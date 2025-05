Pýtali sme sa na Bombicov prevoz, odpoveď ministerstva nás prekvapila. Samuel sa presťahoval z Holandska na Slovensko

Počas tohto týždňa sme si opäť mohli užiť deň voľna navyše, hoci počasie príliš prajné nebolo. Zároveň sa začalo konkláve a mnohí veriaci netrpezlivo čakali na to, kto bude ďalším pápežom. Meno novej hlavy katolíckej cirkvi je už známe, no to nie je jediné, čo sa tento týždeň udialo. Za uplynulé dni vám naši redaktori priniesli množstvo zaujímavého obsahu v rámci kategórie PREMIUM, preto neváhajte a určite čítajte ďalej.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac. Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie? Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.

Megalomanský projekt Sovietov, ktorý skončil ako fiasko

Hotel Rossija bol kedysi pýchou Sovietskeho zväzu. Postavili ho v 60. rokoch priamo pri Kremli — ako najväčší hotel sveta, s tisíckami izieb, koncertnou halou, vlastným kinom, ba dokonca aj obchodom. Bol symbolom veľkosti, ale aj sovietskej moci.

V čase studenej vojny vítal zahraničných návštevníkov, diplomatov i prominentov. Rossija však bola zároveň hotelom kontrastov. Luxusná fasáda sa rýchlo zmenila na sivý kolos, v ktorom sa strácali nielen turisti, ale aj sláva a prestíž niekdajšej „perly“ komunistického bloku.

Požiar v roku 1977, švábmi zamorené izby či nedbalá údržba dali tomuto kremeľskému „tŕňu v oku“ trpkú príchuť. Nakoniec ležal v zuboch i samotnému moskovskému starostovi. Po desaťročiach na mieste kolosálneho hotela tak v Moskve odrazu zostala len prázdna plocha – a veľa otázok o tom, čo Rossija naozaj symbolizovala.

Viac sa dočítate v článku: Sovietsky megablok, ktorý mal zosmiešniť Západ: Najväčší hotel sveta skončil ako fiasko, ľudia v ňom umierali v plameňoch

Toto je najčastejšia chyba, ktorú robíme v starostlivosti o náš chrup

Každý deň si umývame zuby, a predsa mnohí z nás stále robíme pri ich čistení základné chyby, ktoré môžu viesť k vážnym problémom. Ako si teda správne umývať zuby, aké pomôcky by sme si mali vybrať, ako často ich čistiť a ako často navštevovať zubára alebo dentálnu hygienu?

Zubárka Andrea Hrubá nám v rozhovore prezradila, čo všetko vplýva na zdravie zubov, akú zubnú kefku by sme mali používať, či je lepšia tá elektrická, ale aj to, čo všetko vie zubár z pohľadu do našich úst zistiť.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Zubárka Hrubá: Čisté zuby sa nekazia, neumývajte si ich hneď po jedle. Toto je najčastejšia chyba, ktorú robíme

Nikdy ste o nej nepočuli, z trónu zosadila Taylor Swift

Lucy Guo sa vo veku 30 rokov stala najmladšou miliardárkou, ktorá si na seba zarobila sama. Rozbehla úspešný startup a jej susedmi sú napríklad Beckhamovci. Miluje divoké večierky s desiatkami hostí a o svoje dojmy sa rada delí na sociálnych sieťach. Medzi svojimi kolegami sa vyprofilovala ako jedna z najškandalóznejších a najúspešnejších hráčok v Silicon Valley.

Čelí ale nepríjemným obvineniam súvisiacim so šírením detskej pornografie. Iní ju zas vinia z kradnutia osobných údajov a nekalých obchodných praktík.

