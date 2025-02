Rusko prišlo o obrovskú osobnosť, o ktorej dokonca natočili aj americký film. Príčina smrti zostáva záhadou

Sovietsky šachový veľmajster Boris Spasskij, ktorý prehral vo veľkom zápase počas vrcholu studenej vojny, zomrel vo veku 88 rokov. „Vo veku 88 rokov zomrel desiaty majster sveta Boris Spasskij,“ uviedla Ruská šachová federácia vo vyhlásení a označila to za „veľkú stratu pre krajinu“.

Neuvádza sa však, z akých príčin odišiel na večnosť. Spasskij sa najviac zapísal do histórie šachu vďaka duelu proti americkému hráčovi Bobbymu Fischerovi z roku 1972, ktorý bol symbolom konfrontácie medzi Východom a Západom a neskôr bol označený za „zápas storočia“.

Legendárny majster sveta

Tento súboj sa stal predmetom mnohých kníh, dokumentov a filmov. Inšpiroval román Waltera Tevisa The Queen’s Gambit (Kráľovnin gambit), ktorý vyšiel v roku 2020 na Netflix . O tejto legendárnej konfrontácii vznikol aj hollywoodsky film Pawn Sacrifice (Ťah pešiakom) z roku 2014, kde Bobbyho Fischera stvárnil Tobey Maguire a Spasskijho zas známy herec Liev Schreiber.

Spasskij sa stal majstrom sveta v roku 1969 a titul si udržal až do zápasu, keď čelil excentrickému americkému zázračnému hráčovi. Sovietsky zväz už roky dominoval v šachu a Spasskij čelil situácii, v ktorej musel vyhrať, pričom spočiatku viedol. Američan však napokon zvíťazil a ukončil sériu sovietskych majstrov sveta od roku 1948. Následne Rus preukázal športové fair play a po prehratej šiestej partii Fischerovi zatlieskal.

Hoci prehra bola pre Moskvu akousi fackou, Spasskij po desaťročiach priznal, že to bola úľava, keď sa zbavil „kolosálnej zodpovednosti“. Rus sa narodil v roku 1937 v Leningrade (dnešnom Petrohrade, pozn.) a už v ranom veku prejavil mimoriadny talent, stal sa juniorským majstrom sveta a najmladším veľmajstrom v histórii len vo veku 18 rokov. Bol najstarším žijúcim majstrom sveta v šachu a reprezentoval Francúzsko na troch olympiádach v tomto športe.

Tam sa presťahoval potom, čo si vzal za manželku ženu narodenú v krajine „galského kohúta“.Jeho zdravotný stav sa začiatkom roka 2000 zhoršil, v auguste 2012 odišiel z Paríža a vrátil do Ruska, konkrétne Moskvy. „Bolo mojou túžbou vrátiť sa do Ruska, pretože môj čas vo Francúzsku sa skončil. Bol čas začať novú etapu. Pochopil som, že je čas odísť,“ povedal vtedy Spasskij podľa webu The Guardian.