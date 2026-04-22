Známy reťazec sťahuje z predaja obľúbenú dobrotu: Ak ste si tento produkt zakúpili, určite ho nejedzte

Ak ste si v Lidli kúpili kilové balenie tohto mliečneho výrobku, zvýšte pozornosť. Spoločnosť sťahuje z trhu viacero šarží tohto výrobku. Môžu totiž obsahovať nebezpečnú baktériu.
Ide o výrobok „Tatranská rolka PILOS“ 400 g, EAN-kód: 20366346, s dátumami spotreby: 16. 06. 2026 – šarža W062/E, 16. 06. 2026 – šarža W069/B, 11. 06. 2026 – šarža W069/C, 11. 06. 2026 – šarža W069/D, 19. 06. 2026 – šarža W069/E, 21. 06. 2026 – šarža W069/F, 22. 06. 2026 – šarža W069/G, 22. 06. 2026 – šarža W069/H, 22. 06. 2026 – šarža W076/A, 22. 06. 2026 – šarža W076/B, 24. 06. 2026 – šarža W076/C a 29. 06. 2026 – šarža W083/D, upozorňuje výrobca Agrona Sp. z o.o. sp. k.
Nebezpečná baktéria
Stiahnutie je z dôvodu možného výskytu baktérie Listeria monocytogenes vo výrobku, spôsobujúcej ochorenie zvané listerióza. „Pri požití kontaminovanej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, vyrážkami a leukopéniou. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť ako ťažká hnisavá meningoencefalitída alebo ako nekrotická angína so zdurením podčeľustných uzlín, pripomínajúca infekčnú mononukleózu,“ informuje Štátna veterinárna a potravinová správa na svojom webe.
„V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom vám budú vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného dokladu,“ dodáva Lidl. Iných produktov sa táto výzva netýka. „Spoločnosť Agrona Sp. z o.o. sp. k. sa ospravedlňuje za všetky vzniknuté nepríjemnosti,“ dodal reťazec.
