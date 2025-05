Rozhodnutie o odlúčení páru si vyberá svoju daň. Harryho manželka Meghan priznala, že sa cíti neuveriteľne osamelá

Manželka princa Harryho má rozbehnutých niekoľko projektov, na ktorých sa podieľa sama. So svojím manželom sú stále odlúčení, hoci nie, čo sa týka osobného života, ale toho profesionálneho. Dvojica sa totiž rozhodla, že v práci budú obaja fungovať každý sám za seba, čo je zrejme dôvodom, prečo ich už spolu nie je toľko vidieť ako kedysi. A aj keď to môže byť výhoda, keďže majú svoj vlastný priestor na sebarealizáciu, ukázala sa jedna tienistá stránka.

Vojvodkyňa zo Sussexu vyšla s pravdou von, že sa cíti „neuveriteľne osamelá“, čo sa stalo po správach o „profesionálnom odlúčení“ od princa Harryho, ako informovala Tyla.

V práci fungujú sólo

V posledných mesiacoch Meghan Markle spustila niekoľko profesionálnych projektov vrátane svojho seriálu na Netflixe With Love, Meghan, svojej lifestylovej značky As Ever a podcastu Confessions of a Female Founder. Hoci má manželský pár spoločný dokumentárny seriál na Netflixe a charitatívnu organizáciu Archewell, koncom roka 2024 sa objavili informácie o tom, že sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu rozhodli pre „profesionálne odlúčenie“.

Dvojica oddeľuje svoj pracovný život, čo zahŕňa dokonca tiež vlastného šéfa kancelárie. Podľa GB News Miranda Barbotová, dlhoročná politická a mediálna poradkyňa, ktorá v roku 2012 pomohla znovuzvoliť bývalého prezidenta USA Baracka Obamu, bude pracovať výlučne pre Harryho, zatiaľ čo Sarah Fosmová, bývalá asistentka miliardára z Microsoftu Billa Gatesa, bude zase podporovať Meghan.

To však neznamená, že sa rozchádzajú. Pár sa len zameriava na svoje vlastné podniky, pričom sa do nich nepúšťajú spoločne ako dvojica. Mohlo by sa zdať, že to obom takto vyhovuje, no Meghan sa vyjadrila, ako môže byť vedenie firmy „neuveriteľne osamelé“. „Keď sa musíte zodpovedať len sebe, myslím si, že je to dvojsečná zbraň,“ povedala dvojnásobná mamička v epizóde svojho podcastu. „Môže to byť neuveriteľne oslobodzujúce a zároveň neuveriteľne osamelé.“

Meghan tiež dodala, že hoci pôvodne plánovala spustiť svoju lifestylovú značku úplne sama, potom si to rozmyslela, keďže jej pomohol okrem iného Netflix. Neskôr v epizóde hovorila aj o tom, ako zmenila názov svojej značky z American Rivera Orchard na As Ever. Prirovnala to k pomenovaniu svojho dieťaťa. Mama preňho môže mať meno, no až keď ho má fyzicky v náručí a drží ho pri srdci, zistí, či je to naozaj to správne.