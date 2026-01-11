Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku

Nový rok je v plnom prúde. Ani sme sa nenazdali a takmer všetci naplno vhupli do pracovného kolobehu. Kým niektorí ľudia majú štart do roku 2026 postupný, iní začínajú zostra a s novou energiou. Ani naši redaktori nezaháľajú a v tomto týždni vám priniesli zaujímavý obsah, ktorý stojí za prečítanie. Zahĺbte sa napríklad do rozhovoru s čašníčkou Riou alebo si viac prečítajte o bojkote samoobslužných pokladníc. To všetko a ešte viac nájdete v našej PREMIUM sekcii.
Toto ste nevedeli o obľúbenom sitkome Mr. Bean
Len máloktorý britský sitkom dokázal pobaviť divákov z celého sveta tak, ako to prakticky dodnes stále dokáže Mr. Bean uznávaného herca Rowana Atkinsona. Okrem hranej verzie sme sa dočkali aj dvoch celovečerákov, animovaného seriálu a niekoľkých špeciálov. No aj keď sa zdá, že Atkinson už pána Beana zavesil na klinec, vždy sa nájde príležitosť, aby sa do tejto postavy mohol opäť prevliecť.
Taký enormný úspech sitkomu Mr. Bean jeho tvorcovia ani zďaleka nepredpokladali. Dokonca by sa dalo povedať, že skôr ako o sitkom, ide o skeč šou, keďže hlavný hrdina v jednotlivých epizódach seriálu prehovorí len pár slov, inak dej rozpráva len za pomoci zvukov a mimiky, či pohybmi tela. Áno, keď sa na pána Beana, ktorého dlhé roky stvárňoval britský herec a komik Rowan Atkinson, pozeráme z tohto hľadiska, aj nám je, popravde, trošičku čudné, že takýto projekt dokázal uspieť medzi toľkými krajinami.
Dalo by sa povedať, že dodnes sa nikomu nič obdobné nepodarilo vytvoriť, keďže postava pána Beana vyvolala v oblasti komediálneho žánru ozajstnú senzáciu, a nielen medzi divákmi, ale aj kritikmi, čoho dôkazom sú rôzne televízne ocenenia. Medzi nimi napríklad aj Emmy za populárnu tvorbu či na filmových a televíznych festivaloch v Montreux a podobne.
Viac si môžete prečítať v našom článku: V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí
Mal to byť šikovný marketingový ťah, ktorý mal podporiť predaj sladkých nápojov. Namiesto toho však z toho vzniklo krvavé fiasko masívnych rozmerov, a to len v dôsledku malého nedopatrenia vo výrobe. Súťaž s názvom „Number Fever“ sa príšerne zvrtla. Škody boli obrovské, PepsiCo skončila v strate a pred súdom. Tou najväčšou stratou ale boli životy nevinných ľudí.
Ako informuje web The Vintage News, všetko sa to začalo v roku 1992, keď spoločnosť PepsiCo začala byť veľmi nespokojná s tým, že Coca-Cola bola úspešnejšia a predávala omnoho viac nápojov. Trhový podiel Coca-Coly bol 75 %, zatiaľ čo Pepsi len 17 %. Spoločnosť PepsiCo sa preto rozhodla zakročiť a predaje na Filipínach (zamerali sa na zaľudnenú krajinu plnú ľudí milujúcich sladené nápoje) podporiť súťažou, ktorá dostala názov „Number Fever“ (v preklade Číselná horúčka).
Spočiatku sa to ukázalo ako skvelé marketingové riešenie. Bolo to jednoduché: spodná strana vrchnákov nápojov Pepsi, Mountain Dew a 7 Up obsahovala trojmiestne číslo od 001 až po 999 a sumu peňažnej výhry v rozmedzí od 100 (menej ako 4 eurá) až po 1 milión indonézskych pesos (takmer 37 000 eur). Hlavnou cenou bol 1 milión pesos, čo v tom čase zodpovedá 611-násobku priemerného mesačného platu na Filipínach.
Je teda pochopiteľné, že množstvo ľudí snívalo o tom, že sa na nich usmeje šťastie. Celkovo spoločnosť vyhradila na výhry v prepočte takmer 2 milióny eur. Výhercovia boli každý večer ohlasovaní v televízii.
