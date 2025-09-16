S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí

Pôvodná doména je úplne nedostupná a používatelia sú odkázaní na nové stránky, vrátane takých s koncovkou .io.
Používatelia približne od začiatku septembra hlásia, že stará stránka nefunguje vôbec, pričom na novej majú problémy so spustením filmov a s prerušovaním videí. Viacerí upozorňujú, že stránka, ktorá je dizajnovaná do štýlu starého Kukaj to, vyžaduje registráciu vrátane údajov o platobnej karte a jednorazového poplatku 1 € ako podmienku prístupu k obsahu. Objavujú sa tiež špekulácie, že služba pokračuje nie na doméne s koncovkou .io, ale pod úplne iným názvom.
Funguje vám Kukaj to?
Stránka Kukaj to približne od začiatku septembra nefunguje. Pôvodná doména s koncovkou .to je nedostupná, ktosi však láka ľudí na web s koncovkou .io a s jemne upraveným názvom. Informácie dostupné na tomto webe sľubujú „bezplatné sledovanie seriálov a filmov“ a jeho prevádzkovatelia tvrdia, že nejde o „klasické“ pirátstvo, ale o odkazovanie na iné stránky – pričom sa vďaka tomu majú pohybovať niekde „na hranici zákona, možno skôr v jeho sivej zóne“.
Niektorí zase tvrdia, že „nové Kukaj to“ už nemá nič spoločné s pôvodným názvom ani s dizajnom: „Mne sa to samo prehodilo na stránku Gaucsi a seriál ide ďalej.“
1 euro a údaje z karty
Viacerí však upozorňujú, že nová stránka s koncovkou .io vyžaduje registráciu a zadanie údajov o platobnej karte spolu s údajne jednorazovým poplatkom 1 € ako podmienkou prístupu.
Jeden používateľ opisuje: „Pustí mi film asi na 5 sekúnd a pýta kartu.“ Ďalší varuje: „Preboha, na nič také neklikaj.“
Na spodnej lište webu sa pritom stále nachádza informácia, že stránka umožňuje „sledovať filmy a seriály zadarmo a bez registrácie“.
Overili sme si to aj na novom portáli a rovnako ako ostatní používatelia sme skončili na stránke vyžadujúcej údaje o platobnej karte. S otázkou, čo presne sa deje a prečo stránka presmerováva používateľov na platenú registráciu, sme oslovili zodpovedných za portál, ale zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď.
Ak by prevádzka tejto stránky skončila, pre filmové distribučné spoločnosti by to bol veľký úspech, no pre slovenských internetových pirátov by to znamenalo tvrdú ranu.
Verejnosť však v tejto chvíli trápi najmä otázka, prečo niekto na tejto „bezplatnej službe“, ktorá „neposkytuje žiadnu záruku ohľadom presnosti, úplnosti, spoľahlivosti ani dostupnosti akýchkoľvek informácií“, posiela ľudí do priestoru, kde sú povzbudzovaní k zadávaniu platobných údajov.
Oslovili sme špecialistu na online bezpečnosť
S týmito otázkami sme sa obrátili na Karola Suchánka, renomovaného špecialistu na online bezpečnosť. Každého najprv upozorňuje, že sledovanie pirátskych filmov je nelegálne.
„A ak si vyberiem stránku, ktorá pracuje s nelegálnym obsahom, môžem očakávať aj ďalšie nelegálne aktivity.“
Téme tohto konkrétneho portálu sa vo svojej práci nevenuje, má však tri možné scenáre, čo sa mohlo zmeniť.
„Prvou možnosťou je, že stránka zmenila stratégiu s cieľom zvýšenia príjmov, pričom vyberanie poplatkov je súčasťou tejto novej stratégie. Ide o pravdepodobný scenár a znamenalo by to jednoducho spoplatnenie služby, ktorá bola doteraz bezplatná.“
Druhou možnosťou je, že stránka bola hacknutá alebo ukradnutá, pričom zodpovedné osoby na ňu následne umiestnili vlastnú platobnú bránu. A pripúšťa aj možnosť, že stránka bola po rokoch predaná niekomu inému, pričom nový majiteľ sa rozhodol využiť princíp, na ktorom funguje. Dodáva, že podobnú metódu poznáme aj zo sveta aplikácií na Google Play.
