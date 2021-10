Zdieľali jednu spálňu, no v starobe ho odvrhol. Šimpanz Bubbles vydržal byť Jacksonovou hračkou celých 20 rokov

Šimpanzy boli kedysi populárnymi domácimi miláčikmi. Ľudia sa ich pokúšali vychovávať ako deti, takmer vždy to však dopadlo tragicky. Podľa médií to inak nebolo ani v prípade šimpanza Bubblesa, ktorý bol kedysi miláčikom ikonického speváka Michaela Jacksona. Ako to však bolo v skutočnosti?

Bubblesa údajne zachránil z biomedicínskeho centra

Nejedna celebrita mala netypického domáceho miláčika. Napríklad, George Clooney mal prasiatko menom Max, herečka Phyllis Gordon chovala geparda a ako píše Vogue, Elvis Presley bral všade so sebou šimpanza Scattera. Práve pre šimpanza sa rozhodol aj kráľ popu Michael Jackson.

Šimpanz, ktorý dostal meno Bubbles, sa narodil v roku 1983. Jackson ho odkúpil od texaského výskumného strediska. Ako píše portál Center for Great Apes (Centrum pre veľké primáty), Bubbles sa údajne narodil v biomedicínskom centre. Tu ho ako mláďa oddelili od matky a do rúk sa dostal hollywoodskemu trénerovi, ktorý sa postaral o to, aby bol šimpanz ideálnym domácim miláčikom.

Netrvalo dlho a medzi spevákom a šimpanzom sa vytvorilo blízke puto, stala sa z nich nerozlučná dvojica. Michael ho brával so sebou na cesty vždy, keď to bolo možné. Dokonca, keď mal Bubbles 4 roky, putoval s ním aj na turné do Japonska, kde spolu pili čaj s vtedajším starostom Osaky. Bývali vždy v jednej hotelovej izbe a spevák ho so sebou brával aj do reštaurácií. Neraz dokonca nosili aj zladené kostýmy. Samozrejme, získal si aj srdcia miliónov fanúšikov po celom svete, zaradil sa medzi tých najslávnejších a najmilovanejších domácich miláčikov.

Objavoval sa v hudobných klipoch (vystupoval napríklad v Jacksonovom klipe k pesničke Leave Me Alone), vo filmoch a pravidelne vystupoval v rôznych reláciách v televízii. Dokonca sa naučil napodobňovať aj slávny tanečný krok “moonwalk”. Podľa portálu LAD Bible šiel Bubbles takmer všade, kam aj spevák.

#ThrowbackThursday: Michael always loved animals. He is seen here hanging out with Bubbles the Chimp. pic.twitter.com/Ya9ViXNn2A — Michael Jackson (@michaeljackson) October 22, 2020

Spočiatku žil s Michaelom v rodinnom domove v Los Angeles, neskôr však bol presunutý do slávneho sídla Neverland Ranch. V spevákovej spálni mal údajne kolísku, v ktorej spával a s Jacksonom zdieľal aj spoločnú toaletu. Podľa portálu Express sa šimpanz dokonca naučil aj stolovať a mal aj vlastného osobného strážcu. Michael ho so sebou brával aj do nahrávacieho štúdia, kde mu zviera robilo spoločnosť pri nahrávaní tých najslávnejších skladieb (vrátane piesne Bad).

Musel byť umiestnený do Centra pre veľké primáty

Žiadne zviera však neostane roztomilým mláďaťom navždy a tak to bolo aj v prípade Bubblesa. Z rozkošného zvieratka, ktoré spevák nosil na rukách ako vlastné dieťa, sa stal dospelý, silný a dominantný samec. Aj keď bol dobre trénovaný, slušne vychovaný a na ľudskú spoločnosť bol zvyknutý od útleho veku, čoskoro sa stal príliš nebezpečným. Spevák sa ho napokon musel s ťažkým srdcom vzdať a šimpanz sa takpovediac utiahol „do dôchodku“. V Neverlande už viac nemohol ostať, hrozilo totiž, že by sa mohol správať agresívne voči fanúšikom, ktorí sídlo navštevovali.

V roku 2003, takmer po 20 rokoch, sa preto dostal do rúk trénerovi Bobovi Dunnovi, ktorý ho vzal na svoj ranč. Neskôr, v roku 2005, bol premiestnený do Centra pre veľké primáty vo floridskej Wauchule, kde v spoločnosti ďalších šimpanzov žije do dnešného dňa (v súčasnosti má už úctyhodných 38 rokov). Mnoho ľudí zaskočilo, keď sa dozvedeli, že Jackson sa svojho verného spoločníka vzdal. V priebehu rokov vzniklo mnoho teórií o tom, aký bol vlastne Bubblesov život, pričom niektoré vôbec neboli pekné.

Portál The Sun napríklad píše, že Bubbles mal byť vystavovaný fyzickému násiliu. Svetoznáma odborníčka na primáty Jane Goodall speváka údajne obvinila z toho, že svojho zverenca nechá týrať (nepovedala, že ho týral priamo spevák, no niekto z jeho blízkeho okolia). Zviera malo byť bité a zanedbané. Keď ho konfrontovala, Michael zúril a akékoľvek obvinenia rázne odmietal. Priznal však, že Bubbles musel svoj domov opustiť, lebo bol príliš náladový a pomaly, ale isto sa stával ťažko zvládnuteľným zvieraťom.

Vzniklo množstvo nepravdivých fám

Vznikla aj fáma, že v ten rok, keď sa Michael Bubblesa vzdal, sa šimpanz pokúsil o samovraždu a musel byť prevezený do nemocnice. Centrum, v ktorom žije Bubbles, však v roku 2019 napísalo prostredníctvom Facebooku status, v ktorom odhalilo, ako to bolo so šimpanzom v skutočnosti.

Šimpanz k nim podľa zamestnancov centra prišiel v skvelom zdravotnom stave, správal sa úplne normálne a veľmi rýchlo si s ostatnými primátmi v zariadení vytvoril sociálne vzťahy. Do skupiny rýchlo zapadol a našiel si v nej nových priateľov. Píšu, že Bubbles nejavil vôbec žiadne známky týrania, bitky a ani zanedbávania. Aj po umiestnení do centra má rád ľudí a vychádza aj s ostatnými primátmi.

Odkedy bol Bubbles umiestnený v centre až do roku 2009, kedy spevák zomrel, o šimpanza médiá priveľký záujem nejavili. Po tragickej udalosti sa však akoby roztrhlo vrece s fotografmi a s novinármi, ktorí chceli o Bubblesovi vedieť všetko. Avšak, kým predtým mu kamery neprekážali, v súčasnosti je už hanblivejší a objektívom sa občas otáča chrbtom. Občas dokonca hádže do ľudí piesok, ak ho vyrušujú až príliš.

V súčasnosti sa Bubbles rád venuje maľovaniu

Opatrovatelia robia všetko preto, aby šimpanzy žili v stabilnom prostredí, väčšinu médií preto po spevákovej smrti odmietli k Bubblesovi pustiť. Aj toto ale médiá využili a neraz písali, že opatrovatelia nechcú, aby šimpanz na speváka myslel v domnienke, že upadne do depresie alebo bude agresívny.

Opatrovatelia však Bubblesovi ukazovali fotky a videá speváka, no nikdy do depresie neupadol. Vznikli aj fámy, že Jackson šimpanza uviedol vo svojej poslednej vôli ako dediča a zanechal mu 2 milióny dolárov. Ani toto sa však nezakladá na pravde (šimpanz v poslednej vôli síce nie je, spevákova rodina však dala centru, kde žije, štedrý finančný dar).

Podľa Centra pre veľké primáty sa Bubbles v súčasnosti rád venuje maľovaniu. Niekoľko z jeho obrazov sa dokonca podarilo predať za nemalé sumy. Michael Jackson sa postaral o to, aby bolo o šimpanza vždy dobre postarané. Aj po jeho smrti sú zo spevákových financií hradené všetky výdavky súvisiace so starostlivosťou o Bubblesa. Napriek vyššiemu veku sa šimpanzovi darí dobre a jeho opatrovatelia dúfajú, že má pred sebou ešte mnoho rokov v kruhu svojich priateľov.