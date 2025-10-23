S piesňou, ktorú nemá rád, dobyl Slovensko. Richard Müller sa po 40 rokoch vracia k začiatkom

Už celé desaťročia patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény. Jeho piesne zľudoveli a texty si spievajú celé generácie.
Napriek zdravotným problémom a času, ktorý neúprosne plynie, Richard Müller dokazuje, že jeho tvorivá energia je stále rovnako silná. Ako prezradil magazínu Báječná žena, spevák otvorene hovorí o svojom vzťahu k legendárnej piesni Po schodoch, o bolestiach, ktoré mu komplikujú bežné dni, ale aj o plánoch, ktoré siahajú až do histórie kultového projektu Banket.
Pesnička, ktorú nemá rád
Keď zaznie meno Richarda Müllera, väčšine z nás sa ako prvé vybaví nesmrteľný hit Po schodoch. Hoci práve táto pesnička speváka preslávila, on sám k nej prechováva skôr rozpačité pocity. „Určite nie. A viete prečo? Lebo sa zapísala do hláv mojich fanúšikov a každý chce, aby som ju spieval a každý mi ju pripomína. Takže paradoxne túto pieseň naozaj nemusím…“
Zároveň však priznáva, že práve táto skladba mu priniesla slávu, ktorú by inak možno nezískal. „S tým už nič neurobím, ale našťastie tá pesnička existuje a ja som vďaka nej aspoň slávny… Lebo práve táto pieseň, a to aj napriek tomu, že ju nemám rád, mi ku sláve veľmi pomáha. (Smiech.)“
