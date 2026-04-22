Stačí si skontrolovať tiket: Výherca 1 milióna má posledné dni, potom o všetko príde

Nina Malovcová
Výherca netuší, že je milionár.

Výherca lotérie vo Veľkej Británii stále netuší, že zbohatol. Tiket v hodnote 1 milión libier (približne 1,17 milióna eur) totiž zostáva nevyzdvihnutý a čas sa rýchlo kráti.

Podľa informácií britského denníka The Sun a prevádzkovateľa lotérie Allwyn má šťastlivec už len niekoľko dní na to, aby sa prihlásil.

Posledná šanca do konca apríla

Výherný tiket bol zakúpený ešte 1. novembra v oblasti South Gloucestershire, no dodnes sa nikto neprihlásil. Výherca má čas len do 30. apríla 2026. Ak sa dovtedy neprihlási, celá suma bude presunutá na verejnoprospešné projekty financované z National Lottery. Organizátori upozorňujú, že víťaz nemusí byť priamo z daného regiónu. Môže ísť o niekoho, kto oblasťou len prechádzal, alebo ju navštívil.

Skontrolujte si staré kabáty aj kostýmy

Zástupcovia lotérie vyzývajú ľudí, aby dôkladne prehľadali všetky miesta, kde by sa tiket mohol nachádzať. „Skontrolujte si vrecká starých kabátov, peňaženky alebo miesta, kam si odkladáte dôležité veci. Keďže žrebovanie prebehlo krátko po Halloweene, tiket môže byť pokojne schovaný aj v kostýme,“ uviedol Andy Carter, senior poradca pre výhercov v spoločnosti Allwyn, ktorá patrí medzi najväčších prevádzkovateľov lotérií na svete.

Výherné čísla z daného žrebovania boli 17, 18, 31, 36, 39 a 51, bonusové číslo bolo 29.

Milión, ktorý môže zmiznúť

Ak sa výherca neprihlási včas, príde o celú sumu. Peniaze následne poputujú na podporu rôznych projektov v rámci systému „good causes“, ktorý financuje komunitné, kultúrne či športové aktivity. Prípad nie je ojedinelý, no ide o jednu z vyšších nevyzdvihnutých výhier za posledné obdobie. Organizátori preto zintenzívnili výzvy, aby sa podarilo nájsť „strateného milionára“ skôr, než bude neskoro.

