Dnes je to presne desať rokov odo dňa, keď náš svet opustil predstaviteľ jednej z najobľúbenejších postáv z čarodejníckeho sveta Harryho Pottera. Alana Rickmana v úlohe Severusa Snapea si obľúbili fanúšikovia z celého sveta. Pripomeňme si niekoľko výnimočných detailov, ktoré vás presvedčia o tom, že nebol iba skvelým hercom, ale aj človekom.
Na úvod musíme dodať, že okrem účinkovania v Harrym Potterovi stvárnil Rickman množstvo ďalších skvelých úloh. Jeho meno sa však najdlhšie obdobie spájalo práve s postavou Snapea, ktorú aj keď ste možno v začiatkoch nemuseli, postupne si vás získala. Práve Severus Snape bol jednou z najkomplexnejších postáv, ktorej príbeh sa vryl do srdca nejednému divákovi. A to aj vďaka hereckému prevedeniu samotného Rickmana.
V roku 2016 nás táto osobnosť, ktorá si získala nielen divákov, ale aj svojich hereckých kolegov či samotnú Potterovu autorku J. K. Rowlingovú, opustila v dôsledku vážnej choroby. Pozrime sa na niekoľko zaujímavých momentov z jeho života aj z nakrúcania ságy, ktoré ste (možno) netušili a zaspomínajme si tak na Alana Rickmana.
Prečo práve Severus?
Fanúšikovia ságy Harry Potter sú dodnes nadšení, keď autorka knižnej predlohy prezradí nejaké tajomstvo. V jednom zo svojich príspevkov na vtedajšom Twitteri (teraz sociálna sieť X) ozrejmila, prečo sa postava profesora obrany proti čiernej mágii volá tak, ako sa volá.
Pôvod jeho mena siaha do Claphamu na juhozápade Londýna, kde Rowlingová v minulosti pracovala. Každý deň chodievala okolo tejto uličky, s príznačným názvom Severus. Spojitosť si však podľa jej slov všimla až neskôr, keď sa sem po čase vrátila a uvedomila si, že sa jej tento nápis natoľko vryl do pamäti, že sa podľa neho volá jedna z najdôležitejších postáv už jej dopísaných kníh.
Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later – post-publication – I revisited the area & suddenly realised THIS was why ‚Severus‘ had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9
— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 23, 2020
Poznal najväčšie tajomstvá ságy
O tom, že bol Alan Rickman skutočne dobrým človekom, svedčí aj vzťah, ktorý sa medzi ním a Rowlingovou vybudoval. Postava Severusa Snapea prešla v priebehu jednotlivých častí mnohými zmenami a predovšetkým sa pred čitateľmi a divákmi odkrývali skryté tajomstvá, ktoré sme o ňom netušili.
Možno aj vďaka nim si Snapea obľúbilo toľko fanúšikov. Rickman sa však v začiatkoch potreboval vžiť do svojej postavy a spoznať jej myslenie, aby pochopil dôvody, prečo robí to, čo robí. Tu treba podotknúť, že keď s nakrúcaním ságy začali, boli uvedené iba prvé štyri knihy, preto nikto z hercov ani zo štábu netušil, čo bude čakať hrdinov Harryho Pottera ďalej.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- prečo fanúšikov dojali listy od jeho filmových kolegov;
- prečo sa oženil len krátko pred svojou smrťou;
- kto mal zakázané dotýkať sa jeho auta;
- kto mal pôvodne stvárniť postavu Snapea.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku