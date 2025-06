Rozlúštili takmer 50-ročnú záhadu odkazu vo fľaši: Podarilo sa vypátrať autora textu, nejde o obyčajný nález

Na švédskom ostrove Väderöarna, počas zimného výletu vo februári tohto roka, objavili kamarátky Ellinor Rosèn Eriksson a Asa Nilsson fľašu so starým odkazom. Papier však nebol v dobrom stave a text bol čitateľný len čiastočne. Veľká časť jeho obsahu tak zostala záhadou, no teraz sa ho podarilo čiastočne rozlúštiť, presnejšie jeho fragmenty.

Po opatrnom vysušení papiera sa kamarátkam podarilo prečítať dátum 14. 9. 1978, meno Addison Runcie a adresu v škótskom mestečku Cullen v oblasti Banffshire. Ich zvedavosť ich priviedla k zverejneniu nálezu na sociálnych sieťach, kde sa začal rozmotávať výnimočný príbeh, píše BBC.

Na stope minulosti

List sa podarilo vystopovať až k rybárovi menom James Addison Runcie, ktorý bol v tom čase členom posádky rybárskej lode Loraley plaviacej sa z prístavu Peterhead. Runcie, miestnymi prezývaný Peem, však zomrel v roku 1995 vo veku 67 rokov. List, ktorý mal byť len symbolickým gestom, sa objavil po takmer piatich desaťročiach. Pôvodným autorom bol ale jeho kolega a priateľ z lode Gavin Geddes, ktorý pri pohľade na list okamžite spoznal svoj rukopis, hoci na ňom nie je podpísaný.

Nájdená fľaša vraj nie je jediná, ktorú vtedy hodil do mora. Ide však o prvú, ktorá sa mu vrátila. Príbeh zaujal aj Runcieho príbuzných, pre ktorých je nález veľmi špeciálny a dojímavý. „Celá naša rodina sa venovala rybárstvu a pre Jima nikdy neprichádzalo do úvahy nič iné než more. Bol rybárom celý svoj život,“ povedala.

Pre Ellinor a Asu bol tento moment viac než len obyčajný nález – šlo o spojenie minulosti s prítomnosťou. Obe pochádzajú z regiónu s rybárskou tradíciou, kde sa vyhľadávanie dávno zabudnutých predmetov považuje za spôsob, ako oživovať príbehy. Objavenie listu bolo pre ne dôkazom, že aj zdanlivo zabudnuté veci môžu mať stále čo povedať.