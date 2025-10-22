Rusko skúša limity NATO: Washington bude chrániť každý centimeter Aliancie, tvrdí vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe

Petra Sušaninová
TASR
Severoatlantická aliancia (NATO) očakáva, že Rusko bude naďalej testovať jej limity, nateraz sa však zdá, že od ďalších narušení vzdušného priestoru členských krajín Moskvu odradila rozhodná reakcia Aliancie. V rozhovore pre agentúru Reuters to v utorok povedal americký generál a vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexus Grynkewich, píše TASR.

Rusko zašlo priďaleko

V septembri počas ruských útokov na Ukrajinu približne 20 dronov preniklo do vzdušného priestoru Poľska, časť z nich spojenecké sily zostrelili. Tri ruské stíhačky o niekoľko dní neskôr narušili vzdušný priestor Estónska a bez povolenia v ňom ostali 12 minút. Eskortovali ich až vyslané stíhačky NATO. Washington sa následne zaviazal „brániť každý centimeter“ územia Aliancie.

Grynkewich v rozhovore pre Reuters vyjadril presvedčenie, že reakcie NATO vyslali odkaz Rusku a to sa teraz snaží byť opatrnejšie. „Uvedomujú si, že v niekoľkých prípadoch zašli priďaleko, najmä ak vezmeme do úvahy incident s dronmi v Poľsku,“ povedal generál. Upozornil, že napriek odstrašujúcemu účinku NATO sa budú Rusi naďalej „pokúšať a využívať hybridné postupy na ohrozovanie Aliancie“.

Moskva oficiálne popiera, že by jej stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska. Pri prieniku dronov do Poľska uvádza, že boli zapojené do útokov proti Ukrajine a necielili na Poľsko. Európske krajiny Rusko podozrievajú, že je zapojené aj do preletov dronov v uplynulých týždňoch v blízkosti letísk v Dánsku a Nórsku. Drony sa v septembri objavili aj nad dánskymi ropnými poľami v Severnom mori a narušili holandské vojenské cvičenia v Poľsku.

NATO eviduje desiatky incidentov

Od začiatku septembra, keď ruské drony prvýkrát prenikli do Poľska, NATO eviduje najmenej 38 ďalších incidentov v Škandinávii, Belgicku a pobaltských krajinách, vyplýva z analýzy washingtonského Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA). Moskva opakovane popiera akúkoľvek svoju účasť alebo spojitosť s týmito udalosťami.

Náčelník generálneho štábu holandských ozbrojených síl Onno Eichelsheim vyhlásil, že NATO bude reagovať na ruské vpády na svoje územie, či už budú úmyselné alebo náhodné. Na ich odrazení podľa neho spolupracuje aj s Ukrajinou, ktorá sa už viac než tri roky bráni ruskej invázii.

Grynkewich v súvislosti s masívnymi ruskými útokmi na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru pred nadchádzajúcou zimou povedal, že Spojené štáty budú naďalej dodávať Ukrajine rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot v množstve, ktoré zodpovedá jej potrebám.

