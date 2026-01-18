Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia

Počas tohto týždňa ste si opäť mohli na našom webe nájsť množstvo zaujímavých článkov, rozhovorov a reportáží, ktoré stoja za prečítanie. Naši redaktori pre vás v rámci sekcie PREMIUM pripravili napríklad rozhovor s nutričnou špecialistkou či so zubárkou. Priniesli tiež prehľad o filmoch, ktoré by ste tento rok mali vidieť, no to nie je všetko. Viac sa dozviete v našom prehľade.
Toto ste o Alanovi Rickmanovi možno nevedeli
Ubehlo už desať rokov odo dňa, keď náš svet opustil predstaviteľ jednej z najobľúbenejších postáv z čarodejníckeho sveta Harryho Pottera. Alana Rickmana v úlohe Severusa Snapea si obľúbili fanúšikovia z celého sveta. Pripomeňme si niekoľko výnimočných detailov, ktoré vás presvedčia o tom, že nebol iba skvelým hercom, ale aj človekom.
Okrem účinkovania v Harrym Potterovi stvárnil Rickman množstvo ďalších skvelých úloh. Jeho meno sa však najdlhšie obdobie spájalo práve s postavou Snapea, ktorú aj keď ste možno v začiatkoch nemuseli, postupne si vás získala. Práve Severus Snape bol jednou z najkomplexnejších postáv, ktorej príbeh sa vryl do srdca nejednému divákovi. A to aj vďaka hereckému prevedeniu samotného Rickmana.
V roku 2016 nás táto osobnosť, ktorá si získala nielen divákov, ale aj svojich hereckých kolegov či samotnú Potterovu autorku J. K. Rowlingovú, opustila v dôsledku vážnej choroby. Pozrime sa na niekoľko zaujímavých momentov z jeho života aj z nakrúcania ságy, ktoré ste (možno) netušili a zaspomínajme si tak na Alana Rickmana.
Zázrak na rieke Hudson sa skutočne stal
S lietadlom plným pasažierov pristál priamo na rieke Hudson. Nikomu sa niečo podobné nikdy nepodarilo. Označovali ho za blázna, ale aj za hrdinu. Z príbehu pilota Sullyho Sullenbergera a letu US Airways 1549 z New Yorku do Charlotte dodnes naskakujú zimomriavky.
Je 15. január 2009 a teplomer v New Yorku ukazuje sedem čísel pod nulou. Nebolo to však nič nezvyčajné, podobne ako letové plány tamojšieho letiska La Guardia, ktoré denne koriguje približne až 170 odletov, píše iFly.
Hodinky ukazujú pár sekúnd pred 15:25 a veža dáva letu US Airways 1549 do Charlotte zelenú na štart. 150 pasažierov v Airbuse A320 viedli do oblakov skúsený pilot Chesley „Sully“ Sullenberger a prvý dôstojník Jeffrey Skilles. „Dnes je krásny výhľad na Hudson,“ povedal Sully Skillesovi pri stúpaní lietadla vo výške necelých 900 metrov.
Lietadlo nebolo odlepené od zeme ani tri minúty, keď piloti spozorovali kŕdeľ kanadských husí priamo pred nosom lietadla. Väčšina okrídlencov skončila priamo v oboch motoroch lietadla, ktoré následkom nárazu a požiaru zostali nefunkčné. Piloti aj napriek tejto neočakávanej a netradičnej situácii zachovali chladnú hlavu a skúšali opäť nahodiť pohon.
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie
Nový rok mnohí ľudia vnímajú ako nový začiatok, preto si dávajú rôzne predsavzatia a ciele. Často to je zhodiť prebytočné kilá, žiť zdravšie či sa viac hýbať. Ide o skutočne obdivuhodné rozhodnutie, najmä ak sa podarí splniť. Lenže nie každý vie, ako na to. Začať držať drastickú diétu či obmedziť kalórie na minimum rozhodne nie je tá správna cesta. Preto sme sa na túto tému rozprávali s odborníčkou.
Na naše otázky o zdravom a nezdravom chudnutí nám odpovedala nutričná špecialistka Judita Tkáčová, ktorú môžete poznať zo sociálnych sietí pod prezývkou zapiskynutriholicky.
Odborníčka nám vysvetlila, aký je rozdiel medzi zdravým a nezdravým chudnutím, zároveň nám prezradila, aké chyby pri chudnutí ľudia robia najčastejšie, akým mýtom stále veria, pre koho môžu byť diéty prospešné a komu ich neodporúča, ale aj to, či môžeme jesť po osemnástej hodine, ako je to s liekmi na chudnutie a ako zabrániť jojo efektu.
S príchodom nového roka si mnohí ľudia dávajú predsavzatie, že schudnú. Avšak chudnutie môže byť aj nezdravé. Ako vyzerá takéto nezdravé chudnutie?
Nezdravé chudnutie spoznáme podľa toho, že je postavené na extrémoch – veľmi nízkom kalorickom príjme, vylúčení celých skupín potravín, prehnanej kontrole alebo trestaní sa za „chyby“. Zvyčajne ide o diéty, ktoré sľubujú rýchle výsledky a ignorujú individuálne potreby človeka.
Telo na ne reaguje adaptáciou (to je ten bájny spomalený metabolizmus), stratou svalovej hmoty, zvýšenou únavou či podráždenosťou. Na psychickej úrovni sa môže objaviť úzkosť, obsesívne sledovanie jedla alebo prejedanie spôsobené prílišnou reštrikciou.
No hlavne, ak chudnutie stojí na strachu, vine alebo pocite, že „nie som dosť dobrý, kým neschudnem“, je to signál, že cesta nie je zdravá.
Ambiciózna misia s bizarným koncom
Sledovanie aktivít Sovietskeho zväzu bola jedna z najzásadnejších úloh, ktorú počas studenej vojny CIA mala. Práve preto sa v minulom storočí naplno rozbehol špionážny kolotoč, ktorý mal za cieľ vydolovať čo najviac informácií o plánoch a projektoch druhej strany. V súvislosti s tým vznikla aj jedna z najzvláštnejších misií západných spravodajských služieb.
Po skončení druhej svetovej vojny sa postupne začal svet formovať do dvoch táborov, ktoré sa dnes zjednodušene označujú Západ a Východ. Medzi mocnosťami sa vytvorila takzvaná železná opona a v priebehu niekoľkých rokov rozbehli spravodajské služby CIA a KGB veľký špionážny kolotoč. Ten mal ťažisko v Berlíne, ktorý sa po krvavom konflikte, podobne ako Európa, rozdelil do dvoch častí.
Pochopiteľne, stal sa záujmovým strediskom západných mocností, ale tiež Sovietskeho zväzu. Ten mal v neďalekom Wünsdorfe dokonca svoju najväčšiu základňu. Berlín bol tiež centrom rozsiahlej komunikačnej siete ZSSR a Západ sa navyše obával, že Sovieti by sa mohli chystať na použitie smrtiacej jadrovej bomby. CIA a britská tajná služba MI6 preto začali pracovať na projekte, ktorý by im mohol v studenej vojne poskytnúť kľúčovú výhodu.
Ako sa uvádza v archívoch CIA, v 50. rokoch ešte vlády nedisponovali rafinovanými prieskumnými satelitmi a ani inými modernými technológiami určenými na zber informácií. Navyše, Sovieti preniesli gro svojej komunikácie do pevných liniek a ak sa chceli spravodajské služby do tohto systému nabúrať, museli ho priamo napojiť. Ako to ale urobiť, keď hranica v Berlíne patrila medzi najstráženejšie na planéte?
Od slobodného Iránu k verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Pochopiť to, čo sa deje v Iráne, nie je ľahké. Vyžaduje si to prestať vnímať svet jednoduchou optikou a pozrieť sa skutočne na príčiny toho, prečo sa dostala táto krajina, kedysi staroveká Perzská ríša, do stavu, v akom je teraz.
Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba
Je večer 13. januára 2012. Na palube výletnej lode, jedného z najväčších plavidiel na svete, vládne strach, zmätok a panika. Stovky pasažierov vybiehajú zo svojich kajút, niektorí skáču do vody a snažia sa opustiť loď, ktorej osud je už v tom momente spečatený. Asi nikto si v tej chvíli neuvedomil, že je práve priamym svedkom jedného z najväčších stroskotaní lode v moderných dejinách výletného námorníctva.
MS Costa Concordia bola postavená talianskou spoločnosťou v lodenici v meste Terst. Mala až 17 palúb a dokázala poňať vyše tritisíc pasažierov a 1 100 členov posádky. K dispozícii mali päť reštaurácií, 13 barov, bazény, športoviská, kino, diskotéku, divadlo či kasíno. Všetko, čo si náročný klient na výletnej lodi praje. Loď bola do prevádzky uvedená v roku 2006.
Costa Concordia vyplávala 13. januára 2012 na sedemdňovú okružnú plavbu po Stredozemnom mori. Na palube medzi pasažiermi, ale aj medzi posádkou panuje dobrá a veselá atmosféra. Lodi velí kapitán Francesco Schettino.
Výletná loď s 3 206 cestujúcimi a 1 023 osobami zastúpenými posádkou a personálom sa plaví k toskánskemu ostrovu Giglio. Ten nebol plánom cesty, loď sa mierne zo svojho kurzu vychýlila. Kapitán lode sa chcel loďou pochváliť obyvateľom ostrova, a to tak, že prejde okolo pobrežia a rozsvietenými svetlami a sirénami bude zdraviť jeho obyvateľov.
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur:
Zima a obdobie zimných športov so sebou prinášajú aj isté riziká a jedným z tých najčastejších sú aj úrazy zubov, napríklad ich vyrazenie, zlomenie či odlomenie časti zuba. Dobrou správou je, že vyrazený zub je v mnohých prípadoch možné zachrániť. Kľúčové sú však rýchla reakcia, správna manipulácia a uchovanie zuba do ošetrenia.
Slovensko navyše v posledných dňoch zasiahla extrémna námraza a podobné úrazy sa zrejme ešte znásobia. Dôležité je preto vedieť, ako v takomto prípade správne reagovať, aby sme zub zachránili.
My sme sa na tému bližšie pozreli so známou zubárkou Andreou Hrubou z profilu zapisnik.zubarky, ktorá prezradila, čo presne robiť a pridala aj zaujímavé príhody zo svojej praxe.
Kedysi ho Hollywood uznával, dnes má problémy
Mickey Rourke sa do pamäti mnohých zapísal nielen ako herec obsadzovaný v skvelých filmoch, ale aj ako boxer. Žiaľ, na plátne a v ringu možno žiaril, v súkromí ho však ľudia kritizujú. Čelil obvineniam z ublíženia na zdraví, ale aj z vyhrážania sa. Pracovať s ním vraj bolo peklo.
Nedávno sa na internete objavila zbierka, kde mu manažment zbieral od ľudí peniaze na bývanie. Cieľom bolo získať 100 000 dolárov. Rourke už v minulosti priznal, že si musel požičiavať. Teraz sú ale informácie protichodné. Podľa niektorých zdrojov so zbierkou súhlasil. Samotný herec ale uverejnil video, v ktorom tvrdí, že prijať takúto pomoc by pre neho bolo ponižujúce.
Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tento rok sa na filmových plátnach objavia skutočné klenoty, ktoré vás rozosmejú, chytia za srdce či dokonca rozplačú. Môžete sa tešiť na dlhoočakávané premiéry skvelých noviniek, na pokračovania najväčších hitov posledných rokov, či dokonca na návrat starých legiend.
Pripravili sme si pre vás zoznam filmov z domácej aj zo zahraničnej tvorby, ktoré tento rok dorazia do kín a rozhodne sa ich oplatí vidieť.
Diabol nosí Pradu 2 (The Devil Wears Prada)
Ako sme vás už informovali, jedna z najikonickejších romantických komédií Diabol nosí Pradu sa 30. apríla vráti po 20 rokoch.
Teaser nám zatiaľ ukázal nádherné outfity, na ktoré sa môžeme tešiť, a predovšetkým milované postavy, ktoré stvárňujú Meryl Streep a Anne Hathaway vracajúce sa do svojich legendárnych rolí. Tento neľútostný módny tím sa tak opäť stretne na filmovom plátne. Ale tentoraz to bude Miranda versus Emily. Už však nie ako šéfka a asistentka, ale ako dve mocné ženy na opačných stranách barikády.
Kým Miranda bude bojovať s úpadkom svojho impéria v ére digitálnych médií, Emily bude viesť modernú reklamnú agentúru, ktorá ovláda módu cez obrazovky, nie strany magazínov. Pripravte sa na súboj generácií a hodnôt. Na dobu, keď každý módny trend trvá len chvíľu.
Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Z bežného pracovného dňa sa náhodou stalo tragické nešťastie. Neúmyselný pohyb, podcenenie rizika a séria zlyhaní spôsobili jednu z najväčších banských katastrof v histórii českého baníctva po druhej svetovej vojne. Požiar, ktorý vypukol pred 65 rokmi, navždy poznačil stovky rodín v Československu.
V piatok 7. júla 1961 v Dole Dukla v Dolnej Suchej pri Havířově vypukol rozsiahly požiar, ktorý vznikol nešťastnou náhodou.
V druhej polovici päťdesiatych rokov minulého storočia začala rozsiahla rekonštrukcia bane, ktorá trvala 10 rokov a umožnila ťažbu až okolo dvoch miliónov ton uhlia, na bezpečnosť pri práci sa však myslelo len minimálne, čo bolo jedným z dôvodov následnej tragédie.
V roku 1961 bola Dukla dokonca vybraná ako prvá baňa na vyskúšanie podmienok štátom pripravovaného zavedenia päťdňového pracovného týždňa, teda 40 hodín za týždeň. V celom Československu bol vo všetkých odvetviach v tom čase stále ešte bežný šesťdňový pracovný týždeň, teda 48 hodín týždenne, nepracovalo sa len počas nedele.
Pre baňu to však znamenalo napätú ekonomickú situáciu, preto bolo odvolanie ľudí z ohrozeného miesta považované za sabotáž. Navyše, nikto ani len nepripúšťal, že by vôbec k nejakej tragédii mohlo dôjsť.
Tomáš žil 8 rokov vo Švajčiarsku
Keď sa povie Švajčiarsko, mnohým Slovákom v hlave blysne predstava nadštandardných platov a luxusného života. No druhá vec sú náklady a plat či možnosti, ktoré tu ako cudzinec dostanete. Slovák Tomáš Havala žil a pracoval v krajine hodiniek, syrov a čokolády dlhých osem rokov a priblížil nám realitu, ktorá nebola vždy jednoduchá. Je vďačný za príležitosť, ktorú dostal, a tvrdou prácou sa mu podarilo vypracovať sa vo svojej profesii, no priznáva, že si napokon uvedomil, že domov má predsa len na Slovensku.
Tomášov rozbeh vo Švajčiarsku nebol jednoduchý, stál ho veľa úsilia, a dokonca zažil pocity menejcennosti v cudzej krajine. „Došiel som k záveru, že som Slovák a chcem žiť doma, a preto som sa aj vrátil,“ prezradil nám.
Deťom rozdával cukríky, bol to však sadistický vrah
Nejeden brutálny vrah sa do dejín zapísal pod prezývkou, ktorá istým spôsobom vystihovala miesto alebo spôsob, akým vraždil. Dean Corll sa stal známy ako Candy Man, muž, ktorý deťom rozdával cukríky. Dean bol povestný tým, že väčšinu času trávil v malej továrni na cukrovinky, ktorú vlastnila jeho matka. Neskôr sa dokonca stal aj jej viceprezidentom. Za maskou milého muža sa však ukrýval krutý sadista.
Na rukách mal krv najmenej 28 obetí, prevažne mladých mužov a detí, ktorých znásilnil a zavraždil. Niektoré z nich mali len 13 rokov. Je však možné, že obetí, ktoré Corll pripravil o život, bolo omnoho viac. Napokon ho zavraždil jeho komplic.
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Irán v posledných týždňoch prechádza jedným z najvážnejších otrasov za celé desaťročia. Krajinu zachvátili rozsiahle protesty, ktoré sa z pôvodne ekonomickej nespokojnosti rýchlo premenili na otvorený odpor voči náboženskému režimu. Do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí v desiatkach miest, bezpečnostné zložky reagujú tvrdými zásahmi a podľa dostupných informácií pribúdajú obete na životoch.
Režim opakovane obmedzuje internet a mobilné siete, čím sa snaží izolovať protestujúcich a zabrániť šíreniu informácií do zahraničia. Napriek tomu odpor neutícha a postupne naberá na intenzite. Osobitnú úlohu v týchto udalostiach zohrávajú ženy, ktoré sa stali jedným zo symbolov odporu voči systému založenému na prísnych náboženských pravidlách a dlhodobom potláčaní základných práv.
O tom, čo sa v Iráne reálne deje, prečo sú súčasné protesty výnimočné a aké vyhliadky majú ľudia, ktorí sa postavili režimu, sme sa rozprávali s Peterom Weisenbacherom, riaditeľom a spoluzakladateľom Inštitútu ľudských práv. Dlhodobo sa venuje monitorovaniu porušovania ľudských práv doma aj v zahraničí a upozorňuje na autoritárske praktiky režimov, ktoré systematicky potláčajú slobodu a základné práva občanov.
