Už sú na Zemi: Posádka Crew-11 priletela z ISS. Misiu museli astronauti ukončiť predčasne

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v sobotu oznámil, že členovia posádky misie Crew-11 z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) by sa mohli vrátiť na Zem už budúci štvrtok. Dôvodom sú skôr avizované nešpecifikované zdravotné problémy jedného z astronautov, ktorý je však podľa úradu v stabilizovanom stave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Dnes pred desiatou hodinou úspešne pristáli na Zemi.
„NASA a (spoločnosť Elona Muska) SpaceX plánujú odpojenie posádky Crew-11 od Medzinárodnej vesmírnej stanice najskôr 14. januára o 17.00 hod. východného času (23.00 h SEČ), pričom pristátie vo vodách pri Kalifornii je naplánované na skoré ráno 15. januára v závislosti od počasia a podmienok vyzdvihnutia posádky,“ uviedla agentúra v príspevku na X.
Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc
— NASA (@NASA) January 15, 2026
Súčasťou aktuálnej rotácie na ISS sú v rámci štvorčlennej misie Crew-11 americkí astronauti Zena Cardmanová a Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Vo vesmíre sú od augusta a pôvodný termín ich návratu bol plánovaný na máj.
Úradníci nezverejnili podrobnosti o zdravotnej evakuácii, prvej v histórii ISS. Uviedli však, že nebola spôsobená žiadnym zranením na palube a že neidentifikovaný člen posádky je v stabilizovanom stave a nepotrebuje núdzovú evakuáciu.
Nahlásiť chybu v článku