Štát predáva ďalší majetok: V ponuke sa ocitli rodinný dom aj auto. Vaše môžu byť za extrémne výhodné ceny

Štát opäť ponúka na predaj svoj prebytočný majetok. Tentoraz majú záujemcovia možnosť uchádzať sa o osobné auto Škoda Octavia za bezkonkurenčnú cenu, ako aj o rodinný dom v obci Kmeťovo, ktorý sa bude predávať formou elektronickej aukcie. Ak uvažujete nad lacným vozidlom alebo investíciou do nehnuteľnosti, štátna ponuka môže byť zaujímavou príležitosťou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ponúka na predaj osobné motorové vozidlo Škoda Octavia z roku 2008 za minimálnu cenu 1 936 eur. Hoci ide o staršie auto, stále je pojazdné a má platnú STK aj emisnú kontrolu. Treba však počítať s tým, že jeho tachometer ukazuje už 356 447 kilometrov.

Záujemcovia, ktorí by chceli vozidlo získať, musia doručiť svoje cenové ponuky poštou alebo osobne najneskôr do 11. marca 2025 do podateľne RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. Predaj prebieha formou výberu najvyššej ponuky, pričom minimálna suma nesmie byť nižšia ako požadovaných 1 936 eur. Kontakt na správcu predaja je JUDr. Michaela Mošková, tel.: 053/41 70 211, 0903 639 070, e-mail: [email protected].

Rodinný dom v Kmeťove čaká na nového majiteľa

Ďalším zaujímavým majetkom, ktorý štát predáva, je rodinný dom v obci Kmeťovo (okres Nové Zámky). Okresný úrad Nitra vyhlásil na túto nehnuteľnosť elektronickú aukciu. Dom so súpisným číslom 167 sa nachádza na parcele č. 1072/1, avšak predáva sa bez priľahlého pozemku.

Ak sa teda niekto rozhodne pre jeho kúpu, mal by zvážiť aj riešenie vlastníctva pozemku. Minimálna cena za dom bola znížená na 17 550 eur, pričom záujemcovia sa musia zapojiť do elektronickej aukcie. Aby mohli dražiť, musia najskôr uhradiť zábezpeku vo výške 1 500 eur, ktorá musí byť pripísaná na účet správcu do 31. marca 2025. Až po vyhodnotení doručených cenových ponúk sa uskutoční samotná elektronická aukcia. Kontakt na správcu predaja je Ing. Katarína Kovalčík, tel.: 037/6549205, e-mail: [email protected].

Záujemcovia by si mali dôkladne prečítať podmienky predaja a zvážiť všetky faktory, najmä pri kúpe nehnuteľnosti bez pozemku. Ak sa vám niektorá z ponúk pozdáva, neváhajte a zapojte sa do výberového konania alebo elektronickej aukcie.