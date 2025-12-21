Vinia aj politiku ministerstva kultúry: Po 11 rokoch zatvára svoje brány obľúbené kultúrne centrum

Od roku 2014 systematicky podporovali nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru na Slovensku. Projekt z Liptovského Mikuláša založili Jana Mikuš Hanzelová, Ján Mikuš a Helena Hajková.
Kolektív projektu Diera do Sveta od začiatku formovali princípy feminizmu, rodovej rovnosti, ekologickosti, nehierarchického fungovania a spoločensko-kultúrnej angažovanosti. Práve na tomto hodnotovom základe sa stali dôležitým pilierom umeleckej scény v regióne. Po jedenástich rokoch oznámili, že centrum musia zatvoriť.
V príspevku na sociálnej sieti zástupcovia kultúrneho centra Diera do Sveta uviedli, že dlhodobo zápasili s finančnými výpadkami. Prvé problémy sa mali objaviť už po uzatvorení terasy.
„Do tejto neľahkej situácie navyše vstúpili deštruktívne politiky ministerstva kultúry, ktoré destabilizovalo Fond na podporu umenia a zrušilo program pre kultúrne centrá. Tým pripravilo kultúrne priestory po celom Slovensku o možnosť žiadať o financie na celoročnú činnosť a odstrihlo ich od podpory, ktorá je pre ich existenciu kľúčová,“ približujú.
Dúfajú v lepšie dni
Zasiahla ich aj plánovaná rekonštrukcia Župného domu v budúcom roku.
„Nechceli sme to vzdať, hľadali sme alternatívne priestory a skúšali rôzne možnosti. Napokon sme si však museli priznať, že na naplnenie veľkých vízií nás nie je dosť,“ vysvetlili.
Zástupcovia projektu dúfajú, že táto situácia je len dočasnou rozlúčkou, nie definitívnym koncom. Sľubujú, že Diera do Sveta bude naďalej fungovať aspoň vo virtuálnom priestore.
View this post on Instagram
Priestory zostanú otvorené do konca marca a rozlúčka prebehne 16. a 17. januára 2026. Okrem toho plánujú ešte niekoľko podujatí, ktorými sa chcú rozlúčiť so základňou svojich podporovateľov.
„A ak sa pýtate, ako nám môžete okrem účasti na sťahovacích brigádach pomôcť, tak určite tým, že nás teraz budete navštevovať viac, že nám pomôžete vypiť všetky zásoby a najmä tým, že si u nás nakúpite knihy. Teraz, v predvianočnom čase, je na to ideálny priestor. Príďte, naozaj nám to veľmi pomôže. Dlhy za stratené a poškodené knihy sú nočnou morou každého končiaceho kníhkupectva,“ uzatvorili.
Nahlásiť chybu v článku