Rusko vracia úder: Po poľskom rozhodnutí zatvára svoj konzulát a hovorí o eskalácii

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že v reakcii na rozhodnutie Poľska uzavrieť ruský konzulát v Gdansku uzavrie od 30. decembra jeho konzulát v sibírskom meste Irkutsk.
TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a AFP. Ruský rezort diplomacie označil poľské kroky za „nepriateľské a neoprávnené“ a predvolal si poľského veľvyslanca Krzysztofa Krajewského.
Vyhlásenie ruského ministerstva
Reagoval tak na slová poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, ktorý minulý týždeň oznámil, že odobral súhlas s fungovaním posledného ruského konzulátu v krajine pre údajné pokračujúce nepriateľské aktivity.
„Ruské ministerstvo zahraničných vecí si 27. novembra predvolalo poľského veľvyslanca v Rusku, aby mu oznámilo svoje rozhodnutie o zatvorení poľského konzulátu v Irkutsku s účinnosťou od 30. decembra 2025,“ uvádza rezort vo vyhlásení.
Incidenty na železniciach
Sikorski pod nepriateľskými aktivitami Moskvy narážal na incidenty na poľských železničných tratiach medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika v Mazovskom vojvodstve výbuch nálože zničil železničnú koľaj a pri druhom incidente musel vlak so 475 cestujúcimi pre poškodenú trať náhle zabrzdiť.
Šéf poľskej diplomacie zároveň oznámil, že Poľsko neplánuje prerušiť diplomatické vzťahy s Ruskom. „Neplánujeme prerušiť diplomatické vzťahy, tak ako ich neprerušili ani iné krajiny, na ktorých území došlo k aktom diverzie alebo terorizmu,“ povedal Sikorski. Dodal, že podobné útoky zaznamenali aj iné európske štáty vrátane Británie, Nemecka či Česka.
