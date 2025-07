Sankcie prichádzajú v pravý čas: Zelenskyj ich privítal, cenový strop na ropu znamená pre Rusko obrovský problém

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok privítal nové sankcie Európskej únie voči Rusku, ktoré sú podľa neho mimoriadne dôležité a prichádzajú v pravý čas. Na sieti X zdôraznil rozhodnutie EÚ zakázať všetky transakcie súvisiace s plynovodmi Nord Stream, ktorých výstavba bola podľa neho súčasťou prípravy ruského prezidenta Vladimira Putina na vojnu.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP a Zelenského príspevok na sieti X. Zelenskyj osobitne ocenil predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú a všetkých lídrov členských štátov EÚ za ich jednotu a zásadový postoj. Vďaku vyjadril aj predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi. Rovnako sa poďakoval aj Dánsku za jeho „skutočne silný štart“ na čele Rady EÚ, keďže predsedníctva sa ujalo iba pred 17 dňami.

Zelenskyj objasnil, že v poradí 18. balík sankcií voči Rusku sa zameriava na tzv. ruskú tieňovú flotilu – nielen na samotné plavidlá, ale aj na ich kapitánov a spoločnosti, ktoré podľa jeho slov umožňujú zabíjanie financované predajom ropy.

A decision by the European Union that we all worked for together. We managed to strengthen the 18th package of sanctions against Russia for this war, and today the package has been approved. I thank everyone who contributed to this.

I would especially like to recognize European…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2025