Akú chybu spoločnosť urobila, a prečo to viedlo až k smrti niekoľkých ľudí, si môžete prečítať v článku: Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Vieme, kam sa vybrať za lacnou lyžovačkou
Keď sa povie Bulharsko, väčšina ľudí si spomenie na leto a na kúpanie v mori. Avšak krajina jednoznačne má čo ponúknuť aj v zime. Ak ste napríklad ešte nepočuli o lyžiarskom stredisku Borovets, mali by ste to čím skôr napraviť.
Je vraj tou najlepšou voľbou pre každého, kto hľadá dobrú ponuku za pomerne výhodnú cenu. Patrí vraj medzi tie najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe, hoci v súčasnosti lyžovanie vo všeobecnosti nie je lacnou záležitosťou.
Ak sa chcete o lyžiarskom stredisku dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Pre chybu sa stal z čašníka milionár
Predstavte si, že by vám bankomat pre chybu vydal viac peňazí, ako v skutočnosti máte na účte. Ako by ste sa zachovali? Čašník sa pre chybu v bankomate stal milionárom, no jeho svedomie to neunieslo a napokon sa udal sám. Dan Saunders bol čašníkom a v roku 2011 si žil svoj život tak ako milióny ľudí po celom svete.
Chodil do práce, po práci sa zas rád zabával so svojimi priateľmi. Jedného večera sa mu počas popíjania s kamarátmi v austrálskom meste Wangaratta minuli peniaze a rozhodol sa, že si odskočí nejaké vybrať do neďalekého bankomatu, informuje portál Vice. Všimol si ale, že bankomat mu nečakane dovolil vybrať vyššiu sumu, než s akou rátal. Bankomat ohlásil, že transakcia bola zamietnutá, no napriek tomu mu vydal 200 austrálskych dolárov (približne 122 eur).
V tom čase sa 29-ročný muž zo zvedavosti rozhodol, že sa s bankomatom trochu pohrá, aby zistil, čo všetko mu dovolí. Keď odhalil, že výbery nemalých obnosov peňazí môže opakovať, rozhodol sa, že to využije vo svoj prospech. V podstate v priebehu noci sa tak z neho stal rozprávkovo bohatý človek bez toho, aby musel vynaložiť akékoľvek úsilie.
Len počas prvého týždňa minul závratných 20 000 austrálskych dolárov (vyše 12 200 eur) na dizajnérske oblečenie a zábavu, píše web News. Sumu 90 000 dolárov (vyše 55 000 eur) zaplatil len za súkromné lietadlo, ktoré ho vzalo na víkendový výlet na jeden z ázijských ostrovov.
Prečo sa napokon Dan sám udal a ako skončil, si môžete prečítať v našom článku: Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka
Branislav Ondrášik, publicista, ktorý sa venuje americkej zahraničnej a domácej politike už viac ako 25 rokov, nám priblížil fungovanie amerického prezidenta. Pýtali sme sa na aktuálne témy, ako aj na budúcnosť vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európou.
To, či vníma Donald Trump Európu ako rovnocenného spojenca a či NATO ešte plní svoju úlohu, sa dozviete v článku: Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Mladá žena umrela a 2 roky si to nik nevšimol
Bola inteligentná, atraktívna a neužívala drogy. Čo sa teda Joyce Carol Vincent stalo? V januári roku 2006 úradníci miestneho bytového združenia zabavili garsónku, v ktorej Joyce žila. Dôvodom boli neuhradené dlhy na nájme. Keď otvorili dvere, čakal ich pohľad, na ktorý neboli pripravení.
Joyce ležala mŕtva na svojej pohovke, v rohu stále hral kanál BBC1 na zapnutej televízii a v dreze zostali ležať špinavé kuchynské nádoby. Pri dverách bola hŕba doručenej pošty a kopa vianočných darčekov, ktoré čakali na odoslanie. Telo 38-ročnej ženy bolo po viac než dvoch rokoch od jej úmrtia rozložené, zostali len kostrové pozostatky a jej identitu sa podarilo potvrdiť len na základe zubných záznamov. Aj preto o jej smrti, a predovšetkým o tom, čo jej predchádzalo, zostáva viac otázok ako odpovedí.
