Slováci zažívajú v obchodoch cenový šok: Máme najdrahšie potraviny v okolí, pripravte si peňaženky

Foto: TASR - Daniel Stehlík / TASR - Pavel Neubauer

Lucia Mužlová
SITA
Ceny potravín sú na historickej úrovni.

Začiatok roka 2026 potvrdil obavy domácností z ďalšieho zdražovania. Inflácia sa v januári zrýchlila najmä pod vplyvom cien potravín a regulovaných cien energií, pričom tempo rastu cien bolo podľa analýzy Národnej banky Slovenska (NBS) najsilnejšie v úvode roka a v ďalších mesiacoch by sa malo postupne zmierňovať. Hoci január priniesol citeľný zásah do peňaženiek spotrebiteľov, ide podľa centrálnej banky o vrchol tohtoročného inflačného vývoja.

Rýchly odhad harmonizovanej inflácie HICP ukázal, že spotrebiteľské ceny v januári medziročne vzrástli o 4,2 percenta, čo bolo v súlade s očakávaniami NBS. Medzimesačne ceny poskočili o 1,9 percenta, pričom takmer tretinu tohto nárastu spôsobilo zdraženie tepla. „Januárový rast cien bol v tomto roku najvyšší a tempo zdražovania by sa ďalej malo spomaľovať,“ konštatuje expert analytik makroekonómie Národnej banky Slovenska Branislav Karmažin.

Cenový šok v obchodoch

Najvýraznejší cenový šok priniesli potraviny, ktorých ceny sa medzimesačne zvýšili takmer o 2,5 percenta. Ide o jeden z najrýchlejších januárových nárastov od vstupu Slovenska do eurozóny v roku 2009. Zdražovanie zasiahlo prakticky celý potravinový kôš – okrem olejov, tukov a mäsa rástli ceny všetkých tried potravín, pričom najviac zdraželo ovocie, zelenina a cukrovinky. Vyššie ceny pocítili aj spotrebitelia pri všetkých druhoch nápojov.

Ilustračná foto: Profimedia

Silným proinflačným faktorom boli aj energie. Ceny tepla pre domácnosti v januári vyskočili takmer o 28 percent, keďže cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa v roku 2026 prvýkrát naplno premietli do koncových cien.

Doterajšie oneskorené zapracovanie týchto rozhodnutí tak prestalo tlmiť rast cien. Časť domácností síce dosah zdraženia zmierňujú energopomocné opatrenia v podobe energosekov, no celkový efekt na infláciu zostal výrazný. Ceny plynu vzrástli v priemere o 6,8 percenta a elektrina zdražela o 4,8 percenta, pričom rýchlejšie než pôvodné predpoklady rástli len ceny tepla.

Na druhej strane, v porovnaní s januárom minulého roka bolo zdražovanie trhových služieb a obchodovateľných tovarov citeľne miernejšie. Výrazne sa tu prejavilo odznenie efektu zvýšených sadzieb DPH z januára 2025, ktoré vlani umelo tlačili ceny nahor. Medziročné tempo rastu cien priemyselných tovarov bez energií sa spomalilo z decembrových 2,4 percenta na 1,8 percenta. Ceny služieb síce stále rastú relatívne rýchlo, no aj tu prišlo spomalenie, z ôsmich percent na 5,8 percenta, čo je však z historického pohľadu naďalej vysoká hodnota.

Zvyšok roka vyzerá optimistickejšie

Infláciu postupne tlmia aj ďalšie faktory, predovšetkým pomalší rast dovozných cien a ochladzovanie trhu práce. V kombinácii s odznievaním vplyvov minuloročnej konsolidácie by sa tempo rastu cien služieb a priemyselných tovarov malo podľa NBS zmierňovať až do konca roka 2026.

Napriek nepriaznivému januáru tak výhľad na zvyšok roka vyznieva optimistickejšie. Národná banka Slovenska očakáva, že inflácia bude postupne klesať a v priemere za celý rok by mala dosiahnuť približne 3,3 percenta, čo by znamenalo citeľné spomalenie oproti vlaňajším 4,2 percenta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už sa to začalo a pocítime to všetci: Slovákov čaká poriadne bolestivá konsolidácia, varuje analytik

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac