Rozhodla sa pre zmenu. Dominika Mirgová priznala, že rok 2025 bol pre ňu iný ako predošlé

Dominika Mirgová má neúnavný drajv a nekonečnú tvorivosť, vďaka čomu stále pôsobí na hudobnej scéne. Striedala jednu skladbu za druhou, koncerty sa valili a projekty pribúdali akoby bez prestávky. No potom prišiel zlom – moment, keď si Dominika povedala dosť. Bolo v tom však aj náročnejšie obdobie v oblasti vzťahov.
Rok 2025 bol pre speváčku v niečom úplne iný, než na aký boli fanúšikovia zvyknutí posledné obdobie. Namiesto naháňania termínov si dovolila zastaviť a stíšiť sa. „Minulý rok som dala von album Wonder Woman, ktorý som venovala všetkým ženám, pretože, aj ako sami dobre viete, som si tiež prežila nejaké životné situácie, ktoré som v tom albume nechala,“ načrtla Dominika Mirgová pre hudobný projekt Europy 2 s názvom Secret Stage, aký rok predchádzal tomuto.
Pomohla mnohým ženám
Speváčka je hrdá na svoj album, ktorým chcela nežnejšiemu pohlaviu niečo odkázať. „Nechcem vyznieť úplne ako feministka, ale ak sa s niekým rozídeš alebo ti vznikne nejaká situácia v živote, tak…“ uviedla bývalá finalistka SuperStar, no moderátor ju prerušil. Ako ďalej doplnila, dala sa do akejsi bubliny so ženami. Inak povedané, radšej bola s nimi a tvorila pre nich.
„Robila som pesničky venované ženám, pretože sama na sebe som videla, aké náročné to boli chvíle pre mňa a snažila som sa to nechať v tej tvorbe a podporovať tak tie ženy, že všetko, čím som si ja prešla, tak som sa snažila dať do pesničiek,“ objasnila speváčka, ktorá je vďačná za feedback, aký má. Zvyknú jej totiž na Instagrame napísať tri ženy denne, ktoré jej v správach ďakujú za to, ako veľmi im pomohla. Píšu jej, ako sa zmenili, vďaka jednej pesničke sa neboja vyjsť von v kraťasoch, pretože sú Venuše a cítia sa ako Venuše.. „Má to pre mňa zmysel,“ dodala Dominika.
Na otázku, či sa cíti najlepšie, ako sa kedy cítila, odpovedela bez zaváhania. „Áno a dala som si tento rok aj voľno,“ pochválila sa umelkyňa. Hoci pre mnohých nejde o nič nezvyčajné, pre Dominiku to znamená veľa. „Myslím, že pri aute sme akurát pred koncertom boli, že čo ty, čo vlastne robíš, že nemáš nič nové, že nahrávaš niečo? A ona že vôbec, lebo ona je každý deň v štúdiu, ale proste nenahráva nič nové. Tak sa pýtam, že čo sa deje, že prečo nič nerobíš a ty že, mne sa nechce,“ zasmial sa moderátor a spomenul rozhovor medzi ním a speváčkou.
