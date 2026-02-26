Rusko malo oklamať a zneužiť afrických mužov na boj na Ukrajine: Jedenásť z nich sa vrátilo domov

Jedenásť mužov z Južnej Afriky, ktorí boli podľa úradov nalákaní do bojov na strane Ruska na Ukrajine, sa v stredu vrátilo do vlasti, informovali reportéri AFP. Muži boli súčasťou skupiny 17 osôb, ktoré vlani v novembri požiadali vládu v Pretórii o pomoc, keď sa ocitli uprostred bojov v ukrajinskom regióne Donbas.
Tvrdili, že boli podvedení a nalákaní do služieb žoldnierskych jednotiek. Štyria z nich sa vrátili už minulý týždeň do Johannesburgu, zatiaľ čo dvaja zostávajú v Rusku, pričom jeden z nich je hospitalizovaný. Reportéri AFP videli, ako skupina vrátane jedného muža na invalidnom vozíku opustila letisko v meste Durban.
Dojímavý príchod domov
Mužov sprevádzala polícia a odviedla ich do vyhradeného priestoru. Miestne médiá uviedli, že rodinní príslušníci na letisku reagovali emotívne a niektorí sa po ich návrate rozplakali. Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa uviedol, že vyšetrovanie okolností náboru mužov stále pokračuje.
Vojna na Ukrajine prilákala žoldnierov z rôznych krajín vrátane Afriky. Podľa ukrajinských úradov bolo v ruských jednotkách identifikovaných viac než 1 780 občanov z 36 afrických štátov. Juhoafrické médiá informovali, že mužov mali pôvodne poslať do Ruska na výcvik ochranky osoby spojenej s opozičnou stranou MK bývalého prezidenta Jacoba Zumu. Jeho dcéra Duduzile Zumaová-Sambudlová následne odstúpila z parlamentu po obvineniach, že sa podieľala na ich nábore.
