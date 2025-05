Rozprávali sme sa s finančným odborníkom Molnárom. Marek žije vo Švajčiarsku, kde sa zarába aj 100 000 eur ročne

Aj tento týždeň vám naši redaktori priniesli množstvo pútavého obsahu v rámci kategórie PREMIUM. Premiér Robert Fico sa po roku vrátil na miesto atentátu do Handlovej, odkiaľ si môžete prečítať hneď niekoľko reportáží a získať tak predstavu o tom, ako to na mieste vyzeralo. Okrem iného na našom webe nájdete aj ďalšie články a rozhovory, preto určite čítajte ďalej.

Prezident Pellegrini sa chystá rekonštruovať

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky uzatvorila zmluvu o dielo so spoločnosťou PRIMA INVEST, spol. s r. o v hodnote viac ako 700-tisíc eur. Zmluva sa týka Loveckého zámočku (LZ) v Tatranskej Javorine.

Firma z Banskej Bystrice pritom nie je v štátnych zákazkách žiadnym nováčikom. V CRZ sa objavuje množstvo zmlúv, ktoré uzatvorila so štátom.

O tom, čo sa má v Loveckom zámočku opravovať a stavať, a viac o pozadí Prima Invest si môžete prečítať v článku, ktorý nájdete tu: Prezident Pellegrini sa chystá rekonštruovať: Do Loveckého zámočku „naleje“ státisíce eur

Japonský Mengele, ktorý sa bavil tým, že zajatcov nakazil morom

Celý svet pozná doktora Mengeleho, ktorý počas druhej svetovej vojny vykonával kruté vedecké experimenty a navždy tak poznačil európske dejiny. V dejinách 20. storočia existuje ešte jeden príbeh o krutom vedcovi, ktorého rozhodnutia navždy zanechali stopu na mnohých ľudských životoch. Odohral sa približne v rovnakom období ako Mengeleho experimenty — no nie v Európe, ale na opačnom konci sveta, kam sa Slovák bežne nepozrie.

Širó Išii bol muž, ktorý počas jedného z experimentov zámerne nakazil zajatcov morom. Iným zase spôsoboval omrzliny — rezal do nich nožom bez sedatív, operoval pri plnom vedomí „pacienta“, alebo nechal obete trápiť sa v bolestiach, pretože chcel vidieť, ako vyzerá celý priebeh nákazy syfilisom. Ak zajatcov týral, vždy to nazýval len ako výskum. Mnohokrát však len hľadal zámienku, ako naplniť svoju túžbu po sledovaní ľudského utrpenia, ktorá zďaleka presiahla akékoľvek hranice morálky, empatie či ľudskosti.

Viac sa dozviete v našom článku: Bol odpornejší, než Mengele: Zajatcov infikoval morom, spôsoboval im omrzliny a rezal do nich nožom. Šokuje vás, ako skončil

Šéf IĽP Weisenbacher otvorene

Ľudské práva sa nedajú merať ani vážiť, ale nepoznám žiaden ukazovateľ, ktorý by sa za posledných päť rokov zlepšoval. Podľa slov výkonného riaditeľa Inštitútu ľudských práv (IĽP) Petra Weisenbachera je momentálne ťažké nájsť vo svete pozitívny prípad, kde by sa „koleso“ ľudských práv točilo vpred a nie vzad. K zlepšeniu stavu nepomáhajú ani vojny a konflikty, z ktorých sa často stávajú strety medzi krajinami o strategické zdroje.

Weisenbacher hodnotí a opisuje niektoré z konfliktov a problémov, ktorým čelíme. Približuje vojnu na Ukrajine, hovorí, kto je agresorom v Pásme Gazy, čo pridáva na vážnosti konfliktu medzi Indiou a Pakistanom a vysvetľuje, prečo Donald Trump podľa neho každý deň preráža nové dno. „Vojna je popretím všetkých ľudských práv. Je tou najhoršou možnou verziou konfliktu,“ odkazuje.

Viac sa dočítate v tomto rozhovore: Šéf IĽP Weisenbacher otvorene: Náš premiér by sa mal zasadzovať za to, aby bol Putin zatknutý a umiestnený do cely v Haagu

Simon a Juli prekonali slovenský rekord

13. mája to bol presne rok, čo Juli so Simonom vyrazili na motorke na cesty. Majú za sebou 30 000 kilometrov, takmer tri desiatky krajín a nespočetné množstvo dobrodružstiev v sedle Hemingwaya. Podarilo sa im prekonať aj slovenský rekord a úspešne zdolať 14 krajín za 14 nocí. Zmokli na Sahare, prechádzali sa s levmi a ochutnali krokodíla.

Dvojice sme sa pýtali, prečo sa rozhodla práve pre cestovanie na motorke a aké najlepšie, ale aj najstrašidelnejšie momenty už má za sebou. Simon a Juli priznávajú, že okrem iného je poriadne náročnou prekážkou na zvládnutie byrokracia. Kým v okolitých krajinách im radia, ako sa veci dajú zvládnuť, na Slovensku sa buď odpovede nedočkali, alebo im povedali, že sa to nedá. Dvojka na motorke ale ukazuje, že ak sa chce, zvládnuť sa dá všetko.

Ak sa chcete o dobrodružstvách v sedle Hemingwaya dozvedieť viac, prečítajte si náš článok: Simon a Juli prekonali slovenský rekord: Na motorke cestujú po Afrike, Slovensko je jednoznačne najdrahšie

Premiér sa vrátil do Handlovej

V stredu 15. mája 2024, krátko po 14:30, prijala tiesňová linka hlásenie o postrelenom mužovi v Handlovej. Krátko po čine sa ukázalo, že osobou, ktorá mala utrpieť viaceré strelné zranenia, je predseda vlády Robert Fico. Na miesto okamžite vyrazil vrtuľník a premiéra previezol do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.

Ponúkame vám prehľad udalostí, ktoré po atentáte nastali, reakcie a vyjadrenie politických predstaviteľov, a prinášame aj krátky rozhovor s riaditeľkou Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Barbarou Lášticovou.

Viac sa dočítate tu: Premiér sa vracia do Handlovej: „Stále prevažuje obviňovanie oponentov, ľudia môžu mať strach,“ hovorí sociálna psychologička

Prvý McDonald´s otvorili pred 85 rokmi

15. mája 1940 v Kalifornii otvorili úplne prvú prevádzku jedného z najznámejších fastfoodov na svete, McDonald´s. Jeho koncept a prevádzky sú fenoménom a jeho popularita už roky nemá obdoby. Za vznikom tejto značky je však fascinujúci príbeh dvoch bratov McDonaldovcov a muža, ktorý sa volal Ray Kroc.

Mnohí možno celý príbeh poznáte vďaka filmu Zakladateľ. Koľko prevádzok rýchleho občerstvenia nájdete na svete? Čo plánuje značka do roku 2027? A ako je možné, že jednu z prevádzok vlastní aj samotný kráľ Karol?

To a ešte omnoho viac si môžete prečítať v našom článku: Dal svetu lacné jedlo a koncept fastfoodu. McDonald´s nájdete takmer všade, jeden vlastní aj kráľ Karol.

Ak chcete vyšší plat, tu je postup

Hľadáte novú prácu alebo uvažujete o zmene kariéry? Nech už ste na začiatku svojej cesty, alebo máte za sebou 20 rokov praxe, jedno pravidlo platí pre všetkých. Prvý dojem rozhoduje. A ten na pracovnom trhu vytvára predovšetkým váš životopis. Dobrý životopis však nie je len zoznam pracovných skúseností, je to vaša osobná vizitka, ktorá musí personalistu presvedčiť za pár sekúnd.

Ako uspieť na trhu práce, ktorý sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým? Lucie Štáfová, profesionálna kariérna poradkyňa a zakladateľka platformy Tips4work, to vie úplne presne. V rozhovore nám prezradila, čo patrí do životopisu, čo z neho radšej vynechať, ako odpovedať na nepríjemné otázky na pohovore a aké pracovné pozície budú v najbližších rokoch najžiadanejšie. Ale aj to, ako pracovný trh ovplyvní umelá inteligencia.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Kariérna poradkyňa Lucie Štáfová: Ak chcete vyšší plat, tu je postup. Toto by sa vás nemali na pohovore nikdy opýtať

Fico zrejme chystá obmedzenie slobody

Bezpečnostné zložky potvrdili, že existuje veľké riziko útoku na ďalšieho ústavného činiteľa. Vo štvrtok 15. mája to v Handlovej vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Na tlačovej konferencii tiež priblížil závery rokovania Bezpečnostnej rady SR.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka nemožno považovať situáciu za takú akútnu, ako to prezentovali politici strany Smer-SD, keďže sa na stretnutí nezúčastnil prezident Peter Pellegrini. Na rokovanie nedorazil ani minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

„Preháňajú, dramatizujú. Je na mieste spýtať sa, či bezpečnostné zložky vtrhnú aj na skúšku Lúčnice alebo SĽUKU, pretože aj tam majú chlapci valašky. Podľa toho, čo hovoria, môže byť nebezpečný každý bača na salaši,“ hovorí politológ.

Viac o tom, čo zaznelo vo štvrtok 15. mája v Handlovej, kto je Peter Laťák, aké kroky chce podniknúť premiér, ale aj čo si o tom myslí Štefančík, si prečítate tu: Hrozí ďalší atentát? „Fico zrejme chystá obmedzenie slobody. Podľa toho, čo hovorí, je nebezpečný každý bača,“ hovorí expert

Nákupný poklad pár minút od Slovenska

Outletové centrá sú obľúbenou zastávkou mnohých domácich, ale aj cestovateľov. Často tu totiž vedia výhodne nakúpiť populárne svetové značky vo veľkých zľavách, prípadne sa dostať ku kúskom, ktoré už v bežných predajniach nie sú dostupné. Jeden takýto nákupný komplex máme doslova za dverami — v rakúskom Parndorfe.

Podľa dostupných štatistík v súčasnosti navštevuje Designer Outlet Parndorf ročne okolo 7 miliónov ľudí a patrí medzi najvýznamnejšie outletové centrá v Európe. Svoj príbeh začal písať ešte v roku 1998. Vyrástol takpovediac na zelenej lúke a išlo o prvý dizajnérsky outlet v nemecky hovoriacom regióne. Zároveň o ňom tiež môžeme hovoriť ako o jednom z prvých outletov svojho druhu na „starom kontinente“.

Ak vás zaujíma príbeh tohto nákupného raja, jeho história a tiež to, akým spôsobom porazil konkurenciu, prečítajte si náš článok: Nákupný poklad pár minút od našich hraníc: Slováci sem chodia nakupovať Gucci, ročne ho navštívia milióny ľudí.

Matovič by sa mal zodpovedať

V druhej časti rozhovoru s výkonným riaditeľom Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher menuje niekoľko problematických oblastí, s ktorými krajina „zápasí“. Na prehlbovaní priepasti a pošliapavaní ľudských práv sa navyše podľa neho aktívne podieľajú aj politici a političky, či verejne známe osobnosti.

Stav, v akom sú ľudské práva na Slovensku, je podľa Weisenbachera aj výsledkom nečinnosti politikov. Okrem toho však upozorňuje na najväčšie porušovanie ľudských práv v histórii samostatného Slovenska, ku ktorému dochádzalo v čase pandémie. „Myslím si, že aj Igor Matovič, a aj ďalší členovia jeho kabinetu by sa mali zodpovedať za plošné porušovanie ľudských práv. Naozaj sme si mysleli, že niečo také, ako bolo celonárodné testovanie, sa môže uskutočniť len v krajine ako je Severná Kórea,“ hovorí.

Viac o stave ľudských práv na Slovensku si môžete prečítať v tomto rozhovore: Matovič by sa mal zodpovedať: Plošné testovanie pošliapalo ľudské práva, tvrdí šéf IĽP Peter Weisenbacher

Známi objavitelia, ktorých zabili ich vlastné vynálezy

Vynálezcovia, ktorí prídu s revolučnými myšlienkami, veria, že vďaka nim sa zo sveta stane lepšie miesto. O svojich objavoch sú presvedčení a nikto by ich názor nezmenil. Mnohí však za svoje nápady zaplatili tým najcennejším, čo mali — svojím životom. Príkladom je aj Thomas Midgley Jr., ktorý okrem iného svojou troškou prispel k problémom, ktoré ľudstvo prežíva.

Vďaka svojim vynálezom zvýšil riziko výskytu rakoviny kože a iných kožných problémov súvisiacich s vystavením UV žiareniu a výrazne prispel ku globálnemu otepľovaniu. Ako sa mu to podarilo? A ktorí ďalší objavitelia doplatili na svoje vynálezy?

Dočítate sa v našom článku: Týchto ľudí zabili ich vlastné objavy. Neuveríte, ktorý vynálezca je považovaný za toho najhoršieho

Vakcíny našu DNA meniť nedokážu

Detox, prekyslenie organizmu, pleťové masky z menštruačnej krvi a neočkovanosť. Mýty z oblasti zdravia dnes žijú vlastným životom a šíria sa rýchlejšie než samotné vírusy. Doktorka a popularizátorka medicíny Barbora Šebeš ich trpezlivo vyvracia. V rozhovore nám vysvetlila, prečo cukor rakovinu nekŕmi, či sú trendy ako pitie kolagénu a červené svetlo skutočne prospešné, ale aj prečo sa dlhovekosť neskrýva v žiadnej zázračnej pilulke.

Vyvracať dezinformácie je dnes ťažšie než kedykoľvek predtým, no o to dôležitejšie. „Každý mýtus, ktorý odradí chorého od liečby, je nebezpečný,“ uviedla Šebeš v rozhovore.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Doktorka Barbora Šebeš: Vakcíny našu DNA meniť nedokážu, cukor nekŕmi rakovinu priamo. Slovenské zdravotníctvo nie je zlé

60 minút sme ležali na škatuli plnej živého hmyzu

V apidomčeku neležíte na matraci, ale na doskách. Pod vami sa po celý čas hmýri približne 120-tisíc včiel, ktoré nebodajú, ale „liečia“.

Apiterapia sa nedočkala pečiatkového uznania vo svete moderného zdravotníctva — my sme si však nešli liečiť telo, ale hlavne pracovné „nervy“ a dušu poznačenú neustálym hlukom v meste. V drevenom domčeku sme strávili 60 minút, aby sme vyskúšali na vlastnej koži, aký pocit je ležať na úli, ktorý je plný živého hmyzu. Mnohých možno pri tejto predstave strasie — a aj my sme najprv bojovali s prirodzenou úzkosťou. Predstava, že sa pod nami hmýria desiatky tisíc včiel, najprv brnká na nervy. No čoskoro mizne. Príde však niečo nové, vďaka čomu zistíme, či sa včelí wellness oplatí vyskúšať aj vám.

Viac sa dozviete v reportáži: 60 minút sme ležali na škatuli plnej živého hmyzu: Nápad za milión ľuďom naháňa hrôzu, šokovalo nás, čo to s nami spravilo

Boli sme na akcii Roberta Fica

Robert Fico sa po roku od atentátu vrátil na miesto, kde sa to celé odohralo. Vo štvrtok popoludní sa v Handlovej uskutočnilo výjazdové rokovanie a za ním nasledovala akcia strany Smer-SD, ktorú nazvali „Stačilo nenávisti“. Na plátne premietali okrem iného zábery niektorých činov Igora Matoviča, napríklad, ako lezie na bránu úradu vlády a vešia tam plienky, a keď sa na ňom objavil Michal Šimečka, z davu sa ozval výkrik so slovami „k**ot jeden“.

Keď na pódiu vystúpil Robert Fico, ľudia ho privítali masívnym standing ovation a skandovali „nech žije Fico“. Premiér zhodnotil, že „všetko zlé býva na niečo dobré, stojím pred vami v plnej sile“.

Ako žartoval o „pekných sestričkách“ z nemocnice, kde bol hospitalizovaný, alebo čo bolo v darčekových taštičkách, ktoré dostali hostia na podujatí, sa dozviete v našej reportáži: Žartoval o pekných sestričkách, ľudia dostali darčekové tašky s chlebíčkom: Boli sme na akcii Roberta Fica

„Živý muž“ naďalej predáva kávu

Spevák Robo Papp naďalej podniká. Spolu s manželkou predáva organickú kávu prostredníctvom webu vevescafe, na ktorom uvádzajú, že uplatňujú „slobodný spôsob hospodárenia“ a že “ nie je možné vystaviť daňový doklad ani účtovný doklad“.

Od Finančnej správy SR (FS SR) sme zisťovali, či sa prípad za dva mesiace niekam posunul. Ešte v piatok na sociálnej sieti Roba Pappa pribudlo video, na ktorom kávu propaguje.

V akom štádiu je prípad, aké sú pravidlá Spoločenstva Ónyx, ktorými sa Pappovci pri podnikaní riadia i to, čo znamená „Živý človek“, sa dozviete tu: Finančnej správy sme sa pýtali na podnikanie „Živého muža“ Roba Pappa. Ten tvrdí, že preňho zákon neplatí

Finančný odborník: Ak žiješ v Bratislave a zarábaš 1 100 eur v čistom, neexistuje spôsob, ako budeš šetriť a bohatnúť

Slavomír Molnár patrí na Slovensku k špičke vo finančnom poradenstve. Rozprávali sme sa s ním o bohatstve a chudobe a dotkli sa všetkých skupín — od mladých ľudí cez úspešných podnikateľov až po „obyčajných“ Slovákov, ktorí chcú lepšie rozumieť tomu, ako sa buduje majetok.

Slavo sa podelil o niekoľko osobných príbehov a pomenoval najčastejšie chyby, ktorých sa Slováci dopúšťajú. Prišlo na problém nájmov, dôchodkov aj hypoték, či na tému častej výčitky voči finančným poradcom — že ich rady sú mimo reality človeka, ktorý zarába 900 eur mesačne. Ponúkol praktický postup ako začať s budovaním majetku a prezradil aj, čo vždy odhalí ľudí, ktorí sa snažia pôsobiť bohatšie, než v skutočnosti sú. A tým sa to zďaleka nekončilo.

Viac sa dozviete v rozhovore: Finančný odborník Molnár: Ak žiješ v Bratislave a zarábaš 1 100 eur v čistom, neexistuje spôsob, ako budeš šetriť a bohatnúť

Marek žije vo Švajčiarsku, zárobky na jeho pozícii sú aj 100-tisíc eur ročne

Atraktívnejšia životná úroveň, vyššie platy či túžba vyskúšať niečo nové. Aj toto sú faktory, ktoré ženú mladých Slovákov za prácou do zahraničia a výnimkou nie je ani Marek Sapieta. Ten našiel uplatnenie vo Švajčiarsku a momentálne pracuje v štruktúrach veľkej kozmetickej spoločnosti, presnejšie v jej inžinierskej sekcii ako dátový špecialista.

„Finančné ohodnotenie bolo určite jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre Švajčiarsko. V oblasti výrobného inžinierstva sa bežne zarába približne 80- až 100-tisíc eur brutto ročne, samozrejme, v závislosti od skúseností, špecializácie a konkrétnej firmy,“ povedal v našom rozhovore Marek. Ako dodal, druhou stránkou sú vysoké náklady na život.

Ak chcete vedieť, koľko mesačne platí za byt, alebo ako funguje zdravotné a sociálne poistenie, prečítajte si náš rozhovor: Marek žije s rodinou vo Švajčiarsku: V mojej oblasti sa bežne zarába aj 100 000 eur ročne, všetko tu má prísne pravidlá.