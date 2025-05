Šatan hodnotí fiasko na šampionáte: Médiám vyčíta jednu vec a prezradil, ako to je s Craigom Ramseyom

Generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan poskytol krátko po poslednom zápase slovenského výberu na MS 2025 rozhovor denníku Šport, v ktorom zhodnotil aktuálne témy. Vyjadril sa, pochopiteľne, i k celkovému výsledku tímu Vladimíra Országha na šampionáte.

Slováci obsadili konečné 11. miesto s bilanciou 2 víťazstvá, 4 prehry a 1 prehra po samostatných nájazdoch so skóre 9:24. „Vedeli sme, že nám tento rok chýbajú kľúčoví hráči, ktorí v minulosti boli oporou reprezentácie a nemáme úplne najsilnejšie zloženie. Absencie prišli z rôznych dôvodov, chápeme ich. Vznikli voľné miesta, to sme, samozrejme, využili, aby sme dali ôsmim hráčom príležitosť prvýkrát zažiť MS. Do ich kariéry to bola obrovská skúsenosť a myslím si, že pre reprezentáciu to bola investícia do budúcnosti,“ povedal Šatan.

Chceli lepší výsledok

Priznal, že sa hráčom po utorkovom zápase proti Fínsku (1:2, pozn.) poďakoval. „Myslím si, že aj hráči aj tréneri, a takisto ja, sme dúfali, že zvládneme dva kľúčové zápasy a že budeme siahať na štvrťfinále. Bol to náš cieľ. V jednom sme hrali dobre jednu tretinu, v tom druhom sme hrali alebo nehrali dobre jednu tretinu, a body nám ušli. Urobili sme chyby my, nie súper. Možno to bolo z tlaku, z neskúsenosti, ale všetci sa musia obohrať na takejto úrovni, a predtým, než prídu výhry, tak najprv prídu vždy prehry, aby sa hráči učili,“ doplnil.

Pozitívnou referenciou bolo podľa Šatana i premiérové účinkovanie mladých talentov na seniorskom šampionáte. „Dalibor (Dvorský, pozn. red.) svoju pozíciu zobral profesionálne, veď má len 19 rokov. Povedal správne veci, nesťažoval sa na komunikáciu a ráno bol na raňajkách. Nikam neodišiel. Toto sú vlastnosti, ktoré chceme v reprezentácii mať. Na takýchto hráčoch chceme v budúcnosti stavať. Vidím to pozitívne. Podobný prípad je Samo Honzek,“ zhodnotil Šatan mladých útočníkov.

Súčasťou slovenskej reprezentácie nebol vo Švédsku ani jeden hráč, ktorý si stabilne oblieka dres niektorého z tímov zámorskej NHL. Už počas turnaja povedal novinárom generálny manažér českého tímu Jiří Šlégr, že bol na rozdiel od Šatana počas roka dvakrát za morom, kde s hráčmi diskutoval o možnej účasti na MS.

„V prvom rade som s Jirkom hrával, takže on mi už volal a ospravedlnil sa za to, čo spôsobil. Samozrejme, nemohol vedieť, že naše médiá to použijú ako výčitku či kritiku. Poviem tak, je to iná situácia. Jirko je prvý rok generálny manažér. Má excelovskú tabuľku, vycestoval tam, majú tam 30 hráčov. My tam máme päť. Myslím si, že keby som tam v marci vycestoval, tak vám povie jeden hráč, možno pôjdem, keď budem zdravý. Možno pôjdem, keď ma pustí klub. Ďalší povie, že nepôjde, lebo je dobitý,“ vysvetlil Šatan.

Olympijská sezóna

„Čiže aj tak by sme v marci nič nevedeli, aj tak by sme museli čakať na záver sezóny, aké rozhodnutia hráči urobia. Myslím si, že v minulosti, ja ako hráč si pamätám, že hokejista vie, či chce ísť na MS alebo nie. To, že či tam príde manažér mu trošku pofúkať, tak to nerozhoduje o tom, či na tie MS pôjde. Naši hráči mali tento rok dôvody, my to akceptujeme. V minulosti vycestovali manažéri, minuli kopec peňazí a urobili si výlet. Neviem, či si pamätáte, nebudem hovoriť mená a ľudia to kritizovali. My kvôli piatim hráčom cestovať nemusíme. Každého hráča, ktorý chce prísť, chceme v reprezentácii,“ dodal.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) čaká náročné medzisezónne obdobie. Počas leta potrebuje Šatan vyriešiť okrem iného aj trénerskú otázku. „Craig Ramsay má stále platný kontrakt a je v liečbe. Tieto otázky budeme riešiť v priebehu leta,“ uviedol prvý muž slovenského hokeja.

Už vo februári budúceho roka sa v Taliansku rozhorí olympijský oheň, pričom slovenskí hokejisti budú súčasťou turnaja pod piatimi kruhmi. Šatan prízvukuje, že prípravný proces na toto podujatie sa takisto začne počas leta. V rámci toho by rád absolvoval dialóg i s Jurajom Slafkovským, ktorého pozval na zväz.

„Áno, Juraj je pozvaný a kedykoľvek môže prísť. Rozprávali sme sa o tom v telefóne. Ako boli v minulosti hokejové letá, obvoláme hráčov, či majú o niečo podobné záujem. Ak sa budú chcieť stretnúť, zahrať si golf alebo hocičo iné, dáme ich radi dohromady. Dáme vám vedieť. Olympijská sezóna je pre nás dôležitá. V krátkej dobe musíme oznámiť prvé mená,“ uzavrel Šatan.