Viac o tom, ako sa Lucy Guo zaradila medzi najmladšie miliardárky, a prečo čelí vážnym obvineniam, sa dozviete tu: Toto je najmladšia miliardárka, ktorá si zarobila sama: Nepočuli ste o nej, jej firmu vinia zo šírenia detskej pornografie

Boli sme v pizzerii z poslednej časti Na nože

Štvrtá séria kuchárskej šou Na nože, ktorá patrí medzi najúspešnejšie slovenské televízne projekty vo svojej kategórii, sa tento týždeň skončila. Pri tejto príležitosti sme navštívili posledný podnik, ktorý si pod svoj patronát vzal šéfkuchár Martin Novák – tentoraz sa vybral do Želiezoviec.

Reštaurácia Pizza Italy bola na začiatku epizódy svojský projekt bez konkrétnej vízie, no majiteľka zabojovala a s tromi nožíkmi sa zaradila medzi lepšie hodnotené podniky štvrtej série Na nože. Nachádza sa v nenápadnom meste na juhu Slovenska, spočiatku zápasila aj s takými problémami, ako chýbajúce povolenia či toalety, no nás prekvapila, v zlom aj v dobrom.

Za obed sme zaplatili takmer 37 eur a ochutnali rôzne špeciality. Prečítajte si náš článok: Boli sme v reštaurácii z poslednej časti Na nože, kde Novák spravil nečakanú vec: Za obed sme dali 36 eur, toto nás sklamalo

Žena naservírovala príbuzným jednu z najtoxickejších húb na svete

Erin Patterson pôsobí na prvý pohľad celkom nenápadne. Teraz sa však postavila pred súd. Príbuzným totiž naservírovala jedlo, ktoré obsahovalo jednu z najtoxickejších húb na svete. Traja z nich neprežili, štvrtý ledva ušiel hrobárovi z lopaty. Erin tvrdí, že šlo len o nešťastnú náhodu s tragickými následkami.

Zdá sa však, že sa pokúsila zbaviť dôkazov a vo viacerých veciach klamala. Ak jej súd dokáže vinu, môže stráviť zvyšok života za mrežami.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké dôkazy svedčia v neprospech Erin, prečítajte si náš článok: Klamala, že má rakovinu, príbuzným naservírovala jednu z najtoxickejších húb sveta: Neprežili, jej tanier odlišoval detail

Tragédia Hindenburgu znamenala koniec éry vzducholodí

6. mája sme si pripomenuli nešťastné výročie z roku 1937, kedy svetom otriasla tragédia Hindenburgu. Vzducholoď Hindenburg pôsobila na oblohe 14 mesiacov a vykonaných bolo celkovo 63 letov, až do nešťastného dňa.

Hindenburgu sa stal osudným pristávací manéver. Počas neho zo vzducholode v malých množstvách vypúšťali vodík. Chvost vzducholode bol však stále priťažký a bolo potrebné ju vyrovnať. Kapitán prikázal vypustiť z lode 1 100 kilogramov vodného balastu a ešte viac vodíka.

Ani tieto opatrenia však nepomohli a nakoniec musel vyslať 6 členov posádky do prednej časti lode, aby svojou váhou jej úroveň dorovnali. Ak sa chcete dozvedieť, čo sa stalo ďalej, prečítajte si náš článok: Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí

Skúsili sme život na výletnej lodi a bývali v kajute bez okien

Vybrali sme sa na jedenásťdňovú plavbu z talianskej Savony do mesta Casablanca v Maroku, s viacerými zastávkami cestou tam i späť. Jedna noc nás stála 80 eur — čo sme za túto cenu dostali?

Bolo v nej zahrnuté ubytovanie vo vnútornej kajute a stravovanie vo vybraných reštauráciách, možnosť zúčastniť sa na workshopoch a kurzoch, neobmedzený prístup do fitnescentra, víriviek a bazénov, ale aj na všetky kultúrne podujatia, ktoré sa na palube konali počas našej plavby.

Bez čoho sa ale na lodi nezaobídete a na čo si dať veľký pozor sme pre vás zhrnuli v našej reportáži: Jedna noc nás stála 80 eur: Skúsili sme život na výletnej lodi a bývali v kajute bez okien. Toto všetko bolo v cene

Našli sme najhoršiu a najlepšiu reštauráciu z Na nože podľa hodnotení Slovákov

Chuťové pohárika šéfkuchára Martina Nováka sú nekompromisné. Ako však hodnotia reštaurácie z Na nože „bežní smrteľníci“? Tak ako Novák udeľuje reštauráciám „nože“, môžu ich hodnotiť aj spokojní či menej spokojní zákazníci. Pozreli sme sa, ktoré obstáli najhoršie a najlepšie na základe recenzií verejnosti a zostavili rebríček.

Keď zoradíme reštaurácie z najnovšej série Na nože podľa hodnotení Martina Nováka, víťazom sa stali nitrianska Brasserka, banskobystrická orientálna reštaurácia Yalla Habibi a Koliba pod Vlkolíncom, ktoré dostali po štyri nože z piatich.

Pozreli sme sa na hodnotenia týchto podnikov na googli a víťaz vás možno prekvapí, nie je to totiž žiadna zo spomínaných reštaurácií. Ktorá reštaurácia z Na nože je podľa Slovákov najlepšia, sa dozviete tu: Našli sme najhoršiu a najlepšiu reštauráciu z Na nože podľa hodnotení Slovákov: Ľuďom ulahodilo niečo iné než Novákovi

Vo veľkých reťazcoch môžete ušetriť mesačne desiatky eur

Nakupovanie potravín je častou a nevyhnutnou súčasťou života každého človeka. Pri stúpajúcich cenách a zvyšujúcich sa nákladoch je preto každé ušetrené euro veľkou výhodou. Viete, ako na to?

Dnes je už bežnou praxou, že najväčšie maloobchodné siete majú aj svoje vlastné vernostné karty či programy, prostredníctvom ktorých môžu spotrebitelia na nákupoch ušetriť. Kým niektorí ich využívajú na dennej báze, iní založenie vernostných účtov stále odkladajú. A to aj napriek tomu, že vďaka nim vedia ušetriť desiatky eur mesačne.

My sme si pre vás pripravili prehľad vernostných aplikácií najväčších obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku. V článku nájdete ich najväčšie výhody a tiež to, čím sa líšia od konkurencie.

Viac sa dozviete v tomto článku: Vo veľkých reťazcoch môžete ušetriť desiatky eur mesačne. Lidl či Kaufland lákajú na kupóny, Billa na výhodné body.

Meteorológ Pecho o rozklade SHMÚ

„V takto deformovanom prostredí sa odborná inštitúcia postupne menila na priestor frustrácie, administratívneho formalizmu a vyprázdneného manažérskeho jazyka, kde bola odborná identita skôr na príťaž, než na hodnotou,“ opisuje meteorológ a klimatológ Jozef Pecho situáciu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Tá sa začala lámať s príchodom nového vedenia.

V rozhovore pre interez opisuje atmosféru v SHMÚ, vysvetľuje, akým spôsobom dochádza k deštrukcii inštitúcie a opisuje aj to, čo sa môže stať, ak sa situácia v krátkom čase nezmení. „Bola by to strata, ktorú Slovensko pocíti veľmi bolestivo – nielen ekonomicky, ale aj bezpečnostne a spoločensky.“

Viac o situácii v ústave a o tom, čo kríza môže spôsobiť, sa dočítate tu: Meteorológ Pecho o rozklade SHMÚ: Nové vedenie využíva direktívne metódy, odborníci sú vnímaní ako prekážka

„Keď začujete Sláva Ukrajine, mali by ste odpovedať Na st**ž!“

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa ako jediný líder krajín v rámci EÚ zúčastnil osláv ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Igor Matovič na tlačovej konferencii vyzval opozičné strany, aby spoločne 9. mája navštívili Kyjev. PS, SaS, KDH a Demokrati jeho návrh nepodporili, spoločne organizujú protesty naprieč Slovenskom. Na Matovičove slová však stihlo reagovať ruské veľvyslanectvo na Slovensku.

„Pre slovenských činiteľov, ktorí sa chystajú pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny a „Dňa Európy“ do súčasného Kyjeva, je tu krátka lekcia z dejepisu a geografie. Z Bratislavskej ulice v hlavnom meste „nezávislej“ Ukrajiny na triedu Šucheviča, nazvanú podľa vodcu ukrajinských nacistov z čias druhej svetovej vojny, to trvá pešo necelú polhodinu. Vyberiete sa touto cestou?“ pýta sa na sociálnej sieti veľvyslanectvo.

Ako status hodnotí politológ Grigorij Mesežnikov a ako ChatGPT analyzuje informácie, ktoré v ňom veľvyslanectvo šíri, si môžete prečítať v tomto článku: Rusom sa nepáči, že sa slovenskí politici chystajú do Kyjeva: „Keď začujete Sláva Ukrajine, mali by ste odpovedať Na st**ž!“

Vírus pravých kiahní zlikvidoval celé generácie

Na prvý pohľad nevinná choroba, ktorej sa však podarilo v 20. storočí vyhubiť pol miliardy ľudí. Pravé kiahne sa stali postrachom ľudstva, a to hlavne preto, že ich priebeh začínal celkom nevinne. Človek bol malátny, pociťoval bolesti hlavy a mal horúčku. To sú všetko príznaky bežnej choroby. V prípade pravých kiahní sa však všetko zvrtlo do pár dní a nakazený bojoval o prežitie.

Pravé kiahne zlikvidovali celé národy a boj proti nim bol neúprosný. Ako sa ľudstvu podarilo nad nimi zvíťaziť? Dozviete sa v našom článku: Najvražednejšia choroba ľudstva: Zlikvidovala celé civilizácie, v 20. storočí zabila pol miliardy ľudí

Do SNG mieri výstava, ktorá stojí toľko ako trojizbák v Bratislave

Ministerstvo kultúry SR a Slovenská národná galéria (SNG) sa dohodli na poskytovaní finančných príspevkov na nasledujúce roky. V Centrálnom registri zmlúv (CRZ) zverejnili dodatok ku kontraktu, v ktorom je vyčlenená suma 285-tisíc eur na výstavu Maxa Webera. Tá sa má uskutočniť ešte v roku 2025. Pred niekoľkými dňami sa v CRZ skutočne objavila zmluva na 285-tisíc eur.

Nový riaditeľ SNG Juraj Králik podpísal spoluprácu so spoločnosťou Milosh Ltd., ktorá má zabezpečiť zorganizovanie výstavy „Bruce Weber: My Education“. Ide však o iného umelca, než toho, ktorý bol spomenutý v dodatku. Bruce Weber, ktorého výstava sa má stať historicky najdrahšou výstavou súčasného umenia v SNG, je americký fotograf, ktorý vo svojej tvorbe zobrazuje mužskú sexualitu a výrazne ovplyvnil vnímanie LGBTIQ+ tém.

Suma 285-tisíc eur však zrejme nebude konečná. Podľa CRZ má pokryť len „Loan Fee“, teda rezerváciu a poskytnutie jednotlivých umeleckých diel. Výstava bola navyše pod rovnakým názvom uvedená v Galérii hlavného mesta Praha (GHMP) a ako spoluautorka na nej pracovala šéfkurátorka GHMP Helena Musilová.

Koľko pražská galéria za výstavu zaplatila, čo si o výstave v SNG myslí a ako reaguje spoločnosť Milosh Ltd., si môžete prečítať tu: Do SNG mieri najdrahšia výstava v histórii. Stáť bude takmer 300-tisíc eur, pražská galéria za tú istú zaplatila zlomok ceny

Poslancov sme sa pýtali na Ficovu cestu do Moskvy

Predseda vlády SR Robert Fico dlhodobo hovoril o svojej účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Rozhodol sa tak napriek kritike EÚ a slovenskej opozície. Spolu s ním mali vycestovať aj europoslanci Erik Kaliňák a Ľuboš Blaha.