„Videli sme, ako pôvodný autor vytvoril aplikáciu, ktorú neskôr nový majiteľ obsahovo zmenil… Ale tým, že prevádzkovateľ pôsobí v takejto sivej zóne, je ťažké potvrdiť, ktorá z týchto teórií je správna.“
Čo nám hrozí, ak do takejto platobnej brány zadám údaje z karty?
Experta sme sa tiež opýtali, aké riziko predstavuje rozhodnutie zadať svoje platobné údaje do takejto platobnej brány.
„Tým, že som na stránke, ktorá funguje v sivej zóne, nemôžem očakávať bežné reklamačné poriadky či vrátenie tovaru alebo peňazí,“ odpovedá. „Veľkým red flagom je už samotný fakt, že si pýtajú len jedno euro…“
Človek si povie, že je to v poriadku, pretože zaplatiť euro zvládne, ale v skutočnosti to nikdy nie je len o tom jednom eure.
Podľa neho môže následne nastať situácia, keď pri platbe vyskočí suma nie jedno euro, ale napríklad 1 000 eur, pričom sa očakáva, že si to používateľ vo finále už nevšimne.
„S najväčšou pravdepodobnosťou ide o aktivitu, ktorej cieľom je stiahnuť z karty viac peňazí než len to jedno euro. A ak ide o stránku, ktorá je v komunite ‘overená’, používateľovi často ani nenapadne, že sa na nej môže objaviť podvodná aktivita. Je tam vybudovaná dôvera, na ktorej môže nový prevádzkovateľ stavať.“
Dodáva, že medzi možné vysvetlenia patrí aj scenár, keď chce pôvodný prevádzkovateľ z portálu „vyexitovať“ – teda že mu narástli náklady, rozhodol sa využiť základňu fanúšikov a ich dôveru, vybrať čo najviac peňazí a odísť.
V akomkoľvek prípade sa následky transakcie riešia veľmi ťažko. „Reálne vám zostáva len pozrieť si internet banking a skontrolovať, koľko peňazí bolo naozaj strhnutých. Ak bolo strhnuté viac, môžete skúsiť kontaktovať banku. No tým, že platba prešla vašou autorizáciou, pravdepodobnosť, že vám banka dokáže pomôcť, je nižšia.“
Ak sa takýto podvod nahlási na políciu, šanca na výsledok sa zvyšuje spolu s tým, ak sa ozve viac poškodených. „Lenže vypátrať takýchto ľudí je veľmi komplikované. Pravdepodobne ani nesídlia na Slovensku, často ide o krajiny na opačnom konci sveta s menej prísnou legislatívou…
Ak sa stane toto, svoje peniaze už nikdy neuvidíme.
S rastúcim počtom online podvodov sa objavujú aj spôsoby, ako sa vie spotrebiteľ chrániť. Existuje niekoľko trikov a odporúčaní, ktoré vám umožnia platiť na internete a súčasne znížiť riziko, že vám niekto vybieli účet.
Takto sa viete chrániť, skúste tieto metódy
Podľa odborníka je základom vždy prevencia. „Ak do toho už raz spadnem, je to vždy beh na dlhú trať a jednoduché riešenie neexistuje.“
Odporúča zvážiť využívanie virtuálnej platobnej karty, na ktorú si viete nabiť len menší obnos peňazí. „Ak prídete o 10 eur z tejto karty, bude vás to mrzieť podstatne menej, než keby išlo o 100 či 1 000 eur.“
Banky navyše postupne zavádzajú aj jednorazové platobné karty. Podvodné služby totiž často testujú, či sa dá karta použiť – najprv stiahnu malú sumu a ak zistia, že karta funguje, pokúsia sa strhnúť viac peňazí. V takýchto prípadoch je jednorazová karta veľmi účinným riešením.
Ďalšou možnosťou je tzv. „cyber security poistka“, ktorú dnes banky ponúkajú pomerne často. „Zavolajte svojmu bankárovi a preberte to s ním. Väčšinou to stojí pár eur mesačne a mali by ste byť krytí aj voči podobným podvodom. Samozrejme, každá udalosť sa posudzuje individuálne a neexistuje stopercentná istota, že váš prípad bude vyriešený, ale s touto poistkou sa šanca výrazne zvyšuje,“ dodal Karol Suchánek.
