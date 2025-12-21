Ruské jednotky odvliekli viac než 50 obyvateľov ukrajinskej dediny. Najstaršia žena mala 89 rokov

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Reuters pripomína, že informácie nebolo možné bezprostredne overiť. Rusko tvrdenia doposiaľ nekomentovalo.

Ruské jednotky prekročili hranicu s Ukrajinou v oblasti východoukrajinskej Sumskej oblasti a odvliekli na ruské územie viac než 50 obyvateľov ukrajinskej pohraničnej dediny Hrabovske. S odvolaním sa na ukrajinskú armádu to uviedli tamojšie médiá. 

Ukrajinský verejnoprávny vysielateľ Suspiľne a spravodajský web Ukrainska Pravda uviedli, že ruské jednotky prenikli na ukrajinské územie v noci na nedeľu v oblasti dediny Hrabovske.

Mali odmietnuť výzvu na evakuáciu

Médiá uviedli, že väčšina miestnych obyvateľov zajatých v dedine boli starší ľudia. Najstaršia žena mala údajne 89 rokov. Web Ukrainska Pravda uvádza, že išlo o obyvateľov, ktorí predtým odmietli výzvy na evakuáciu hlbšie na ukrajinské územie.

Orgány činné v trestnom konaní už začali vyšetrovanie nútenej deportácie civilistov, zatiaľ čo ukrajinské ozbrojené sily považujú tieto činy za porušenie Ženevských dohovorov.

Ruské sily si v posledných mesiacoch upevnili pozície vo viacerých dedinách v Sumskej oblasti a mnohé mestá boli ostreľované, píše agentúra.

Šéf vojenskej správy Sumskej oblasti Oleh Hryhorov v aplikácii Telegram uviedol, že úrady začali s evakuáciou obyvateľov pohraničných dedín, ktorí predtým odmietli byť presťahovaní. Neuviedol, o ktoré miesta ide, ale vyzval obyvateľov pohraničných oblastí, aby s evakuáciou súhlasili.

Podľa ukrajinských médií bolo evakuovaných už viac než 30-tisíc ľudí, zatiaľ čo takmer 5700 ďalších vrátane 38 detí odmietlo odísť, dodal hovorca generálneho štábu ukrajinskej armády Dmytro Lychovij.

