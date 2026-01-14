Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Pripomeňme si v dnešné smútočné výročie výborného herca a veľkého človeka Alana Rickmana.

Dnes je to presne desať rokov odo dňa, keď náš svet opustil predstaviteľ jednej z najobľúbenejších postáv z čarodejníckeho sveta Harryho Pottera. Alana Rickmana v úlohe Severusa Snapea si obľúbili fanúšikovia z celého sveta. Pripomeňme si niekoľko výnimočných detailov, ktoré vás presvedčia o tom, že nebol iba skvelým hercom, ale aj človekom. 

Na úvod musíme dodať, že okrem účinkovania v Harrym Potterovi stvárnil Rickman množstvo ďalších skvelých úloh. Jeho meno sa však najdlhšie obdobie spájalo práve s postavou Snapea, ktorú aj keď ste možno v začiatkoch nemuseli, postupne si vás získala. Práve Severus Snape bol jednou z najkomplexnejších postáv, ktorej príbeh sa vryl do srdca nejednému divákovi. A to aj vďaka hereckému prevedeniu samotného Rickmana.

V roku 2016 nás táto osobnosť, ktorá si získala nielen divákov, ale aj svojich hereckých kolegov či samotnú Potterovu autorku J. K. Rowlingovú, opustila v dôsledku vážnej choroby. Pozrime sa na niekoľko zaujímavých momentov z jeho života aj z nakrúcania ságy, ktoré ste (možno) netušili a zaspomínajme si tak na Alana Rickmana.

Prečo práve Severus?

Fanúšikovia ságy Harry Potter sú dodnes nadšení, keď autorka knižnej predlohy prezradí nejaké tajomstvo. V jednom zo svojich príspevkov na vtedajšom Twitteri (teraz sociálna sieť X) ozrejmila, prečo sa postava profesora obrany proti čiernej mágii volá tak, ako sa volá.

Pôvod jeho mena siaha do Claphamu na juhozápade Londýna, kde Rowlingová v minulosti pracovala. Každý deň chodievala okolo tejto uličky, s príznačným názvom Severus. Spojitosť si však podľa jej slov všimla až neskôr, keď sa sem po čase vrátila a uvedomila si, že sa jej tento nápis natoľko vryl do pamäti, že sa podľa neho volá jedna z najdôležitejších postáv už jej dopísaných kníh.

Poznal najväčšie tajomstvá ságy

O tom, že bol Alan Rickman skutočne dobrým človekom, svedčí aj vzťah, ktorý sa medzi ním a Rowlingovou vybudoval. Postava Severusa Snapea prešla v priebehu jednotlivých častí mnohými zmenami a predovšetkým sa pred čitateľmi a divákmi odkrývali skryté tajomstvá, ktoré sme o ňom netušili.

Možno aj vďaka nim si Snapea obľúbilo toľko fanúšikov. Rickman sa však v začiatkoch potreboval vžiť do svojej postavy a spoznať jej myslenie, aby pochopil dôvody, prečo robí to, čo robí. Tu treba podotknúť, že keď s nakrúcaním ságy začali, boli uvedené iba prvé štyri knihy, preto nikto z hercov ani zo štábu netušil, čo bude čakať hrdinov Harryho Pottera ďalej.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • prečo fanúšikov dojali listy od jeho filmových kolegov;
  • prečo sa oženil len krátko pred svojou smrťou;
  • kto mal zakázané dotýkať sa jeho auta;
  • kto mal pôvodne stvárniť postavu Snapea.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac