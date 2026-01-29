S premenou vzhľadu v seriáli trošku bojoval. Herec zo Sľubu prehovoril o svojej postave a o tom, čo ju čaká

Diváci ho poznajú ako Jožka zo seriálu Sľub, no čo všetko sa skrýva za touto postavou a mužom, ktorý jej vdýchol život? Herec Marek Rozkoš postupne odhalil zákulisie natáčania a niečo viac o svojej postave. Rozhovor sa niesol v duchu jemných odhalení, nečakaných momentov a pohľadu do sveta, ktorý diváci poznajú len z obrazovky.
Charizmatický Marek Rozkoš sa dostal do povedomia verejnosti účinkovaním v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, čo bola jeho prvá veľká herecká skúsenosť. Veľmi sa potešil tomu, keď ho vybrali do seriálu. Po jeho boku stála manželka, ktorá bola jeho podporou a verila mu za každých okolností. „Bola to fantastická správa, keď ma vybrali do Dunaja, ktorý mojej rodine zmenil život,“ povedal v podcaste Seriály so Zuzkou Kasenčákovou.
Štart v Dunaji a premena v Sľube
Doteraz si umelec pamätá na prvý natáčací deň, ktorý mal s Kristínou Svarinskou. Zaznela jeho prvá klapka a on mal skočiť v Stupave do rybníka. Ako poznamenal, začiatok bol výživný a zažil snáď všetko vrátane bozku s mladou herečkou. „V Dunaji som si rozumel s Kristínou a v Sľube prišlo to isté, tam som si rozumel s Ráchel Šolésovou. Poznali sme sa z Dunaja, keďže sme tam nemali nejakú veľkú linku spoločnú a potom, keď nás dali ako manželov do Sľubu, tak taktiež sme si veľmi sadli,“ dodal Marek.
Obaja majú spoločné témy vrátane rodiny, rodičovstva, detí a pod. Doteraz si spomína na moment, keď zistili, že majú obaja účinkovať v Let’s Dance. Vôbec to o sebe netušili. „Otvorili sa dvere do miestnosti. Ja som tam mal ísť za svojou tanečnou partnerkou, s ktorou som sa mal prvýkrát stretnúť, ale ako prvú som v tej miestnosti uvidel Ráchel. Skoro mi oči vypadli a jej takisto. Nevedeli sme, že nás oboch zavolali,“ prezradil zaujímavý moment Marek.
Ako ďalej pokračoval, obaja stvárňujú v Sľube manželský pár, no čo mnohým udrelo do očí, bola Marekova premena, ktorá doteraz miestami vyvoláva úsmev. „Chápem, že divák je v mojom prípade zvyknutý na iný vizuál. Trošku som s tým vizuálom vnútorne bojoval, ale zase na druhej strane ako herec chápem, že je to nejaký znak. A toto je dosť signifikantný znak tej doby. Tieto fúziky,“ uviedol herec o svojej postave Jožka.
