Už sú na Zemi: Posádka Crew-11 priletela z ISS. Misiu museli astronauti ukončiť predčasne

Foto: NASA

Lucia Mužlová
TASR
Dnes pred desiatou hodinou úspešne pristáli na Zemi.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v sobotu oznámil, že členovia posádky misie Crew-11 z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) by sa mohli vrátiť na Zem už budúci štvrtok. Dôvodom sú skôr avizované nešpecifikované zdravotné problémy jedného z astronautov, ktorý je však podľa úradu v stabilizovanom stave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Dnes pred desiatou hodinou úspešne pristáli na Zemi.

„NASA a (spoločnosť Elona Muska) SpaceX plánujú odpojenie posádky Crew-11 od Medzinárodnej vesmírnej stanice najskôr 14. januára o 17.00 hod. východného času (23.00 h SEČ), pričom pristátie vo vodách pri Kalifornii je naplánované na skoré ráno 15. januára v závislosti od počasia a podmienok vyzdvihnutia posádky,“ uviedla agentúra v príspevku na X.

Súčasťou aktuálnej rotácie na ISS sú v rámci štvorčlennej misie Crew-11 americkí astronauti Zena Cardmanová a Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Vo vesmíre sú od augusta a pôvodný termín ich návratu bol plánovaný na máj.

Úradníci nezverejnili podrobnosti o zdravotnej evakuácii, prvej v histórii ISS. Uviedli však, že nebola spôsobená žiadnym zranením na palube a že neidentifikovaný člen posádky je v stabilizovanom stave a nepotrebuje núdzovú evakuáciu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia znovu vyrážajú k Mesiacu: Bude to prvýkrát od roku 1972 a možno o tom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac