Ropa sa vracia do Družby: Ukrajina dokončila opravy, tranzit sa obnoví v najbližších hodinách

Ukrajina obnoví dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba v stredu popoludní. Pre agentúru Reuters to uviedol anonymný zdroj z ropného sektoru, píše TASR.
„Čerpanie ropy by sa malo začať zajtra na obed,“ uviedol zdroj agentúry Reuters s tým, že maďarská ropná spoločnosť MOL si už podala prvú žiadosť o tranzit. „MOL už podal žiadosti o prvé objemy, ktoré pôjdu v rovnakom pomere do Maďarska a na Slovensko,“ dodal zdroj.
Opravy ropovodu sú dokončené
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že opravy poškodeného úseku ropovodu Družba sú dokončené a jeho prevádzka môže byť obnovená.
Zelenskyj opravu ropovodu spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. Uvoľnenie pôžičky sa pokúsia v stredu definitívne schváliť členské štáty EÚ.
