Šéf IĽP víta prepustenie Petra Švestku, ktorého zadržal Izrael. Odmieta slová Blanára o úspešnosti diplomacie

Foto: Global Sumud Flotilla/Archív (Peter Weisenbacher)

Matej Mensatoris
Tlačová správa
Izraelsko-palestínsky konflikt
Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv sa vyjadrila k prepusteniu časti účastníkov a účastníčok humanitárnej flotily Global Sumud.

Slováka Petra Švestku, zadržaného v súvislosti so zachytením flotily Global Sumud, prepustili. Aktuálne prebieha jeho návrat z Izraela na Slovensko. 

Víta prepustenie, upozorňuje na precedens

Ako informuje v tlačovej správe mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP), tá víta dnešné prepustenie časti účastníkov a účastníčok humanitárnej flotily Global Sumud z Izraela vrátane občana SR Petra Švestku. Zároveň však upozorňuje, že to nerieši vzniknutú situáciu a je nebezpečným precedensom do budúcna.

Sme veľmi radi, že Izrael prepustil časť z unesených účastníkov a účastníčok humanitárnej flotily vrátane občana SR pána Švestku, najmä vzhľadom na informácie o podmienkach v miestnej väznici, ktoré sa objavili v posledných dňoch. Nič to však nemení na fakte, že boli unesení v medzinárodných vodách, zavlečení proti svojej vôli pod hrozbou násilia na územie Izraela a tam ilegálne väznení. Ničoho sa pritom nedopustili, práve naopak, viezli lieky a potraviny pre obyvateľstvo Gazy, ktoré práve následkom politiky izraelskej vlády a zločinov jej armády trpí hladomorom. V tejto súvislosti odmietam aj slová pána ministra Blanára o údajnej úspešnosti našej diplomacie. Zabezpečiť súčinnosť pri návrate občanov a občianok EÚ je povinnosťou ministerstva každej členskej krajiny. Úspechom by bolo pomôcť trpiacemu obyvateľstvu v Gaze alebo ukončenie genocídy,“ uvedol riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher v zaslanej tlačovej správe. 

Podľa IĽP sú účastníci a účastníčky humanitárnej flotily hrdinovia, zaslúžia si náš obdiv a vďačnosť všetkých ľudí, pretože riskovali svoje životy, aby upozornili na prebiehajúce vojnové zločiny, etnické čistky a genocídu. Zároveň vyzýva vlády krajín EÚ vrátane našej, aby jasne a ostro komunikovali izraelské protiprávne konania a zaobchádzanie s unesenými. Rovnako žiada zbraňové embargo a sankcie voči Izraelu.

