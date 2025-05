Marek žije s rodinou vo Švajčiarsku: V mojej oblasti sa bežne zarába aj 100 000 eur ročne, všetko tu má prísne pravidlá

Atraktívnejšia životná úroveň, vyššie platy či túžba vyskúšať niečo nové. Aj toto sú faktory, ktoré ženú mladých Slovákov za prácou do zahraničia a výnimkou nie je ani Marek Sapieta. Ten našiel uplatnenie vo Švajčiarsku a my sme sa s ním porozprávali o tom, ako to v tejto, pre mnohých vysnívanej krajine, funguje.

Marek momentálne pracuje v štruktúrach veľkej kozmetickej spoločnosti, presnejšie v jej inžinierskej sekcii ako dátový špecialista. Do Švajčiarska prišiel pred štyrmi rokmi, pričom, ako sám povedal, to nebola jednoduchá cesta. Po skúsenostiach zo zahraničia nebol jeho prechod na „švajčiarsky režim“ až taký náročný, no začínal mimo svojej profesie.

„Rozdiely medzi Slovenskom a Švajčiarskom sú citeľné v každodennom živote aj v spôsobe, akým ľudia pristupujú k práci. V bežnom živote ma stále prekvapuje, ako všetko funguje presne, systematicky a s dôrazom na poriadok,“ povedal v našom rozhovore mladý Slovák. Vo Švajčiarsku žije so svojou manželkou Natáliou a medzičasom sa ich rodina rozrástla. Zaujímalo nás preto tiež, akým spôsobom v krajine funguje sociálny a zdravotný systém, respektíve, aké sú tam životné náklady.

Vieš na úvod priblížiť, ako dlho už žiješ vo Švajčiarsku a čomu sa tam venuješ?

Vo Švajčiarsku žijeme už štyri roky, presťahoval som sa sem spolu s mojou vtedajšou priateľkou, dnes už manželkou. Aktuálne pracujem ako dátový špecialista pre medzinárodnú kozmetickú firmu, no môj život sa rozhodne neodohráva len za obrazovkou. Vo voľnom čase sa venujem rodine, vyučujem plávanie a pôsobím aj ako dobrovoľný hasič.

Skutočným extrémom bol však rok 2024, ktorý bol pre nás ako rodinu poriadnou skúškou. S manželkou sme museli zosúladiť prácu oboch, starostlivosť o dieťa, a zároveň som sa v jednom mesiaci rozhodol nastúpiť na dve vysoké školy – jednu vo Švajčiarsku a druhú v Bratislave. Bolo to náročné obdobie plné organizovania, odriekania a maximálneho využívania každého voľného momentu. Ale práve v takýchto výzvach sa človek posúva najviac.

Kedy si sa rozhodol odísť do zahraničia? S akou prácou si vo Švajčiarsku začínal?

Už predtým som mal skúsenosti so životom v zahraničí, takže začiatky vo Švajčiarsku boli o niečo jednoduchšie. Napriek tomu nebolo všetko hneď ideálne – prácu som si hľadal ešte zo Slovenska a trvalo to približne desať mesiacov. Do Švajčiarska nás to ťahalo najmä pre pracovné príležitosti. V oblasti Zürišského jazera sídli množstvo medzinárodných firiem, ktoré ponúkajú skvelé možnosti pre špecialistov z rôznych odborov.

Začínal som úplne mimo svojej profesie – pracoval som pri montáži a servise klimatizácií. Bolo to niečo úplne nové, ale vedel som, že tam nechcem zostať dlho. Po troch mesiacoch som urobil kľúčové rozhodnutie a podarilo sa mi dostať do firmy, kde pôsobím dodnes. Táto zmena bola zásadným krokom v mojej kariére a zároveň dôkazom, že vytrvalosť sa oplatí.

V čom vidíš hlavné rozdiely medzi Švajčiarskom a Slovenskom?

Rozdiely medzi Slovenskom a Švajčiarskom sú citeľné v každodennom živote aj v spôsobe, akým ľudia pristupujú k práci. V bežnom živote ma stále prekvapuje, ako všetko funguje presne, systematicky a s dôrazom na poriadok. MHD chodí načas, ulice sú čisté a ľudia rešpektujú pravidlá – akoby to mali hlboko zakorenené v sebe. Na druhej strane, všetko je tu často až príliš naplánované a niekedy mi chýba slovenská spontánnosť a uvoľnenosť, ktorú človek ocení najmä pri medziľudských vzťahoch.

Čo sa týka pracovnej morálky, Švajčiari sú veľmi precízni a zodpovední. Pracovný čas tu má svoje jasné hranice – po 17:00 väčšina ľudí vypína notebook a venuje sa rodine alebo koníčkom. Zároveň si potrpia na kvalite odvedenej práce, zodpovednosť a spoľahlivosť sú tu samozrejmosťou.

Mentalita ľudí je o niečo rezervovanejšia, získať si dôveru trvá dlhšie, no keď sa to podarí, vzťahy sú férové a stabilné. Slovenská srdečnosť a pohostinnosť mi občas chýba, no veľa vecí som sa od Švajčiarov naučil – najmä trpezlivosti, rešpektu a dôslednosti.

Vieš bližšie priblížiť tvoje finančné ohodnotenie?

Finančné ohodnotenie bolo určite jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre Švajčiarsko. V oblasti výrobného inžinierstva sa bežne zarába približne 80- až 100-tisíc eur brutto ročne, samozrejme, v závislosti od skúseností, špecializácie a konkrétnej firmy. Nestačí však len prísť – konkurencia je vysoká a zamestnávatelia si potrpia na kvalifikáciu aj prax. Samozrejmosťou je aj ovládanie nemeckého a anglického jazyka na plynulej úrovni, najmä ak človek pôsobí v medzinárodnom prostredí.

Aj preto som sa rozhodol doplniť si vzdelanie a absolvoval som „Weiterbildung“ – odborné doplnkové štúdium na vysokej škole v St. Gallene, aby som zvýšil svoju konkurencieschopnosť. Táto investícia do seba mi otvorila nové príležitosti a zohrala kľúčovú úlohu pri získaní súčasnej práce. Zárobky sú síce vyššie ako na Slovensku, no rovnako aj náklady na život. Ak si však človek nastaví rozumnú finančnú stratégiu, dá sa tu žiť komfortne, kvalitne a zároveň si aj niečo odložiť.

Aké sú tvoje mesačné náklady?

