Rusko by vyšlo z vojny podľa neho ako víťaz: Fico povedal, čo si myslí o mierovom pláne pre vojnu na Ukrajine

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Obsah plánu je podľa médií založený predovšetkým na ruských pozíciách, čo znamená, že Kyjev ho pravdepodobne odmietne. Ukrajina ho aktuálne skúma.

Americký mierový plán pre vojnu na Ukrajine má podporu slovenskej vlády. Musí s ním však súhlasiť Ukrajina. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by rád videl Európsku úniu v tomto smere aktívnejšiu. Premiér to vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii.

„Prvou základnou podmienkou realizácie tohto obrovského plánu je súhlas Ukrajiny. Po druhé by som rád videl aktívnejšiu úlohu Európskej únie, pretože v pláne sa ráta okrem iného napríklad aj so 100 miliardami eur, ktoré by mala Únia použiť na obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny. Ale okrem toho tam nevidíme vôbec nič, čo by vťahovalo Európsku úniu do rozhovorov,“ uviedol. Kritizoval pri tom zahraničnú politiku Európskej únie.

Premiér poznamenal, že sa „naplnilo“ všetko, čo od začiatku vojny Smer-SD tvrdil, vrátane ukrajinskej neúčasti v NATO či vzdaní sa územia.

Vyhlásil tiež, že aktuálny mierový plán je pre Ukrajinu horší ako ten z roku 2022

Ak by bol plán podpísaný, Rusko vyjde z vojny podľa neho ako víťaz a morálne a ekonomicky posilnené. Štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera „pokarhal“, pretože jeho štvrtkové slová o prospešnosti Ukrajiny pod ruským vplyvom boli podľa neho miernejšie, ako je navrhovaná americká mierová zmluva.

Foto: TASR – Veronika Mihaliková

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na tlačovej konferencii úradu vlády vyhlásil, že vojna sa na Ukrajine začala „zvrhnutím demokraticky zvoleného prezidenta“ v roku 2014. „Na to bola reakcia Ruska, ktoré v zásade začalo, podľa vyjadrenia, chrániť záujmy svojich menšín, ktoré sú na Ukrajine, z toho vznikol konflikt,“ vyhlásil minister. Práve ochranou svojej menšiny Rusko často obhajuje napadnutie Ukrajiny.

Americký návrh zverejnený médiami predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600-tisíc príslušníkov. Za de facto ruské územie budú uznané Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť. Ukrajina sa ústavným dekrétom vzdá ambície vstúpiť do NATO a zostane krajinou bez jadrových zbraní. Mohla by sa však uchádzať o členstvo v EÚ. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na ukrajinskom území by nemali byť dislokované žiadne jednotky NATO.

