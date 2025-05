Šéf IĽP Weisenbacher otvorene: Náš premiér by sa mal zasadzovať za to, aby bol Putin zatknutý a umiestnený do cely v Haagu

Ľudské práva sa nedajú merať ani vážiť, ale nepoznám žiaden ukazovateľ, ktorý by sa za posledných päť rokov zlepšoval. Podľa slov výkonného riaditeľa Inštitútu ľudských práv (IĽP) Petra Weisenbachera je momentálne ťažké nájsť vo svete pozitívny prípad, kde by sa „koleso“ ľudských práv točilo vpred a nie vzad. K zlepšeniu stavu nepomáhajú ani vojny a konflikty, z ktorých sa často stávajú strety medzi krajinami o strategické zdroje.

Aktuálny stav sveta odráža vojna na Ukrajine, konflikt medzi Izraelom a Palestínou, boje medzi Indiou a Pakistanom, občianska vojna v Sudáne, nepokoje v subsaharskej Afrike či obmedzovanie a šliapanie po ľudských právach v Číne, USA alebo Severnej Kórei.

Peter Weisenbacher v rozhovore pre interez hodnotí a opisuje niektoré z konfliktov a problémov, ktorým čelíme. Z ľudskoprávneho hľadiska približuje vojnu na Ukrajine, hovorí, kto je agresorom v Pásme Gazy, čo pridáva na vážnosti konfliktu medzi Indiou a Pakistanom a vysvetľuje, prečo Donald Trump podľa neho každý deň preráža nové dno.

„Vojna je popretím všetkých ľudských práv. Je tou najhoršou možnou verziou konfliktu,“ odkazuje.

Premiér Fico vycestoval do Moskvy na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Aký odkaz tým vyslal obetiam agresie Ruska na Ukrajine? Čo to hovorí o jeho vzťahu k ľudským právam?

Robert Fico sa dlhodobo k ľudským právam stavia, akoby to bola nejaká nepríjemnosť, ktorej sa snaží vyhnúť akýmkoľvek možným spôsobom.

To, že išiel do Moskvy, nebolo prekvapivé, no nie je to ani niečo, čo by sme mali akceptovať a chápať ako normálnu súčasť politiky. My si musíme byť vedomí toho, že Ruská federácia pod vedením Vladimira Putina, de facto autokratického vládcu, vedie agresívnu vojnu voči susednej krajine – Ukrajine.

To, že ruská armáda spáchala vojnové zločiny, o tom nie je žiadna pochybnosť. Na Putina je vydaný medzinárodný zatykač. Slovensko je členskou krajinou takzvaného Rímskeho štatútu, čo znamená, že práve premiér by sa mal zasadzovať za to, aby bol Putin zatknutý a umiestnený do cely v Haagu a súdený za svoj podiel na agresívnej vojne.

Tie veľké slová, že je to vlastizrada a podobne, nechám na politikov. Z ľudskoprávneho a právneho hľadiska to vidím takto. Stále je ale otvorená otázka, či sa dá považovať to, čo robí premiér Fico a niektorí členovia a členky jeho vlády za kolaboráciu a či by tiež mohli byť stíhaní za spolupáchateľstvo pre vojnové zločiny. Teraz na to nemáme odpoveď, pretože nevieme, o čom rokovali. Nevieme, či došlo k výmene nejakých informácií, či padli prísľuby a podobne. Určite je to ale niečo, čo sa v budúcnosti bude môcť a malo by sa vyšetriť.

Treba však povedať aj B. Pred niekoľkými týždňami bol v Maďarsku na návšteve izraelský premiér Netanjahu. Prišiel na územie EÚ. A maďarský premiér Orbán, ktorý, čo sa týka autokratickej vlády, nemá ďaleko od Putina, odignoroval medzinárodný zatykač, Benjamin Netanjahu mohol voľne odísť.

Žiaľ, nachádzame sa v regióne, ktorému vládnu ľudia, ktorí nemajú úctu voči medzinárodnému právu ani voči ľudským právam, a ani nerešpektujú zmluvy a dohody, ktoré sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať.

Fico sa stretol okrem iných aj s čínskym prezidentom, ktorý tiež prijal pozvanie na oslavy. Čína dlhodobo čelí kritike za porušovanie ľudských práv, napríklad aj pre utláčanie ujgurskej menšiny. Je podanie rúk s predstaviteľom takejto krajiny v poriadku?

S Čínou je to zložitejšie. Treba povedať, že Fico už bol aj v Číne, tam sa stretol so Si Ťin-pchingom a podali si ruku. Čína momentálne nevedie agresívnu vojnu mimo svojich hraníc, neexistujú ani medzinárodné zatykače na vedenie Čínskej ľudovej republiky. Preto ju nemôžeme dávať na tú istú úroveň ako Rusko.

Naše stanovisko je, že s Čínou treba rokovať, ale jej predstaviteľom treba stále rozprávať o ľudských právach, čo niektorí uvedomelí a charakterní štátnici demokratických krajín aj robia. Keď tam bol Fico naposledy pred niekoľkými mesiacmi, vyzvali sme ho, aby hovoril o ľudských právach. On nahral nahnevané video, v ktorom nám odkázal, že sa máme zaoberať ľudskými právami na Slovensku.

Či pri spomínanej menšine Ujgurov došlo ku genocíde alebo nie, nevieme s istotou. Podozrenie je, no v tejto otázke existuje aj množstvo otáznikov.

V Číne sú však dlhodobo porušované ľudské práva, nezávisle od tejto národnostnej a náboženskej menšiny. Nemusíme hovoriť ani o nejakých konkrétnych menšinách alebo komunitách, dochádza k potláčaniu a pošliapavaniu ľudských práv všetkých, aj etnických Číňanov a podobne. Bolo dokázané, že dochádza k otrockej práci pri výrobe produktov, ktoré sa predávajú aj u nás. Väčšinou sú to tie západné korporáty, ktoré to od Číny vyžadujú.

Je to krajina, ktorá je postavená na autokratickom vládnutí, v ktorom ľudské práva de facto neexistujú.

Svet aktuálne čelí viacerým veľkým konfliktom, jeden sa odohráva priamo za našimi hranicami. Ako hodnotíte aktuálnu situáciu na okupovaných územiach? Mala by EÚ nejako zasiahnuť napríklad do deportácií detí?

