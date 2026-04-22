Ropa sa vracia do Družby: Ukrajina dokončila opravy, tranzit sa obnoví v najbližších hodinách

Zelenskyj potvrdil opravu ropovodu.

Ukrajina obnoví dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba v stredu popoludní. Pre agentúru Reuters to uviedol anonymný zdroj z ropného sektoru, píše TASR.

„Čerpanie ropy by sa malo začať zajtra na obed,“ uviedol zdroj agentúry Reuters s tým, že maďarská ropná spoločnosť MOL si už podala prvú žiadosť o tranzit. „MOL už podal žiadosti o prvé objemy, ktoré pôjdu v rovnakom pomere do Maďarska a na Slovensko,“ dodal zdroj.

Opravy ropovodu sú dokončené

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že opravy poškodeného úseku ropovodu Družba sú dokončené a jeho prevádzka môže byť obnovená.

Zelenskyj opravu ropovodu spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. Uvoľnenie pôžičky sa pokúsia v stredu definitívne schváliť členské štáty EÚ.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac