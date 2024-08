Slúžilo nacistom, neskôr tu žilo 75-tisíc Sovietov: Jedno z najtajomnejších miest Európy je už roky opustené, takto vyzerá

Mimoriadne bohatý historický vývoj starého kontinentu často dokáže prekvapiť mnohých ľudí aj dnes. Relikty významných, no predovšetkým desivých a smutných ľudských kapitol, ako napríklad druhá svetová vojna či obdobie socializmu, sú medzi nami stále. Azda jedným z najvýraznejších príkladov je oblasť mestečka Wünsdorf, ktoré bolo roky známe ako takzvané „zakázané mesto“.

Najpopulárnejším mestom duchov súčasnej Európy je s najväčšou pravdepodobnosťou Černobyľ. Ten museli opustiť desaťtisíce ľudí v dôsledku jadrovej katastrofy v neďalekej elektrárni, pričom sa späť, pre vysokú kontamináciu územia, už nikdy nevrátili. Čo však vie iba málokto, je to, že v Európe máme aj ďalší podobný prípad. Iste, ten nepostihla žiadna katastrofa obdobných rozmerov, no spoločné majú to, že ich v jednom bode obývalo množstvo ľudí, ktorí následne nenávratne odišli.

Áno, ide o spomínaný Wünsdorf, ktorý leží v Nemecku, neďaleko hlavného mesta Berlín. V tomto meste totiž pred pádom železnej opony žilo až 75-tisíc obyvateľov, ktorí sa v dôsledku významnej historickej etapy odsťahovali. Vráťme sa ale späť v čase a vysvetlíme si, prečo tomu tak bolo.

Strategicky významný región

História Wünsdorfu sa v prameňoch začína spomínať približne okolo roku 1871, kedy tu podľa portálu Abandoned Berlin zriadila pruská armáda strelnicu. Významným míľnikom bola pre celý región železničná trať, ktorá viedla z Berlína do Drážďan. Tá bola dokončená na prelome 19. a 20. storočia. Ako uvádza The Guardian, oblasť okolo miest Wünsdorf-Zossen bola militarizovaná prakticky od jej vzniku, a v takom duchu sa niesli aj nasledujúce roky.

V roku 1912 tu bola zriadená telefónna a telegrafná kancelária, pričom o 2 roky neskôr, v čase vypuknutia prvej svetovej vojny, sa už v rozsiahlej oblasti údajne nachádzala najväčšia vojenská základňa Európy. Zaujímavosťou je, že tu Nemci postavili vôbec prvú mešitu v krajine, ktorá bola určená pre moslimských zajatcov. Tí neskôr za Nemecko bojovali vo vojne. Aj po skončení krvavého konfliktu Wünsdorf na význame nestratil, práve naopak.

Dôležitú úlohu hrala vybudovaná infraštruktúra vrátane kasární či nemocnice. V roku 1919 pribudla armádna športová škola, vojenské kúpele a región sa stal v podstate aj tréningovým centrom mnohých nemeckých olympionikov pred veľkými hrami v roku 1936. Wünsdorf-Zossen sa tiež stal útočiskom pre motorizovanú divíziu armády Weimarskej republiky.

Prichádzajú nacisti

Búrlivý záver 30. rokov 20. storočia v Nemecku sa naplno odrazil aj v oblasti Wünsdorfu, kde sa približne od roku 1935 „nasťahovali“ nacisti. Portál AP News uvádza, že si tu dokonca veliteľstvo umiestnil Wehrmacht a v priebehu niekoľkých rokov sa v oblasti masívnejšie rozbehla výstavba civilných, ale tiež vojenských objektov. Nachádzal sa tu aj moderný a rafinovane naplánovaný komunikačný bunker Zeppelin, z ktorého nacisti riadili rôzne operácie počas celej druhej svetovej vojny.

Vo všeobecnosti tu nacistickí pohlavári vybudovali skutočne moderné vojenské centrum s kvalitnými a odolnými stavbami, vďaka čomu mestu a okoliu takpovediac neúmyselne predurčili jeho ďalší osud. Ten je spájaný s tajomstvami a zvláštnosťami, ktoré začali po prebratí priestoru Sovietmi.

