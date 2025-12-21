Ruské jednotky odvliekli viac než 50 obyvateľov ukrajinskej dediny. Najstaršia žena mala 89 rokov

Ruské jednotky prekročili hranicu s Ukrajinou v oblasti východoukrajinskej Sumskej oblasti a odvliekli na ruské územie viac než 50 obyvateľov ukrajinskej pohraničnej dediny Hrabovske. S odvolaním sa na ukrajinskú armádu to uviedli tamojšie médiá.
Ukrajinský verejnoprávny vysielateľ Suspiľne a spravodajský web Ukrainska Pravda uviedli, že ruské jednotky prenikli na ukrajinské územie v noci na nedeľu v oblasti dediny Hrabovske.
Mali odmietnuť výzvu na evakuáciu
Médiá uviedli, že väčšina miestnych obyvateľov zajatých v dedine boli starší ľudia. Najstaršia žena mala údajne 89 rokov. Web Ukrainska Pravda uvádza, že išlo o obyvateľov, ktorí predtým odmietli výzvy na evakuáciu hlbšie na ukrajinské územie.
Orgány činné v trestnom konaní už začali vyšetrovanie nútenej deportácie civilistov, zatiaľ čo ukrajinské ozbrojené sily považujú tieto činy za porušenie Ženevských dohovorov.
Ruské sily si v posledných mesiacoch upevnili pozície vo viacerých dedinách v Sumskej oblasti a mnohé mestá boli ostreľované, píše agentúra.
Šéf vojenskej správy Sumskej oblasti Oleh Hryhorov v aplikácii Telegram uviedol, že úrady začali s evakuáciou obyvateľov pohraničných dedín, ktorí predtým odmietli byť presťahovaní. Neuviedol, o ktoré miesta ide, ale vyzval obyvateľov pohraničných oblastí, aby s evakuáciou súhlasili.
Podľa ukrajinských médií bolo evakuovaných už viac než 30-tisíc ľudí, zatiaľ čo takmer 5700 ďalších vrátane 38 detí odmietlo odísť, dodal hovorca generálneho štábu ukrajinskej armády Dmytro Lychovij.
