Saková si kúpila dom pod Slavínom: Nehnuteľnosť v prestížnej lokalite jej predal bývalý majiteľ Voderadov Laca

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Laca nehnuteľnosť získal ešte v roku 2016 v dražbe.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková si v auguste 2025 kúpila schátraný rodinný dom so záhradou na Havlíčkovej ulici pod Slavínom, teda v jednej z najprestížnejších a najdrahších lokalít Bratislavy. Ide o nehnuteľnosť postavenú približne v roku 1930, ktorá je dlhodobo v zlom technickom stave a čaká ju buď rozsiahla rekonštrukcia, alebo zbúranie.

Na obchod upozornil Denník N, ktorý priniesol viacero zistení o pôvode nehnuteľnosti, predávajúcom aj okolnostiach jej nadobudnutia.

Dom pochádza z dražby a bol kúpený hlboko pod odhadom

Podľa zistení denníka dom ministerke predal realitný podnikateľ Gustáv Laca. Jeho meno sa v poslednom období spája najmä s kauzou okolo predaja outletového centra vo Voderadoch, ktorá sa v médiách udomácnila pod označením „slayáda“ po tom, ako tento výraz pri komentovaní obchodu použila jeho dcéra, influencerka Ema Lacová.

Laca nehnuteľnosť získal ešte v roku 2016 v dražbe. Súdny znalec vtedy hodnotu domu spolu s pozemkami s výmerou 512 metrov štvorcových odhadol na 986-tisíc eur. Laca ju však vydražil za 480-tisíc eur, teda približne za polovicu stanovenej sumy. Podnikateľ tvrdí, že išlo o štandardnú realitnú transakciu a že dom neskôr predal za trhovú cenu, ktorú bez výhrad akceptovala aj financujúca banka.

Dohoda mala vzniknúť už v roku 2021

Dohoda o predaji mala vzniknúť už v roku 2021, keď bola Denisa Saková opozičnou poslankyňou za Hlas. Podmienkou predaja malo byť získanie právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu domu.

To bolo vydané až v máji 2025, po čom nasledoval podpis kúpno-predajnej zmluvy. V liste vlastníctva je dnes zapísaná Saková a zároveň je tam evidované aj záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, čo naznačuje, že pri kúpe využila hypotekárny úver.

Financovanie a hodnota nehnuteľnosti

Ministerka uviedla, že kúpu financovala z predaja bytu v Ružinove, z vlastných finančných úspor a z bankového úveru. Podľa realitných odborníkov, na ktorých sa odvoláva Denník N, sa ceny pozemkov pod Slavínom v súčasnosti pohybujú približne od 1 000 do 1 200 eur za meter štvorcový.

Už samotný pozemok by tak mal hodnotu presahujúcu pol milióna eur. Trhová hodnota celej nehnuteľnosti sa podľa odhadov môže pohybovať v rozpätí 900-tisíc až jeden milión eur, ak na dome nie sú právne alebo stavebné komplikácie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Slayáda“ má dohru: V súvislosti kúpou outletu vo Voderadoch padlo trestné oznámenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac