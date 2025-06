Neviditeľný zabijak odnesie aj 13-tonové monštrum: USA vytasili najdrahší bombardér za 2 miliardy, za pár hodín je všade

V nedeľu nás prebudili správy, z ktorých naskakuje husia koža. Spojené štáty zhodili bomby na Irán, na tri jadrové zariadenia vo Fordo, v Natanz a Isfaháne. Do akcie sa zapojili aj najdrahšie bombardéry všetkých čias s názvom Northrop B-2 Spirit, ktoré vo svete letectva nemajú obdobu. Dostali prívlastok „neviditeľné“.

S informáciou o útoku sa podelil samotný Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Dokončili sme náš veľmi úspešný útok na tri jadrové zariadenia v Iráne,“ napísal Trump.

„Na hlavný objekt, Fordo, bol zhodený plný náklad BÔMB,“ dodal s tým, že všetky lietadlá, ktoré sa na útoku zúčastnili, bezpečne opustili iránsky vzdušný priestor a sú na ceste domov.

„Gratulujeme našim skvelým americkým bojovníkom. Na svete neexistuje iná armáda, ktorá by toto dokázala. TERAZ JE ČAS NA MIER!“ dodal vo svojom príspevku americký prezident.

Z USA do Iránu priletelo 7 bombardérov B-2 Spirit

Operácia niesla názov Polnočné kladivo a hlavný úderný balík pozostával zo 7 bombardérov B-2 Spirit, citovala slová predsedu Zboru náčelníkov ozbrojených síl Dana Caine agentúra SITA. Kým prileteli z pevniny USA do Iránu, trvalo to dlhých 18 hodín. Počas nich museli Američania dopĺňať palivo, no bez toho, aby sa dotkli zeme. Dokážu to totiž priamo za letu.

Minister obrany USA Pete Hegseth podotkol, že americké bombardéry prekonali takúto vzdialenosť bez toho, aby o tom svet vôbec vedel, informovala spoločnosť BBC. Za pár hodín sa dostanú kamkoľvek, čo je pre Spojené štáty dobrou správou, no nepriatelia sa musia mať na pozore.

Ako jediné na svete dokážu prepraviť protibunkrové monštrá

