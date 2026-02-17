Ropa do Maďarska a na Slovensko neprúdi: Ropná spoločnosť už žiada uvoľniť strategické zásoby

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Dodávky ropy cez Družbu sú stále prerušené.

Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Ropná spoločnosť MOL sa preto obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy.

S odvolaním sa na server vg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa spoločnosti MOL môže byť v prvom kole potrebné uvoľnenie štvrť milióna ton strategických zásob ropy, uvádza sa na webovej stránke Budapeštianskej burzy. Toto opatrenie bolo prijaté v záujme zabezpečenia bezpečnosti dodávok v regióne.

MOL začal zásobovať rafinérie po mori

S cieľom vyrovnať stratené objemy začala spoločnosť MOL zásobovať svoje rafinérie ropou po mori. „Vzhľadom na dlhší tranzitný čas námornej prepravy sa táto zásobovacia trasa buduje postupne. Očakáva sa, že prvé zásielky dorazia do prístavu Omišalj v Chorvátsku začiatkom marca, odkiaľ bude trvať ďalších 5 až 12 dní, kým sa ropa dostane do rafinérií skupiny MOL,“ uvádza spoločnosť.

Ilustračná foto: TASR

Ak sa dodávky z východu v najbližších dňoch neobnovia, môže byť potrebné v prvom kole uvoľniť približne 250 000 ton strategických zásob ropy v Maďarsku, zdôraznil MOL. Podľa MOL-u na Slovensku je spoločnosť v úzkom kontakte so slovenskou vládou, aby sa zabezpečilo, že krajina bude môcť na situáciu rýchlo reagovať.

V oboch krajinách sú v súlade s predpismi Európskej únie k dispozícii dostatočné zásoby ropy a paliva približne na 90 dní. Súčasná situácia neohrozuje dodávky paliva. Trh je zásobovaný bez prerušenia a prevádzka spoločnosti naďalej prebieha v rámci bežných obchodných operácií, píše MOL.

Jadranský ropovod ako alternatíva

Súčasná situácia, v ktorej zlyhal ropovod Družba, by mohla byť pre Jadranský ropovod generálnou skúškou, najmä po tom, že Chorváti deklarovali pomoc Maďarsku, píše vg.hu. Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu.

Podmienkou je však dodržiavanie práva EÚ a sankčných predpisov amerického úradu OFAC. Podľa servera infostart.hu to uviedol v pondelok na platforme X chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar. Minister zdôraznil, že Chorvátsko pristupuje k regionálnej energetickej bezpečnosti zodpovedne a transparentne a nedopustí ohrozenie dodávok palív v strednej Európe. Podľa jeho slov je kapacita Jadranského ropovodu (Adria) plne k dispozícii, pričom v súčasnosti neexistujú žiadne technické prekážky pre prepravu suroviny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac