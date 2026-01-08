Saková si kúpila dom pod Slavínom: Nehnuteľnosť v prestížnej lokalite jej predal bývalý majiteľ Voderadov Laca

Ministerka hospodárstva Denisa Saková si v auguste 2025 kúpila schátraný rodinný dom so záhradou na Havlíčkovej ulici pod Slavínom, teda v jednej z najprestížnejších a najdrahších lokalít Bratislavy. Ide o nehnuteľnosť postavenú približne v roku 1930, ktorá je dlhodobo v zlom technickom stave a čaká ju buď rozsiahla rekonštrukcia, alebo zbúranie.
Na obchod upozornil Denník N, ktorý priniesol viacero zistení o pôvode nehnuteľnosti, predávajúcom aj okolnostiach jej nadobudnutia.
Dom pochádza z dražby a bol kúpený hlboko pod odhadom
Podľa zistení denníka dom ministerke predal realitný podnikateľ Gustáv Laca. Jeho meno sa v poslednom období spája najmä s kauzou okolo predaja outletového centra vo Voderadoch, ktorá sa v médiách udomácnila pod označením „slayáda“ po tom, ako tento výraz pri komentovaní obchodu použila jeho dcéra, influencerka Ema Lacová.
Laca nehnuteľnosť získal ešte v roku 2016 v dražbe. Súdny znalec vtedy hodnotu domu spolu s pozemkami s výmerou 512 metrov štvorcových odhadol na 986-tisíc eur. Laca ju však vydražil za 480-tisíc eur, teda približne za polovicu stanovenej sumy. Podnikateľ tvrdí, že išlo o štandardnú realitnú transakciu a že dom neskôr predal za trhovú cenu, ktorú bez výhrad akceptovala aj financujúca banka.
Dohoda mala vzniknúť už v roku 2021
Dohoda o predaji mala vzniknúť už v roku 2021, keď bola Denisa Saková opozičnou poslankyňou za Hlas. Podmienkou predaja malo byť získanie právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu domu.
To bolo vydané až v máji 2025, po čom nasledoval podpis kúpno-predajnej zmluvy. V liste vlastníctva je dnes zapísaná Saková a zároveň je tam evidované aj záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, čo naznačuje, že pri kúpe využila hypotekárny úver.
Financovanie a hodnota nehnuteľnosti
Ministerka uviedla, že kúpu financovala z predaja bytu v Ružinove, z vlastných finančných úspor a z bankového úveru. Podľa realitných odborníkov, na ktorých sa odvoláva Denník N, sa ceny pozemkov pod Slavínom v súčasnosti pohybujú približne od 1 000 do 1 200 eur za meter štvorcový.
Už samotný pozemok by tak mal hodnotu presahujúcu pol milióna eur. Trhová hodnota celej nehnuteľnosti sa podľa odhadov môže pohybovať v rozpätí 900-tisíc až jeden milión eur, ak na dome nie sú právne alebo stavebné komplikácie.
