S vlastnou dcérou splodil 7 detí: Fritzl verí, že je dobrým človekom a ženy ho zasypávajú ľúbostnými listami

Rakúšan Josef Fritzl vlastnú dcéru sexuálne zneužíval v pivnici svojho domu neuveriteľných 24 rokov. Splodil s ňou aj deti, v prípade jedného zo synov bol ale obvinený zo zabitia z nedbanlivosti. Teraz o sebe Fritzl s pomocou právnikčky napísal knihu.

Verí, že je dobrým človekom

Ako informuje Mail Online, násilník, ktorý nepredstaviteľným spôsobom mučil a zneužíval vlastnú dcéru, o sebe tvrdí, že je zodpovedný a rodinne založený človek. Josef Fritzl (pred niekoľkými rokmi si mal zmeniť meno na Mayrhoff) držal Elisabeth zatvorenú v pivnici 24 rokov, počas ktorých s ňou splodil sedem detí.

V súčasnosti 87-ročný násilník sa rozhodol s pomocou právničky Astrid Wagner napísať spoza mreží knihu s názvom Die Abgruende des Josef F (vo voľnom preklade Priepasť Josefa F). Fritzl v nej tvrdí, že počas množstva pracovných ciest splodil v zahraničí viacero potomkov. Tvrdí, že má syna aj v Afrike a dnes je z neho uznávaný právnik.

Podľa rakúskych a nemeckých médií o sebe v istej časti knihy Fritzl tvrdí, že je dobrým človekom. Vraj nedokáže pochopiť, prečo s ním jeho manželka Rosemarie prerušila kontakt. Okrem iného sa posťažoval, že keď ho v roku 2008 zatýkali, bol sám so svojimi myšlienkami a nemal sa komu zdôveriť.

Za incest, znásilnenie, zotročenie, zabitie z nedbanlivosti a ďalšie zločiny bol v roku 2009 odsúdený na doživotie. Fritzlova dcéra Elisabeth zmizla v roku 1984 vo veku 18 rokov. Jej vlastný otec ju držal v špeciálne prerobenej pivnici, kde až do roku 2008 žila aj s 3 zo 7 detí, ktoré s ňou Fritzl v priebehu rokov splodil. Jedno z detí zomrelo krátko po pôrode. Ostatné vychovávali Josef a Rosemarie.

Listy mu vraj píšu tisícky zamilovaných žien

Fritzl v knihe popisuje aj život vo väzení, verí, že má vyššie postavenie ako ostatní väzni. Tvrdí, že sa prechádzkam na dvore vyhýba, vraj neustále niekoľko väzňov vyčkáva na vhodnú príležitosť zbiť ho. Pre iných väzňov však údajne pravidelne varí a spriatelil sa s nimi.

Za mreže mu podľa jeho slov chodia tisícky listov, pričom väčšina z nich je od zamilovaných žien, ktoré by s ním najradšej strávili jeho posledné roky, ak by bol na slobode. Prezradil aj svoje plány vrátiť sa do Amstettenu, kde sa v dome hrôzy incident odohral a otvoriť si tu malý biznis, ak by bol opäť slobodným človekom.

Rakúske úrady už predtým zamietli jeho žiadosť o preradenie do väznice s nižším stupňom stráženia, a to napriek tomu, že údajne trpí demenciou. Jeho právnička, ktorá sa na napísaní knihy podieľala, na nej začala pracovať po tom, čo jej Fritzl svoju biografiu poslal v liste.

Aj Wagnerová verí, že Fritzl sa za mrežami teší značnej popularite, je veľmi slušný a očarujúci. Predchádzajúce správy z väzenia pritom informovali o pravom opaku. Fritzla vraj ostatní väzni nenávidia, následkom čoho musí byť väčšinu času držaný na samotke. Podľa mnohých je však napriek všetkému Fritzl len človekom, nie beštiou. Vraj ovládol svojich démonov.