obce Mořkov sa naskytol nezvyčajný pohľad, informuje portál Novinky.cz. Na záhrade blízko domova dôchodcov vyrástol kruh z húb, ktorý radnica nafotila a rýchlo sa o túto zaujímavosť podelila na sociálnych sieťach. Z tejto nezvyklosti sa tak mohli tešiť nielen seniori, sediaci v altánku po blízku, ale tiež ostatní obyvatelia tejto obce čiastočne nachádzajúcej sa v chránenej krajinnej oblasti Beskydy.

Ako kruh vznikol?

„Na hubový kruh nás upozornila jedna naša občianka, ktorá tam býva. Tak sme sa tam zašli pozrieť, na mieste totiž obec plánuje výstavbu bytového domu. Boli sme zvedaví, čo to môže byť za huba a ako kruh vyzerá,“ vysvetlil starosta obce Adam Kučera. Najprv sa spolu so zástupcom starostu Jiřím Navrátilom snažili získať odpoveď pomocou umelej inteligencie, no chceli aj názor odborníka. Ten im nakoniec zabezpečil samotný portál Novinky.cz, ktorý o tomto ich malom zázraku napísal článok.

Prvý odhad mykológa Milana Pláška je, že magický kruh tvorí jedna z húb známych ako strmuľky. „Aby som to určil presne, musel by som hubu vidieť detailnejšie zo všetkých uhlov. Potreboval by som ju vytrhnúť a pozrieť sa na ňu zospodu. Zistiť, aký má hlúbik, ako sú pripojené lupene a ako vonia,“ dodal.

Kruhy na povrchu podľa jeho názoru vytvárajú huby vďaka podhubiu. Zrejme je na tomto mieste nejaký koreň stromu či pňa a huby okolo neho vyrastajú a kopírujú jeho tvar.

