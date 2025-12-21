Rusko pripravuje útok na tri krajiny oveľa skôr: Podľa Budanova plánujú inváziu na Európsku úniu na rok 2027

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
SITA
Vojna na Ukrajine
„Vo svetonázore Rusov sú to fantómové bolesti, ako ich ja nazývam."

Ruské vedenie preložilo plány priameho útoku na Európsku úniu a Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) z roku 2030 na rok 2027. Ako referuje web Espreso TV, tvrdí to šéf ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov.

„Podľa hlavného plánu mala byť Ruská federácia pripravená začať operácie v roku 2030. Teraz boli plány upravené, prepracované smerom k skráteniu termínov na rok 2027,“ poznamenal Budanov.

Kremeľ vníma Litvu, Lotyšsko a Estónsko ako ľahkú korisť

Dôvody túžby Rusov napadnúť pobaltské krajiny podľa Budanova spočívajú „v rovine hlbokých historických a psychologických tráum“.

Foto: SITA/AP

„Vo svetonázore Rusov sú to fantómové bolesti, ako ich ja nazývam. Z ich pohľadu je všetko úplne správne. Tak, ako vidia svet: sever – juh, západ – východ. Aby sa impérium – a oni sa ako impérium vnímajú – rozvíjalo, musíte sa vždy niekam posúvať, aby ste rozšírili svoj vplyv a územie. Toto je, mimochodom, odpoveď na mnohé otázky,“ poznamenal.

Okrem toho podľa Budanova sú Litva, Lotyšsko a Estónsko v Kremli považované za ľahkú korisť.

„Na severe len Severný ľadový oceán a ďalej po kruhu Amerika. Tam nie je tá možnosť, pretože to (Rusko) bude bolieť. Na východe Tichý oceán a opäť Amerika. Odpoveď je rovnaká. Na juhu Čína, to by bolo úplne katastrofálne… Zostáva len Západ, ktorý je v ich chápaní, prepáčte za frazeológiu, „nenásytný“, „chorý“, „slabý“ a „nerozhodný“, dodal Budanov.

Keď dostal otázku, či okrem Pobaltia hrozí okupácia aj Poľsku, odvetil: „Pri Poľsku teraz, podľa plánov, ktoré poznáme, zvažujú čisto údery, ale nie vojenské ťaženie bez okupácie,“ zdôraznil Budanov.

