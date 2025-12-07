Rusko potešili zmeny v USA: Úpravy v bezpečnostnej stratégii sú do veľkej miery v súlade s jeho víziou, tvrdí Peskov

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Tieto úpravy predstavujú radikálny odklon od predchádzajúcej politiky Washingtonu.

Rusko víta zmeny v americkej národnej bezpečnostnej stratégii a tvrdí, že tieto úpravy predstavujú radikálny odklon od predchádzajúcej politiky Washingtonu a sú „do veľkej miery v súlade“ s víziou Moskvy. V rozhovore pre televíziu Rossija 1 to v nedeľu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, citovaný agentúrou AFP.

„Úpravy, ktoré vidíme, sú do veľkej miery v súlade s našou víziou,“ povedal Peskov. „Možno budeme môcť dúfať, že budeme schopní konštruktívne pokračovať v našej spoločnej práci na hľadaní mierového riešenia na Ukrajine.“

Peskov zároveň upozornil, že nová koncepcia americkej bezpečnostnej stratégie je povzbudivá, no treba byť opatrný. „Keď je všetko napísané veľmi krásne a koncepčne, to, čo sa u nich nazýva deep state, môže robiť veci inak. Preto musíme veľmi pozorne sledovať, ako sa tento koncept implementuje.“

Foto: TASR/AP

Hovorca Kremľa reagoval na novú stratégiu národnej bezpečnosti, ktorú tento týždeň zverejnili v USA a ktorá načrtáva kľúčové priority Washingtonu vo svete.

Vláda Donalda Trumpa predstavila novú národnú bezpečnostnú stratégiu v piatok. Ide o dokument, aký vydávajú prezidenti USA zvyčajne raz za volebné obdobie.

Znižujú ambíciu zasahovať všade vo svete

Nová stratégia znamená výrazný posun od univerzálneho amerického intervencionizmu k pragmatickejšiemu, národným záujmom podriadenému prístupu: USA sa viac sústredia na vnútornú politiku, technologickú a ekonomickú silu a obranu.

Dokument počíta s investíciami do zbrojenia, modernizácie jadrového arzenálu, hypersonických zbraní, kybernetickej a vesmírnej vojny. USA v nej prioritizujú ochranu vlastných hraníc a znižujú ambíciu zasahovať všade vo svete.

Stratégia tiež predpokladá prehodnotenie vzťahov s Európou – dokument kritizuje niektoré trendy v Európe, vrátane migračnej politiky, regulácií či otázok slobody slova, a počíta s menším záväzkom USA voči určitým zahraničným záväzkom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ostáva vyriešiť 2 otázky: Dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je blízko, tvrdí vyslanec Kellogg