Interez oslovil poslancov NR SR, aby sa k ceste premiéra do Moskvy vyjadrili. S otázkami sme sa obrátili na členov koalície aj opozície, spomedzi koaličných poslancov a klubov odpovedal iba Ján Blcháč (Hlas-SD).

Ako na otázky reagovali Veronika Remišová, Anežka Škopová, Martina Bajo Holečková, Ján Blcháč a Michal Šimečka, sa dozviete na tomto odkaze: Poslancov sme sa pýtali na Ficovu cestu do Moskvy: Hlas-SD hovorí o budovaní mostov, Šimečka o hanbe

Meteorológ varuje – prívalové dažde, sucho aj tornáda budú bežné

„Slovensko nie je na prichádzajúce klimatické výzvy dostatočne pripravené,“ konštatuje meteorológ a klimatológ Jozef Pecho. Napriek tomu, že máme vypracované strategické dokumenty, ich uplatňovanie v praxi je problematické a naráža na značné mantinely.

Výsledky nečinnosti krajiny, ktorá nie je pripravená znášať dôsledky zmien klímy, sú viditeľné už dnes. Priemerná ročná teplota vzduchu narastá, predlžuje sa letné obdobie, jari a jesene prakticky neexistujú. Sme svedkami extrémnych javov – vĺn horúčav, víchric, lesných požiarov alebo prívalových dažďov. Nie je vylúčené, že sa v našej oblasti v priebehu desiatich rokov začnú vyskytovať aj tornáda.

Ako opisuje zmeny, ktorými sme prešli a ktoré nás čakajú, vysvetľuje, aký zmysel má strieľanie do mračien, hovorí, čo si myslí o vedeckých experimentoch a prezrádza aj to, čoho sa najviac desí, si môžete prečítať tu: Meteorológ Pecho varuje: Prívalové dažde, sucho aj tornáda budú bežné. Slovensko nie je na krízu pripravené, hrozí kolaps

Samuel prišiel z Holandska na Slovensko

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako sa na Slovensku žije ľuďom, ktorí sem prišli zo zahraničia? Samuel sem prišiel z Holandska a my sme ho poprosili, aby nám prezradil, aké plusy a mínusy tu vníma. Samozrejme, všíma si rozdiely v cenách potravín a v platových podmienkach. Nájde sa však viacero vecí, ktoré sa mu u nás páčia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo by Samuel odkázal niekomu, kto zvažuje, že sa na Slovensko prisťahuje zo zahraničia, prečítajte si tento rozhovor: Samuel prišiel z Holandska žiť na Slovensko: Ceny potravín sú rovnaké, to je problém. Cítim sa tu veľmi bezpečne

Pýtali sme sa, koľko stál Bombicov prevoz na Slovensko

V utorok 28. januára približne o 16:30 pristál v Bratislave vládny špeciál, ktorý priviezol trestne stíhaného extrémistu Daniela Bombica z Veľkej Británie. Na spôsob úhrady a výšku sumy, ktorú štát zaplatí za prevoz Bombica, sme sa pýtali už v januári. Hovorca vnútra Matej Neumann v tom čase uviedol, že celková výška nákladov je v každom jednotlivom prípade známa po sumarizácii všetkých prevádzkových nákladov a dokončení faktúr, čo podľa neho trvá asi dva mesiace.

15. apríla sme preto MV SR zaslali žiadosť na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a žiadali sme o poskytnutie informácií o celkovej výške nákladov za letecký presun Daniela Bombica vládnym špeciálom z dňa 28. januára 2025, kedy bol eskortovaný na Slovensko.

„Povinná osoba nevyhovuje žiadosti žiadateľa v celom rozsahu z dôvodu, že informáciami požadovanými žiadateľom povinná osoba v čase podania žiadosti o informácie v štruktúre požadovaných údajov nedisponuje.“ Odôvodnenie ministerstva si môžete prečítať tu: Pýtali sme sa, koľko stál Bombicov prevoz na Slovensko: Ministerstvo Šutaja Eštoka poslalo takúto odpoveď