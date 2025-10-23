S piesňou, ktorú nemá rád, dobyl Slovensko. Richard Müller sa po 40 rokoch vracia k začiatkom

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Slávu mu priniesla pieseň, ktorú by najradšej vynechal.

Už celé desaťročia patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény. Jeho piesne zľudoveli a texty si spievajú celé generácie.

Napriek zdravotným problémom a času, ktorý neúprosne plynie, Richard Müller dokazuje, že jeho tvorivá energia je stále rovnako silná. Ako prezradil magazínu Báječná žena, spevák otvorene hovorí o svojom vzťahu k legendárnej piesni Po schodoch, o bolestiach, ktoré mu komplikujú bežné dni, ale aj o plánoch, ktoré siahajú až do histórie kultového projektu Banket.

Pesnička, ktorú nemá rád

Keď zaznie meno Richarda Müllera, väčšine z nás sa ako prvé vybaví nesmrteľný hit Po schodoch. Hoci práve táto pesnička speváka preslávila, on sám k nej prechováva skôr rozpačité pocity. „Určite nie. A viete prečo? Lebo sa zapísala do hláv mojich fanúšikov a každý chce, aby som ju spieval a každý mi ju pripomína. Takže paradoxne túto pieseň naozaj nemusím…“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ticketlive.sk (@ticketlive.sk)


Zároveň však priznáva, že práve táto skladba mu priniesla slávu, ktorú by inak možno nezískal. „S tým už nič neurobím, ale našťastie tá pesnička existuje a ja som vďaka nej aspoň slávny… Lebo práve táto pieseň, a to aj napriek tomu, že ju nemám rád, mi ku sláve veľmi pomáha. (Smiech.)“

Bolesť ako každodenný spoločník

