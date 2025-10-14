Šéf nemeckej rozviedky varuje občanov: Krajina sa pripravuje na mimoriadnu situáciu, vojna s Ruskom môže začať hocikedy

Riaditeľ nemeckej Federálnej spravodajskej služby (BND) Martin Jäger varoval, že Rusko predstavuje bezprostrednú hrozbu pre Európu a Severoatlantickú alianciu. Podľa neho sa napätie medzi Moskvou a krajinami NATO neustále zvyšuje a ozbrojený stret s ruskou armádou môže prísť kedykoľvek.
Jäger zdôraznil, že Západ si nemôže dovoliť žiť v presvedčení, že prípadný ruský útok hrozí až o niekoľko rokov. Varoval, že Rusko sa snaží vyčerpať a oslabiť Európu, pričom využíva hybridné formy boja, od propagandy a manipulácie volieb až po kybernetické útoky, špionáž či narúšanie vzdušného priestoru, píše nemecký Die Zeit.
Rusko sa snaží o rozpad jednoty
Tieto metódy podľa neho nie sú nové, no ich intenzita dosiahla nevídanú úroveň. Šéf BND zároveň upozornil, že cieľom Kremľa je podkopať jednotu NATO, destabilizovať európske demokracie a zastrašiť spoločnosti, aby stratili vôľu brániť sa. Európske krajiny by preto podľa neho mali byť pripravené aj na najhorší scenár a investovať viac do obrany a spravodajskej spolupráce.
Na rovnakom zasadnutí Bundestagu vystúpil aj šéf Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen. Ten upozornil na rastúci počet radikálnych skupín v Nemecku a varoval, že hnutie Hamas má v krajine zázemie a kontakty, píše DW. Podľa jeho údajov žije v Nemecku približne 32 500 ľudí, ktorých možno zaradiť medzi zahraničných extrémistov, čo predstavuje nárast o šesť percent oproti minulému roku.
