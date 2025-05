Kariérna poradkyňa Lucie Štáfová: Ak chcete vyšší plat, tu je postup. Toto by sa vás nemali na pohovore nikdy opýtať

Hľadáte novú prácu alebo uvažujete o zmene kariéry? Nech už ste na začiatku svojej cesty, alebo máte za sebou 20 rokov praxe, jedno pravidlo platí pre všetkých. Prvý dojem rozhoduje. A ten na pracovnom trhu vytvára predovšetkým váš životopis. Dobrý životopis však nie je len zoznam pracovných skúseností, je to vaša osobná vizitka, ktorá musí personalistu presvedčiť za pár sekúnd. A práve na túto tému sme sa rozprávali s kariérnou poradkyňou, ktorá nám prezradila ako zaujať už na prvý pohľad a vyhnúť sa najčastejším chybám.

Ako uspieť na trhu práce, ktorý sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým? Lucie Štáfová, profesionálna kariérna poradkyňa a zakladateľka platformy Tips4work, to vie úplne presne. Na svojom instagramovom profile radí ľuďom ako zmeniť kariéru, či ako získať vyšší plat, ale tiež aj ako zvládnuť pracovný pohovor a ako si vybudovať osobnú značku.

V rozhovore nám prezradila, čo patrí do životopisu, čo z neho radšej vynechať, ako odpovedať na nepríjemné otázky na pohovore a aké pracovné pozície budú v najbližších rokoch najžiadanejšie, ale aj to, ako pracovný trh ovplyvní umelá inteligencia. Preto ak hľadáte prácu, túžite po kariérnom reštarte, alebo sa len chcete zorientovať v tom, čo dnes zamestnávatelia hľadajú, čítajte ďalej.

Čo by mal obsahovať dobrý životopis, a naopak, čo by v ňom rozhodne nemalo byť?

Dôležitá je správna štruktúra, teda pracovné pozície, na ktorých ste pracovali, uvádzať od najnovšej po najstaršie.

Treba si dať pozor aj na jeho dĺžku. Nemal by byť ani príliš krátky, ani príliš dlhý. Naposledy mi jeden náborár potvrdil, že preferuje maximálne jednu stranu, aj u skúsených kandidátov. Sama dokážem spracovať životopis klienta, ktorý má 20-ročnú prax na jednu stranu tak, aby bol prehľadný a obsahoval všetky kľúčové informácie.

Aké najčastejšie chyby vidíte v životopisoch?

Jednou z najčastejších chýb je, že životopis nie je prispôsobený konkrétnej ponuke. Nedávno som mala klienta, ktorý mal v popise práce uvedených len pár bodov, keď sme si porovnali požiadavky z inzerátu, takmer nič z toho tam nebolo, hoci tú skúsenosť mal.

Ďalšou častou chybou je neaktuálna fotografia. Fotografia v životopise by mala pôsobiť profesionálne a nie ako „zavesená vo vzduchu“. Ak ju nemáte, vôbec to neprekáža, v zahraničí je životopis bez fotografie úplne bežný a dokonca preferovaný, aby sa predišlo diskriminácii.

Čo by mal uchádzač robiť, ak má v životopise „medzeru“ v pracovnej histórii?

Ak je „medzera“ kratšia ako rok, často si ju nikto ani nevšimne. Pri dlhších medzerách záleží na kontexte. Ak išlo o rodičovskú dovolenku, cestovanie alebo rekvalifikáciu, je to úplne v poriadku. Sama by som na to však v životopise výrazne neupozorňovala, väčšinou sa k tomu dostanete až počas pohovoru.