Čo sa Joyce stalo a ako to, že si nik nevšimol, že zomrela, sa dozviete v našom článku: Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot
V dnešnej rýchlej dobe je vítaná každá jedna zmena, ktorá ľuďom ušetrí čas či inak zjednoduší život. Výnimkou nie sú ani obchody. Ľudia práve tam neraz čakali v rade pri pokladnici aj desiatky minút a nakupovanie sa im nepríjemne predĺžilo. Samotné reťazce však následne pred niekoľkými rokmi prišli s nápadom, ako ušetriť ľuďom čas, no zároveň aj sebe peniaze na zamestnancoch.
Symbolom tejto zmeny sa stali samoobslužné pokladnice, ktoré dnes nájdeme takmer v každom väčšom obchode. To, čo malo zjednodušiť nákupný proces, dnes časť verejnosti vníma ako nútenú povinnosť. Zákazníci sa zrazu, podľa slov niektorých ľudí, ocitajú v úlohe pokladníkov, keď skenujú tovar, riešia technické chyby či čakajú na zásah personálu pri každom probléme. V posledných dňoch táto téma opäť ožila a na sociálnych sieťach sa objavil bizarný fenomén, akýsi druh odporu voči samoobslužným pokladniciam.
My sme sa na tému pozreli bližšie, opísali argumenty jednej aj druhej strany a na problematiku sme sa opýtali aj samotných reťazcov. Viac v našom článku: Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Kontroverzný Marilyn Manson má už 57 rokov
Isto niet človeka, ktorý by o Mansonovi aspoň čo-to nepočul. Ak už nie kvôli jeho hudobnej kariére, tak pre kontroverzie, ktoré ju sprevádzajú. Niekoľko žien ho obvinilo z týrania a zo sexuálneho násilia, ďalší dokonca tvrdia, že neváhal vraždiť zvieratká. Spevák, ktorý oslávil 57 rokov, má ale na všetko jasnú odpoveď.
Marilyn Manson (vlastným menom Brian Hugh Warner, umelecké meno vzniklo kombináciou mien Marilyn Monroe a Charlesa Mansona) sa narodil 5. januára 1969. Ako píše web Biography, nemal ľahké detstvo. V čase, keď bol ešte chlapcom, ho sused niekoľkokrát sexuálne obťažoval. Aj v dôsledku toho sa už ako tínedžer stal rebelom v snahe spracovať spôsobenú traumu.
Už v mladosti sa zaujímal o umenie, popri štúdiu žurnalistiky sa venoval divadlu (neskôr ho zlákalo aj herectvo a maľovanie). Warner sa prvýkrát dostal do hudobného biznisu ako novinár pre miestny časopis vo Fort Lauderdale. Vďaka tomu mal možnosť robiť rozhovory s viacerými slávnymi hudobníkmi vrátane Trenta Reznora zo skupiny Nine Inch Nails.
Viac o Mansonovi, o jeho kontroverziách aj o tom, z čoho ho obvinili mnohé ženy, si môžete prečítať v našom článku: Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka
Pracovať v zahraničí je snom mnohých Slovákov. Kým niektorí už urobili pomyselný prvý krok a skúsili to, ďalší sa k nemu odhodlávajú. Ak patríte do tejto skupiny a chceli by ste vyskúšať niečo nové, možno vás inšpiruje Slovenka Gloria Gúgľavová. Zarába si sezónnymi prácami v Rakúsku už dva roky, aktuálne ako čašníčka, a priznáva, že v tom vidí niekoľko výhod.
„Vďaka práci v Rakúsku si môžem dovoliť pohodlnejší život,“ zdôverila sa. Na začiatku to však nemala vôbec jednoduché, keďže neovládala nemecký jazyk, čo sa ukázalo ako komplikácia. Zmenila to a teraz vníma ako jedno z pozitív na tejto práci práve komunikáciu s ľuďmi.
Ako si našla prácu v Rakúsku a vďaka čomu si vie prilepšiť nad rámec platu, nám prezradila v rozhovore: Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
