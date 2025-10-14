Rusi mali zasiahnuť kamióny OSN s pomocou. Ukrajina hovorí o brutálnom porušení medzinárodného práva

Foto: X - @bayraktar_1love

Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
OSN ani Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.

Ruské sily zasiahli humanitárny konvoj OSN v Chersonskej oblasti na Ukrajine, ktorú čiastočne spravuje Moskva, uviedli v utorok ukrajinské úrady. Podľa ich vyjadrení nedošlo k stratám na životoch, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin ozrejmil, že Moskva konvoj zasiahla neďaleko frontovej línie v obci Bilozerka. „Okupanti svojvoľne zacielili drony a delostrelectvo na kamióny (Úradu OSN pre humanitárne záležitosti) OCHA. Išlo o štyri biele označené nákladné autá s pomocou pre ľudí, nie s vojenským vybavením. Jedno vozidlo zhorelo a ďalšie zaznamenalo vážne poškodenie,“ uviedol Produkin na sociálnych sieťach. Zvyšné kamióny podľa jeho slov neutrpeli žiadnu ujmu.

Virálna fotografia

Prokudin zverejnil fotografiu, na ktorej vidno biele nákladné auto s emblémom Svetového potravinového programu v plameňoch a stúpajúci čierny dym. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha útok označil za „ďalšie brutálne porušenie medzinárodného práva, ktoré dokazuje úplné pohŕdanie Ruska životmi civilistov a jeho medzinárodnými záväzkami“.

OSN ani Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili. Ukrajinské úrady a humanitárne organizácie počas takmer štyroch rokov ruskej invázie opakované uvádzajú, že ich zamestnanci a zariadenia sú terčom bombardovania moskovských síl, pripomína AFP.

