Rytmus mal v záhrade nečakaného návštevníka. Fanúšikovia sa hneď pustili do hádania, čo to bolo

Raper Rytmus opäť pobavil svojich fanúšikov, keď sa pochválil videom z dedinskej záhrady, kde sa objavil nezvyčajný návštevník.
Rytmus video zverejnil na svojom Instagrame, kde zachytil tajomného tvora pohybujúceho sa po chodníku. V príspevku vyvolal zvedavosť aj množstvo reakcií, ktoré sa menili na zmes humoru, strachu aj poučiek o prírode.
Záhadný tvor v záhrade
Na krátkom videu bolo vidieť lesklé telo pripomínajúce hada. Rytmus sa priblížil a zdalo sa, že tvor nijako nereaguje. K videu pridal krátky popis: „Dedinský život. Čo to je?“ Vyvolal tým zvedavosť a pobavil svojich sledovateľov.
Fanúšikovia okamžite začali hádať, čo sa to v jeho záhrade vlastne plazí. Niektorí písali, že ide o hada, iní tipovali veľkú dážďovku. Najčastejšie sa však opakovalo slovo slepúch.
