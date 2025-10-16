SaS vyzýva Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči Gašparovi: Podľa Kolíkovej si nie je plne vedomý svojich právomocí

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Petra Sušaninová
TASR
SaS podala podnet na začatie disciplinárky do prezidentskej kancelárie.

Opozičná SaS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Podnet na začatie disciplinárky už strana podala do prezidentskej kancelárie. Hlava štátu by mala podľa SaS konať v súvislosti s okolnosťami dopravnej nehody Gašpara, ale aj s ďalšími pochybeniami a podozreniami, napríklad o tom, či Gašpar zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa týkajú SIS.

Pellegrini by mal dobre sledovať Gašparove kroky

„Vyzývame ho, aby dobre sledoval všetky kroky, ktoré robí riaditeľ Slovenskej informačnej služby a nakoniec tie, ktoré robil doteraz. Je zrejmé, že by mal nielen vyvodiť kroky politickej zodpovednosti, ale on je priamo disciplinárnym orgánom. Prezident Slovenskej republiky vyvodzuje disciplinárnu zodpovednosť voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby,“ uviedla na tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Mária Kolíková. Pellegrini si podľa nej nie je plne vedomý svojich právomocí.

Kolíková pripomenula, že ak príslušník akéhokoľvek bezpečnostného zboru spácha dopravnú nehodu, má následne prebiehať disciplinárne konanie. Poslankyňa upozorňuje aj na nevyjasnené majetkové pomery Gašpara. „Toto by tiež malo predsa zdvihnúť zo stoličky prezidenta SR. Mal by sa na to pýtať. Rovnako môže k tomu viesť disciplinárne konanie, pretože Gašpar mal by konať tak, aby bol statočný, čestný a prinajmenšom by mali byť zrejmé predsa jeho majetkové pomery. Malo by byť zrejmé, že táto osoba nie je vydierateľná,“ dodala.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Gašpar podľa Kolíkovej šíri bludný príbeh

Prezident podľa Kolíkovej žiadal Gašpara pri jeho vymenovaní do čela SIS, aby viedol tajnú službu tak, aby sa javila ako politicky nezávislá. Gašpar podľa nej šíril „bludný príbeh o štátnom prevrate“ a tiež pripomenula, že ruská stopa pri bombových vyhrážkach na školy sa nevysvetlila.

SaS tiež avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze parlamentu k návrhu na odvolanie Gašpara z čela SIS. Gašpar bol v auguste účastníkom dopravnej nehody v Nitre, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.

Kancelária prezidenta SR pre TASR reagovala, že k šéfovi SIS sa Pellegrini vyjadril cez víkend a jeho stanovisko stále platí. Prezident cez víkend vyhlásil, že nemá voči šéfovi SIS nedôveru. Rozprával sa s ním aj o jeho nehode. Nedôveru voči Gašparovi by hlava štátu podľa svojich slov mala v prípade zlyhania služby. Veci, za ktoré je Gašpar kritizovaný, nemohol zatiaľ prezident vyhodnotiť ako nejaký veľký škandál.

