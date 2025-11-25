Schôdza sa zastavila ešte pred hlasovaním: Koalícia nemala potrebný počet poslancov, Raši vyhlásil prestávku

Parlament sa dnes o sedemnástej hodine nedokázal dostať k plánovanému hlasovaniu, pretože nebol uznášaniaschopný. Koalícii chýbali traja poslanci a opozícia sa pri registrácii označila ako neprítomná, čo zablokovalo celý proces.
Ako informuje Denník N, hlasovať sa malo o viacerých personálnych otázkach. Koalícia chcela presadiť štyroch nominantov Hlasu a Smeru do parlamentných výborov a zároveň zvoliť Petra Kmeca za člena delegácie v medziparlamentnej únii.
Rokovanie prerušili
Predseda parlamentu Richard Raši po zistení, že v sále nie je dostatok poslancov, prerušil rokovanie a vyhlásil prestávku. Medzi neprítomnými boli poslankyne Smeru Marcela Čavojová a Zuzana Matejíčková, chýbal aj nezaradený Miroslav Radačovský, ktorý zvyčajne hlasuje s koalíciou. Z Hlasu nebol prítomný Štefan Gašparovič.
Ako neprítomný bol vedený aj Ján Ferenčák, ktorý už dopoludnia avizoval, že s koalíciou hlasovať nebude, kým sa nevyrieši jeho spor o miesto v eurovýbore.
Nahlásiť chybu v článku