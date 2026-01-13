Seniori, nezabudnite na dôležitú povinnosť: Čas máte iba do 31. januára, týka sa poberania dôchodku

Foto: ilustračné, Pexels

Michaela Olexová
SITA
Dôchodky
Tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sociálnej poisťovne v Bratislave alebo elektronicky na e-mail.

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje poberateľov dôchodkov, ktorí majú bydlisko mimo Slovenska, na povinnosť doručiť v januári 2026 tlačivo – potvrdenie o žití.

Tlačivo je potrebné zaslať raz ročne do 31. januára 2026, ak ide o krajinu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) alebo Švajčiarsko.

Pre dôchodcov, ktorí žijú v Česku, povinnosť neplatí

Pre dôchodcov žijúcich v Českej republike táto povinnosť neplatí, lebo údaje sú medzi Sociálnou poisťovňou a Českou správou sociálneho zabezpečenia vymieňané elektronicky. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr. V prípade, že poberateľ dôchodku žije v krajine mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, je potrebné doručiť potvrdenie o žití štyrikrát do roka, pričom najbližší termín je 15. januára 2026.

Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Sociálna poisťovňa pripomína, že doručenie potvrdenia o žití zabezpečí ďalšie neprerušené vyplácanie dôchodku a predíde komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní.

Tlačivá SP dôchodcom zasiela spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku, pričom tieto obsahujú čiarový kód na zefektívnenie spracovania. Ak dôchodcovia nemajú k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť podľa krajiny svojho bydliska z webstránky Sociálnej poisťovne.

Tlačivo pošlite poštou alebo elektronicky

Vyplnené a úradne osvedčené tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sociálnej poisťovne v Bratislave alebo elektronicky na uvedený e-mail [email protected].

Na webstránke Sociálnej poisťovne sú dostupné aj potvrdenia v iných ako anglických jazykoch. Je dôležité zdôrazniť, že podľa dohody medzi Slovenskom a Českom poberatelia dôchodkov žijúci v ČR nemusia potvrdenie o žití podávať, od roku 2022 túto povinnosť nemajú. Zabezpečenie potrebných potvrdení pomáha plynulému vyplácaniu dôchodkov a predchádza zbytočným komplikáciám pre poberateľov aj Sociálnu poisťovňu.

