Rusi zasiahli plynovod: Zelenskyj aj Putin dostali od USA ultimátum. Do tohto dátumu sa majú dohodnúť

Bombardovanie Ukrajiny pokračuje.

Životy najmenej troch civilistov si v noci na pondelok vyžiadali útoky ruskej armády na mestá Odesa a Charkov na juhu a východe Ukrajiny. Medzi obeťami je aj desaťročný chlapec. Z oboch miest hlásia aj zranených, informovala britská stanica BBC, píše TASR.

Drony poškodili plynovod a zapálili budovy, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Serhij Lysak na platforme Telegram. „Nanešťastie, objavili sa informácie o úmrtí v dôsledku nepriateľského útoku na Odesu,“ ozrejmil. Náčelník vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper hovoril o „masívnom útoku“ a potvrdil, že vypukli požiare.

Úrady Charkovskej oblasti na severe Ukrajiny v pondelok spresnili, že v meste Bohoduchiv pod troskami budovy, ktorá dostala zásah pri ruskom útoku, našli telá ženy a desaťročného chlapca. Ďalší traja ľudia boli zranení.

Nočné dronové útoky ukrajinskej armády, ktorá útočila v Brianskej, Kurskej, Tulskej, Kalužskej a Oriolskej oblasti na západe a v strede európskej časti Ruska, sa zaobišli bez obetí na životoch a zranených.

Dostali ultimátum

Spojené štáty tlačia na ukončenie konfliktu, zatiaľ čo Rusko pokračuje v bombardovaní Ukrajiny. Moskva a Kyjev sa však naďalej nezhodujú v otázke územných ústupkov. Rusko trvá na svojej požiadavke, aby Kyjev odstúpil celú Doneckú oblasť, čo Ukrajina dlhodobo odmieta.

Foto: SITA/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní v USA. Zdroje agentúry Reuters v piatok uviedli, že ukrajinskí a americkí predstavitelia diskutovali o časovom harmonograme implementácie potencionálnej dohody.

Jej návrh by podľa zdrojov mal byť finalizovaný do marca a referendum o nej by sa mohlo na Ukrajine konať v máji spolu s voľbami.

